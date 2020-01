Un minuscule ver robot chinois pourrait se glisser dans votre cerveau et envoyer des signaux aux neurones, Puis interagir directement avec des ordinateurs, selon un rapport 49PARTAGES 7 0 Puis interagir directement avec des ordinateurs, selon un rapport



Une équipe de chercheurs à Shenzhen en Chine a créé un ver robot qui pouvait entrer dans le corps humain, se déplacer le long des vaisseaux sanguins et se connecter aux neurones, a rapporté South China Morning Post. Selon une série de vidéos publiées par l'équipe de chercheurs parallèlement à une étude dans la revue scientifique Advanced Functional Materials au début de ce mois, le minuscule ver robot intelligent, qu'ils ont baptisé iRobot, d’après le quotidien chinois, peut sauter par-dessus une haie, nager dans un tube ou se faufiler dans un espace de la moitié de sa largeur. Selon le rapport, le micorobot de 1 mm sur 3 mm n’est pas alimenté par des puces ou des batteries, mais par un générateur de champ magnétique externe.





Les scientifiques ont comparé leur création à une ancienne forme de magie noire du sud de la Chine, connue sous le nom de "Gu", une petite créature venimeuse semblable à un ver qui pouvait être cultivée dans un pot et utilisée pour contrôler l'esprit d'une personne. Xu Tiantian, un scientifique en charge du projet aux Instituts de technologie avancée de Shenzhen de l'Académie des sciences chinoise, a déclaré : « D'une certaine manière, il est similaire à Gu ». « Mais notre but n'est pas de développer une arme biologique. C'est le contraire », a-t-elle ajouté.



La modification des champs magnétiques du générateur externe permet aux chercheurs de tordre le corps du robot de différentes manières et d'obtenir une large gamme de mouvements tels que ramper, se balancer et rouler. Selon le rapport, ces robots peuvent également se faufiler à travers les espaces en utilisant le rayonnement infrarouge pour contracter leur corps de plus d'un tiers. Le corps du ver constitué d'un hydrogel transparent sensible à la température lui donne également la capacité de changer de couleur dans différents environnements. Une vidéo, vue par South China Morning Post, montre que lorsqu'on plonge le ver robot dans une tasse d'eau à température ambiante, il devient presque invisible.



Le ver robot contrôlé par des signaux électromagnétiques



Les vers robots pourraient être utilisés dans le domaine de la médecine



Les vers robots chinois possèdent également une "tête" faite d'un aimant composé d'un alliage de néodyme, de fer et de bore et une "queue" construite à partir d'un matériau composite spécial. Mme Tiantian pense qu'ils seront particulièrement utiles aux médecins à l'avenir, par exemple, en étant injectées dans le corps et en délivrant un paquet de médicaments à une zone ciblée, par exemple une tumeur, a rapporté le quotidien chinois. Cela permettrait de limiter l'effet du médicament aux zones où il est nécessaire et de réduire le risque d'effets secondaires, et le ver robot pourrait sortir du corps une fois sa tâche terminée.



Actuellement, les implants cérébraux ne peuvent être insérés que par une procédure chirurgicale et ont une capacité limitée d'intégration avec les neurones, ce qui signifie qu'ils ne peuvent effectuer que quelques tâches simples. Mais les nouveaux minuscules robots pourraient être implantés dans le cerveau, car leur grande mobilité et leur capacité de transformation leur permettent de survivre dans cet environnement difficile où les flux sanguins sont rapides et les vaisseaux sanguins minuscules. Mme Tiantian a déclaré qu’ils pourraient « fonctionner comme un implant pour l'interface cerveau-ordinateur » qui permettrait de communiquer directement avec un ordinateur sans avoir besoin d'un clavier ou même d'un écran.



Selon le rapport, la chercheuse pense que cela fonctionnerait en transportant un émetteur qui convertirait les signaux externes en une impulsion électrique et se connecterait aux cellules du cerveau pour stimuler des activités qui ne sont pas possibles avec la technologie actuelle. Lors de la procédure, le patient devrait être allongé dans une machine de type IRM qui génère le champ magnétique nécessaire pour contrôler les robots.





Le nouveau ver robot pourrait être utilisé à mauvais escient, d’après les chercheurs



Selon Xu Tiantian, il est possible que cette nouvelle technologie fasse l’objet de mauvais usages en la transformant en arme. Cependant, la chercheuse a déclaré qu'il y avait encore des obstacles majeurs à son efficacité, a rapporté le journal.



En effet, pour qu’un mauvais acteur y parvienne, l’acteur qui contrôle la technologie devrait construire un puissant générateur de champ électrique avec une longue portée efficace pour faire fonctionner les vers robots. De plus, il serait également très difficile d'envoyer les microrobots à leur emplacement désigné sans la coopération de la personne dans laquelle ils sont implantés, car elle doit s'asseoir ou s'allonger et rester parfaitement immobile pendant que les robots se déplacent dans le corps.



Toutefois, selon Mme Tiantian, l'amélioration du matériel pourrait permettre de surmonter ces obstacles, de sorte qu’elle ne pouvait pas exclure la possibilité que la technologie soit un jour utilisée à des fins militaires. Mais elle a ajouté que « Nous espérons simplement que ce jour n'arrivera jamais ».



Selon des commentateurs du sujet, la méthode d'introduction de médicament dans les zones sensibles semble prometteuse, mais ce qu’il y a à craindre est que la technologie pourrait être utilisée de manière non éthique pour introduire d’autres choses dans le cerveau en lieu et place des médicaments. Et vous, que pensez-vous de la nouvelle technologie ?



Et vous ?



Que pensez-vous du nouveau ver robot chinois ?

Selon les chercheurs, il pourrait introduire des médicaments dans le cerveau. Quel commentaire en faites-vous ?

Prêteriez-vous volontiers à une séance de cette procédure ?



