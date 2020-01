OpenBSD a annoncé ce jeudi qu’il ne mettra plus à jour Firefox sur sa plateforme et a recommandé à ses utilisateurs de passer à Firefox ESR. En effet, il a expliqué que Firefox est trop complexe pour être empaqueté sur une branche stable à cause des dépendances de “cbindgen” et de Rust. Cela implique qu’il faudra tester tous les consommateurs de Rust. Par conséquent, la branche stable d'OpenBSD 6.6 ne recevra pas de mises à jour de www/mozilla-firefox.Mozilla a publié Firefox 72 il y a quelques jours avec de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, il a publié d’urgence un correctif de sécurité pour la vulnérabilité MFSA2020-03 et a publié Firefox 72.0.1. OpenBSD 6.6 ne pouvant pas recevoir des mises à jour de Mozilla pour son navigateur, les utilisateurs sont toujours exposés à cette vulnérabilité, ainsi qu’à d’autres failles aussi. Pour éviter cela, les développeurs d’OpenBSD recommandent de passer à Firefox ESR, la version de support étendu, qui est spécialement dédiée aux grandes institutions comme les universités et entreprises.Selon OpenBSD, Firefox ESR (Extended Support Release) continue d’être mis à jour normalement. Cette version du navigateur contient toutes les améliorations apportées par la version stable de Mozilla Firefox. De même les plug-ins sont désactivés par défaut. Vous devez vous-mêmes activer vos plug-ins manuellement pour les utiliser. Il utilise l'interface appelée Australis. Australis propose un nouveau menu plus intuitif et permet une plus grande souplesse dans la customisation de son interface. Les usagers d’OpenBSD 6.6 peuvent l’utiliser sans problème.Néanmoins, si vous utilisez encore OpenBSD 6.5, vous devez d’abord mettre à jour votre système vers OpenBSD 6.6. Cette version a été publiée en octobre 2019 et est actuellement la dernière version stable du système d’exploitation. Par ailleurs, Firefox 72 a été publié la semaine dernière et la nouvelle version du navigateur bloque par défaut les scripts fingerprinting. Elle a apporté d’autres fonctionnalités comme l’incrustation vidéo, connu sous le nom de Picture-in-Picture sous macOS et Linux. Il contient également certaines fonctionnalités très utiles aux développeurs.Source : OpenBSD Qu'en pensez-vous ?