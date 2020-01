La technologie Bluetooth LE Audio a été annoncée, Et vient avec une meilleure qualité audio, un support pour les aides auditives et bien d'autres fonctions 0PARTAGES 4 0 L’audio Bluetooth est sur le point de recevoir une importante transformation grâce à une mise à jour qui va résoudre de nombreux problèmes. Un nouveau mode de fonctionnement s’ajoutera bientôt au mode existant, le mode LE Audio, qui fonctionnera avec la radio Bluetooth à faible consommation d'énergie. Cette nouvelle version de l’audio Bluetooth, améliorera non seulement la performance de l'audio Bluetooth, mais apportera tous ses avantages aux personnes malentendantes et présentera Audio Sharing, un nouveau cas d'utilisation innovant qui pourrait encore une fois changer la façon dont nous nous connectons les uns aux autres.



Lors de l’édition 2020 de CES, le plus important salon consacré à l'innovation, le Bluetooth Special Interest Group (SIG) a présenté quelques mises à jour clés de la spécification Bluetooth qui promettent d'améliorer considérablement ses performances avec des équipements audio sans fil. Et nous pourrons probablement commencer à voir les premiers appareils compatibles à partir de l’année prochaine. En effet, non seulement LE Audio appuiera le développement des mêmes produits audio et des mêmes boîtiers d'utilisation que le Classic Audio, mais elle introduira de nouvelles fonctions intéressantes qui promettent d'améliorer leur rendement et de permettre la création de nouveaux produits et boîtiers d'utilisation. Voici ci-dessous des fonctions présentées par le groupe :





Le Multi-stream Audio



L’une des fonctions les plus importantes de la nouvelle norme Bluetooth est le Multi-Stream Audio. Cette fonction permettra la transmission de plusieurs flux audio indépendants et synchronisés entre un dispositif source audio, tel qu'un smartphone, et un ou plusieurs dispositifs de réception audio. En effet, la technologie Bluetooth est actuellement limitée à la transmission audio en continu vers un seul appareil. Ce qui est bien adapté pour les haut-parleurs et les écouteurs portables où les deux côtés sont reliés par un fil. Mais pour les écouteurs sans fil, comme les AirPods d'Apple, le téléphone intelligent ne peut se connecter qu'à un seul côté. L'écouteur doit alors transmettre le flux audio à celui de l'autre oreille, ce qui nécessite quelques astuces logicielles pour s'assurer que tout reste synchronisé.



Multi-Stream Audio résoudra ces problèmes, y compris le problème de décalage audio. Cette fonction promet également de profiter à ceux qui veulent utiliser leurs écouteurs sans fil avec plusieurs appareils en même temps, comme une tablette, un téléphone et un ordinateur portable, en rationalisant le processus de commutation entre chaque source audio sans avoir à passer par un processus de déconnexion/reconnexion ennuyeux à chaque fois. Nick Hunn, CTO de WiFore Consulting et président du groupe de travail sur les aides auditives Bluetooth de SIG a déclaré :



« Les développeurs pourront utiliser la fonction Multi-Stream Audio pour améliorer les performances des produits comme les écouteurs véritablement sans fil. Par exemple, ils peuvent fournir une meilleure expérience d'imagerie stéréo, rendre l'utilisation des services d'assistant vocal plus transparente et rendre la commutation entre plusieurs appareils de source audio plus facile ».



Le nouveau codec LC3



Le nouveau codec audio de haute qualité et de faible puissance LC3 (Low Complexity Communications Codec) fait partie de la gamme LE Audio. Le LC3 apportera une grande flexibilité aux développeurs, leur permettant de faire de meilleurs compromis de conception entre les attributs clés du produit, tels que la qualité audio et la consommation d'énergie, peut-on lire sur le site Web Bluetooth.com. Cela signifie également une consommation d'énergie moindre pour les appareils compatibles, et cela profitera aux développeurs.



« Des tests d'écoute approfondis ont montré que la LC3 apportera des améliorations de la qualité audio par rapport au codec SBC inclus avec Classic Audio, même à un débit binaire inférieur de 50 %. Les développeurs pourront tirer parti de cette économie d'énergie pour créer des produits pouvant offrir une plus longue durée de vie de la batterie ou, dans les cas où la durée de vie actuelle de la pile est suffisante, réduire le facteur de forme en utilisant une batterie plus petite », a déclaré Manfred Lutzky, Chef de l'audio pour la communication chez Fraunhofer IIS.





Le Broadcast Audio



C’est une fonction de la dernière génération de Bluetooth audio qui permettra à un seul appareil source de diffuser plusieurs flux audio vers un nombre illimité de casques sans fil, sans qu'aucun couplage supplémentaire ne soit nécessaire. Le Broadcast Audio peut être personnel ou basé sur un emplacement. L’option "personnel" permettra aux gens de partager leur expérience audio Bluetooth avec d'autres personnes de leur entourage – partager de la musique d'un téléphone intelligent avec la famille et les amis, par exemple. L’option basée sur l’emplacement, les lieux publics comme les aéroports, les bars, les gymnases, les cinémas, les théâtres et les centres de conférence peuvent désormais partager l'audio Bluetooth qui améliore l'expérience des visiteurs.



Avec Le Broadcast Audio basé sur l’emplacement, au lieu que les téléviseurs diffusent les nouvelles sur leurs haut-parleurs dans ces lieux publics, ils permettront plutôt à toute personne équipée d'un casque sans fil de se connecter à la diffusion audio, même en plusieurs langues. Même les malentendants pourront, par exemple, sélectionner le son diffusé par les télévisions silencieuses dans des lieux publics.



L'Aide auditive Bluetooth



Grâce au nouveau codec LC3 qui promet une meilleure qualité audio à des débits de données plus faibles, LE Audio ajoute la prise en charge des aides auditives Bluetooth. LE Audio permettra le développement d'appareils auditifs Bluetooth qui apportent tous les avantages de l'audio Bluetooth au nombre croissant de personnes souffrant de perte auditive, d’après le SIG. Stefan Zimmer, secrétaire général de l'EHIMA, Association européenne des fabricants d'appareils auditifs a déclaré :



« LE Audio sera l'une des avancées les plus significatives pour les utilisateurs d'appareils auditifs et d'implants auditifs. Les ingénieurs d'EHIMA ont apporté leurs connaissances spécialisées pour améliorer l'expérience audio, en particulier pour les personnes malentendantes. En conséquence, dans quelques années, la plupart des nouveaux téléphones et téléviseurs seront également accessibles aux utilisateurs malentendants ».





Le LE Audio Bluetooth va introduire une nouvelle façon d’appréhender l’audio avec ses nouvelles fonctions. Cependant, alors que le Bluetooth LE Audio a été officiellement annoncé, des caractéristiques et spécifications supplémentaires pour la prochaine génération de Bluetooth seront révélées au cours du premier semestre 2020. Et nous ne pourrons probablement voir les premiers appareils compatibles LE Audio qu’en 2021. Ce qui voudrait dire aussi pour l’utilisateur, l’achat d’un nouveau matériel, puis que les mises à jour ne seront malheureusement pas disponibles pour les appareils existants par le biais d'une simple mise à jour logicielle. Toutefois, attendons de voir les nouveaux gadgets compatibles Bluetooth LE Audio.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de la technologie Bluetooth LE Audio ?

Quelles sont les fonctions qui retiennent votre attention ?

Va-t-il y avoir un changement profond au niveau des nouveaux appareils compatibles ?



Lire aussi



Source : Bluetooth

