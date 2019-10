La valeur du bitcoin aborde de nouveau une pente croissante pour le bonheur des investisseurs. Selon Reuters, la plus importante cryptomonnaie – selon la capitalisation boursière – a maintenu le cap lundi après un mois de hausse, et après que le président chinois Xi Jinping a déclaré que la deuxième plus grande économie mondiale devrait accélérer le développement de la technologie de la blockchain. Les cryptomonnaies ne sont toujours pas encore reconnues en Chine comme monnaie légale, mais elles pourraient l’être après un tel soutien apporté jeudi dernier à la blockchain par le président de la République populaire de Chine et secrétaire général du Parti communiste chinois.Selon Reuters, la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle, qui constitue l'épine dorsale de nombreuse cryptomonnaies comme le bitcoin, devrait être au cœur de l'innovation en Chine, d’après les déclarations de Xi dans le cadre de la 18e étude collective du Bureau politique du Comité central du parti.D’après Reuters, alors qu’au début de la négociation à Londres, le bitcoin était en baisse de 1,6 %, à 9 403 dollars, le bitcoin a bondi de 24 % entre vendredi et samedi après les commentaires de Xi, atteignant 10 350 dollars dans son plus grand bond de deux jours depuis que la valeur avait atteint un sommet record en décembre 2017. Pour rappel, la valeur du bitcoin s'est effondrée progressivement l’année dernière en partant de la valeur de 20 000 dollars la pièce acquise en décembre 2017 à 3204 dollars, selon les statistiques de CoinMarketCap, en fin d’année 2018, laissant de nombreux investisseurs en difficulté.D'autres cryptocurrences majeures, dont l'Ethereum et le XRP du réseau de paiement Ripple, ont également explosé, d’après Reuters.Le président Xi a déclaré, jeudi, que la chine doit « saisir l'opportunité » offerte par la technologie de la blockchain en tant que base de l'innovation. Selon lui, la technologie de la blockchain a un large éventail d'applications en Chine, en énumérant des sujets allant du financement des entreprises au transport en commun et à la lutte contre la pauvreté, a rapporté CoinDesk.Xi Jinping a également déclaré aux membres du comité : « Nous devons considérer la blockchain comme une percée importante pour l'innovation indépendante des technologies de base ». « Nous devons clarifier l'orientation principale, accroître les investissements, nous concentrer sur un certain nombre de technologies clés et accélérer le développement de la technologie de la blockchain et l'innovation industrielle ».Selon Reuters, même si les échanges de monnaies numériques sont interdits en Chine depuis 2017 , les transactions restent populaires sur les marchés de gré à gré et les acheteurs chinois représentent des volumes importants sur les plateformes d'autres pays. Selon un précédent rapport de Reuters, la Chine a l’intention de créer sa propre cryptomonnaie destinée à être utilisée à la fois localement et, éventuellement, mondialement. La nouvelle monnaie numérique chinoise ressemblerait à Libra de Facebook Inc. et pourrait être utilisée sur les principales plateformes de paiement telles que WeChat et Alipay, a déclaré un haut responsable de la banque centrale le mois dernier, d’après Reuters.Dans un courriel, Andy Cheung, chef des opérations d'OKEx, une bourse basée à Malte et populaire chez les Chinois, a déclaré : « Les commentaires positifs du leader chinois continueront à soutenir les prix plus larges de la cryptomonnaie pour les maintenir aux niveaux actuels, car la Chine reste un acteur majeur lorsqu'il s'agit de commerce mondial de la cryptomonnaie », a rapporté Reuters.Reuters a également rapporté que les recherches Google en Chine sur le bitcoin et la blockchain ont aussi augmenté après les commentaires de Xi, ce qui montre que ces déclarations avaient suscité un intérêt intense pour les cryptomonnaies.« Il y a certainement eu plus de conversations depuis le week-end », a déclaré Anthony Wong de la société d'investissement Orichal Partners, basée à Hong Kong.Selon Reuters, les critiques contre le projet de cryptomonnaie Libra de Facebook par les politiciens et les régulateurs du monde entier ont entrainé une baisse de la valeur du bitcoin au cours de ces derniers mois. La monnaie avait perdu un tiers de sa valeur depuis qu'elle avait atteint son plus haut niveau cette année en juin. Un bon comportement de Libra pourrait conduire à un regain de confiance auprès des investisseurs dans les monnaies numériques.Cependant, Facebook n’a pas encore finit de convaincre les autorités et les régulateurs à l’échelle mondiale sur les biens fondés de Libra. Par ailleurs, plusieurs membres de premier plan de Libra Association – Paypal, Visa, Mastercard, Stripe et eBay – ont abandonné le projet au cours des dernières semaines. Et Mark Zuckerberg a déclaré devant une commission des services financiers du Congrès américain à Washington le mercredi dernier que sa société attendra le feu vert des autorités de régulation américaines avant de lancer sa cryptomonnaie aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.Au lendemain des commentaires de Xi Jinping, la Chine a adopté une loi sur la cryptographie qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. La nouvelle loi contribuera à promouvoir le développement de l'industrie des mots de passe, à assurer la sécurité des réseaux et de l'information et à améliorer le niveau scientifique, normalisé et légalisé de la gestion des mots de passe, d’après Reuters.Sources : Reuters Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que l’ouverture de la Chine aux monnaies numériques sera le point de départ d’une nouvelle croissance des cryptomonnaies ?