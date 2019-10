Collapse OS, l'OS open source post-apocalypse conçu pour fonctionner avec des composants faciles à récupérer En prévision d'un avenir apocalyptique où l'électronique grand public appartient au passé 0PARTAGES 4 0 Ceux qui ont suivi « Game of thrones », la série à succès de la chaine américaine HBO s’étalant sur huit saisons, connaissent probablement l’expression « Winter is coming » (l’hiver approche) citée à de nombreuses reprises dans cette série et qui faisait référence autant à l’arrivée imminente d’un changement climatique extrême qu’à l’approche d’un danger inimaginable susceptible d’engendrer l’apocalypse. Pour faire face à ce type de situation, un développeur s’est mis en tête de créer un OS qui serait capable non pas de ramener les morts à la vie, mais plutôt de redonner un second souffle aux dispositifs technologiques alimentés par un système d’exploitation tels que nous les connaissons aujourd’hui.



Collapse OS est un nouveau système d’exploitation open source conçu spécialement pour les jours les plus sombres de l’humanité. Il devra être capable de fonctionner avec des composants retrouvés partout et faciles à récupérer en prévision d’un avenir apocalyptique où l’électronique grand public appartient au passé, un avenir où la chaine d’approvisionnement mondiale s’effondre et où les populations ne sont plus capables de produire en masse des dispositifs électroniques qui restent une énorme source de pouvoir politique et social.





D’après son créateur, le développeur Virgil Dupras, Collapse OS est ce dont les humains du futur auront besoin pour reconfigurer ce qui restera des dispositifs technologiques d’aujourd’hui. Dupras semble partager l’avis de ceux qui pensent que l’humanité s’achemine vers une étape douloureuse de son histoire, et qu’au lendemain de cette période apocalyptique hypothétique, il est fort probable que les personnes qui seront en mesure d’exploiter – ou mieux de contrôler - la technologie du vieux monde prendront le dessus sur leurs congénères. À ce propos, il a déclaré : « Je fais ça pour atténuer un risque que je pense réel. Ce n’est pas inévitable, mais c’est probablement suffisant pour justifier un effort modeste ».



Virgil Dupras estime que le plus gros problème pour les gens avisés en matière de technologie post-apocalyptique sera les microcontrôleurs, les circuits intégrés rassemblant les composants essentiels d’un ordinateur : processeur, mémoires (mémoire morte et mémoire vive), unités périphériques et interfaces d’entrées-sorties. Il explique à ce sujet sur le site Web dédié au projet : « Les ordinateurs, après une vingtaine d’années, tomberont irrémédiablement en panne et nous ne pourrons plus programmer de microcontrôleurs ». Il assure en outre que Collapse OS sera capable de se lancer sur des machines minimales et improvisées, de s’interfacer avec des périphériques improvisés (claviers, écrans, souris…), d’éditer des fichiers texte, de compiler des fichiers source de l’assembleur pour une large gamme de MCU et CPU, de lire et écrire sur une large gamme de périphériques de stockage, et plus encore.



De plus, l’objectif de ce projet est d’être aussi autonome que possible. Avec une copie de ce projet, une personne compétente et créative devrait être capable de construire et d’installer Collapse OS sans ressources externes (c.-à-d. internet) sur une machine de sa conception, construite à partir de pièces récupérées avec des outils low-tech. Collapse OS est basé sur un noyau z80 et une collection de programmes, de documents et d’outils. Il est compatible avec les microprocesseurs 8 bits Z80, son éditeur soulignant qu’il peut déjà fonctionner sur un ordinateur homebrew Z80 - le RC2014 – et en théorie sur une console Sega Genesis.



Pour l’instant, le projet est hébergé sur GitHub et Dupras s’est dit satisfait de son état d’avancement. Il recherche des développeurs qui pourraient apporter leur contribution au projet, mais ces derniers devront néanmoins répondre à certains critères : « La participation exige un ensemble très spécifique d’inclinations (croire à l’apocalypse) et de compétences (électronique et assemblage z80) ».



