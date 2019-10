Joyeux anniversaire à Unix ! L'OS ayant donné naissance à BSD, GNU/Linux, Android, iOS et macOS souffle sa 50e bougie 9PARTAGES 3 0 Pendant l'été 1969, le même été au cours duquel l'Homme a fait ses premiers pas sur la Lune, une nouvelle page s'écrivait sur la Terre pour l'histoire de l'informatique. Les informaticiens de Bell Labs, une partie du centre de recherche et développement d'Alcatel-Lucent racheté en 2016 par Nokia, avaient en effet commencé la construction d’un nouveau système d’exploitation en utilisant le vieillissant ordinateur DEC PDP-7. Il s'agit de Ken Thompson et Dennis Ritchie, l'inventeur du langage C. 2019 marque le 50e anniversaire du lancement de cet OS, qui a été aussitôt appelé Unix.





Ken Thompson et Dennis Ritchie, inventeurs d’Unix, dans les Laboratoires Bell en 1972

Aujourd'hui, Unix fait tourner non seulement les serveurs qui tiennent le monde en ligne, que ce soit le Web ou le cloud, mais également les appareils mobiles, dans un monde qui est complètement passé à la mobilité. Oui, je parle bien du système d'exploitation Unix... mais pas sans ses nombreux descendants, à avoir : Linux, Android, BSD Unix, macOS, iOS, etc. Et pour mettre cela en perspective, presque 100 % des appareils mobiles tournent sur Android ou iOS, d'après les baromètres comme Net Applications entre autres.



Au niveau des supercalculateurs, depuis novembre 2017, Linux est le seul système d'exploitation utilisé par les 500 supercalculateurs les plus puissants du monde. Les autres systèmes Unix équipaient encore quelques-uns de ces ordinateurs en 2016. Entre 1995 et 2000, les systèmes Unix autres que Linux (notamment Berkeley Software Distribution, Solaris, AIX, UNICOS et HP-UX) équipaient plus de 90 % de ces ordinateurs. Linux est également largement dominant sur le cloud et les serveurs. Autrement dit, le grand nombre de variantes d'Unix, chacune ayant ses spécificités, permet aux systèmes Unix d'être utilisés dans un grand nombre d'environnements différents.



C'est seulement sur le marché des OS de bureau qu’Unix et ses descendants n'ont pas pu s'imposer. L'incompatibilité grandissante entre les nombreuses variantes d'Unix proposées par les différents éditeurs pour les différentes machines a porté peu à peu atteinte à la popularité et à la diversité des systèmes Unix sur PC. De nos jours, les systèmes Unix propriétaires, longtemps majoritaires dans l'industrie et l'éducation, sont donc de moins en moins utilisés. Toutefois, le système GNU/Linux et macOS occupent une part de marché significative, permettant à Unix de concurrencer Windows.



L'histoire d'Unix ne se limite pas aux systèmes d'exploitation. L'OS co-développé par Ken Thompson et Dennis Ritchie a également eu une influence considérable dans le monde de la programmation. En effet, comme l'a expliqué Bjarne Stroustrup, l'auteur du langage de programmation C++, « C et C++ sont devenus populaires parce qu’ils étaient flexibles, bon marché et plus efficaces que les solutions alternatives », mais pas seulement pour cela. « C doit en grande partie sa popularité initiale à la popularité d’Unix » et « C++ doit en grande partie sa popularité initiale à son haut degré de compatibilité avec C. » Et aujourd'hui, C et les langages qui s'en sont inspirés (C++, C#, Java) dominent encore dans la liste des langages de programmation les plus populaires... Autrement dit, Unix n'est pas mort, il est vivant. Souhaitons-lui donc un joyeux 50e anniversaire.



Et vous ?



Quels sont selon vous les échecs et réussites d'Unix et ses descendants ?

