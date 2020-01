Le Curiosity rover de la NASA figé sur place sur la planète Mars à cause d'une mesure logicielle de sécurité, Mais tout est désormais en ordre, d'après l'agence 5PARTAGES 5 0 Après 36 semaines de vol, le Curioty rover d’une tonne s’est posé sur Mars le dimanche 05 août 2012 après un atterrissage automatisé très complexe qualifié de « sept minutes de terreur » à partir de câbles en nylon qui se déroulaient depuis un module de descente maintenu au-dessus du sol par des rétrofusées. Cela fait donc 7 ans qu’il explore le sol de la Planète rouge pour le compte du programme spatial civil des États-Unis.





Atterrissage du Curiosity rover en 2012

Dans une publication parue le 20 janvier dernier, la NASA annonçait que le Curiosity s’est figé sur place alors qu’il poursuivait l’exploration de Mars.



« Savoir où se trouve notre corps nous aide à nous déplacer dans le monde. Nous savons si nous sommes debout ou assis, si nos bras sont sortis ou à côté. Cette connaissance de la situation du corps par rapport à l'environnement est essentielle pour rester en sécurité.



Les rovers doivent également savoir où se trouve leur corps par rapport à leur environnement. Le Curiosity mémorise des informations comme l'orientation de chaque articulation ou encore la proximité du spectomètre à particules alpha par rapport au sol. Il mémorise également sa connaissance de l'environnement ; des paramètres comme l'inclinaison de la pente, l'emplacement des gros rochers et les endroits où la roche dépasse de manière dangereuse. Le Curiosity évalue ces informations avant qu'un moteur ne soit activé pour s'assurer que le mouvement peut être exécuté en toute sécurité. Lorsque la réponse est non - ou même peut-être pas - le Curiosity s'arrête sans faire tourner le moteur. Cette approche conservatrice permet d'éviter qu'il ne se cogne le bras sur des rochers, ne roule sur quelque chose de dangereux ou ne pointe une caméra non protégée vers le soleil. Ces contrôles de sécurité exigent une connaissance précise de la position du rover dans son environnement et constituent une partie essentielle des bonnes pratiques d'ingénierie. Ils ont permis au Curiosity de rester en sécurité au fil des ans.



Au cours de ses dernières activités, le Curiosity a perdu son orientation. Certaines connaissances y relatives n'étaient pas tout à fait correctes, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire l'évaluation de sécurité essentielle. Ainsi, le Curiosity a cessé de bouger, se figeant sur place jusqu'à ce que sa connaissance de son orientation puisse être récupérée. Curiosity a continué à nous envoyer des informations afin que nous sachions ce qui s'est passé et que nous puissions élaborer un plan de récupération. C'est exactement ce que nous avons fait aujourd'hui : Les ingénieurs de l'équipe ont élaboré un plan pour informer le Curiosity de sa position et pour confirmer ce qui s'est passé. Nous voulons que Curiosity retrouve sa capacité à effectuer ses contrôles de sécurité et nous voulons également savoir si nous pouvons faire quelque chose pour éviter un problème similaire à l'avenir. Cette approche contribue à assurer la sécurité de notre rover », explique la NASA dans sa note d’information.



La sortie de la NASA laisse filtrer qu’il s’agit d’une mesure logicielle de sécurité instaurée pour éviter d’endommager le rover. Avec la connaissance de ce que le rover est un système ordiné, il vient que le déclenchement de la mesure de sécurité serait la conséquence d’un dysfonctionnement de capteurs ou de la mémoire dédiée à la sauvegarde des paramètres d’orientation, ce, (on va supposer) à cause de conditions atmosphériques extrêmes.





Faisant suite à sa sortie du 20 janvier, la NASA a annoncé que la situation est rentrée dans l’ordre. En d’autres termes, le plan mis sur pied par les ingénieurs de l’agence pour informer le Curiosity de sa position a produit les fruits escomptés. « Nous avons appris ce matin que le plan avait réussi et que Curiosity était de nouveau prêt pour la science », écrit la NASA le 21 février.



Cet incident n’est pas le premier avec le rover de la NASA. En 2013, des rapports faisant état de ce qu’il y avait des soucis avec l’ordinateur principal du système ont fait surface. Là encore, on pointait de façon spécifique la mémoire.



Sources : Nasa 2



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Quelles causes pourraient mener à des dysfonctionnements de ce type ?



Voir aussi :



NASA : les ordinateurs de la Station Spatiale Internationale migrés sous Debian, le premier humanoïde dans l'espace fonctionne aussi sous Linux

NASA : lancement d'un concours pour l'amélioration logicielle du robot Valkyrie, les gagnants recevront 1 million $

La NASA rend disponible sous plusieurs licences un catalogue d'applications aux développeurs articulées autour de 15 catégories

La NASA lance une compétition pour accélérer l'exécution d'un code tournant sur son superordinateur, les gagnants recevront 55 000 $ Après 36 semaines de vol, le Curioty rover d’une tonne s’est posé sur Mars le dimanche 05 août 2012 après un atterrissage automatisé très complexe qualifié de « sept minutes de terreur » à partir de câbles en nylon qui se déroulaient depuis un module de descente maintenu au-dessus du sol par des rétrofusées. Cela fait donc 7 ans qu’il explore le sol de la Planète rouge pour le compte du programme spatial civil des États-Unis.Dans une publication parue le 20 janvier dernier, la NASA annonçait que le Curiosityalors qu’il poursuivait l’exploration de Mars.« Savoir où se trouve notre corps nous aide à nous déplacer dans le monde. Nous savons si nous sommes debout ou assis, si nos bras sont sortis ou à côté. Cette connaissance de la situation du corps par rapport à l'environnement est essentielle pour rester en sécurité.Les rovers doivent également savoir où se trouve leur corps par rapport à leur environnement. Le Curiosity mémorise des informations comme l'orientation de chaque articulation ou encore la proximité du spectomètre à particules alpha par rapport au sol. Il mémorise également sa connaissance de l'environnement ; des paramètres comme l'inclinaison de la pente, l'emplacement des gros rochers et les endroits où la roche dépasse de manière dangereuse. Le Curiosity évalue ces informations avant qu'un moteur ne soit activé pour s'assurer que le mouvement peut être exécuté en toute sécurité. Lorsque la réponse est non - ou même peut-être pas - le Curiosity s'arrête sans faire tourner le moteur. Cette approche conservatrice permet d'éviter qu'il ne se cogne le bras sur des rochers, ne roule sur quelque chose de dangereux ou ne pointe une caméra non protégée vers le soleil. Ces contrôles de sécurité exigent une connaissance précise de la position du rover dans son environnement et constituent une partie essentielle des bonnes pratiques d'ingénierie. Ils ont permis au Curiosity de rester en sécurité au fil des ans.Au cours de ses dernières activités, le Curiosity a perdu son orientation. Certaines connaissances y relatives n'étaient pas tout à fait correctes, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire l'évaluation de sécurité essentielle. Ainsi, le Curiosity a cessé de bouger, se figeant sur place jusqu'à ce que sa connaissance de son orientation puisse être récupérée. Curiosity a continué à nous envoyer des informations afin que nous sachions ce qui s'est passé et que nous puissions élaborer un plan de récupération. C'est exactement ce que nous avons fait aujourd'hui : Les ingénieurs de l'équipe ont élaboré un plan pour informer le Curiosity de sa position et pour confirmer ce qui s'est passé. Nous voulons que Curiosity retrouve sa capacité à effectuer ses contrôles de sécurité et nous voulons également savoir si nous pouvons faire quelque chose pour éviter un problème similaire à l'avenir. Cette approche contribue à assurer la sécurité de notre rover », explique la NASA dans sa note d’information.La sortie de la NASA laisse filtrerinstaurée pour éviter d’endommager le rover. Avec la connaissance de ce que le rover est un système ordiné, il vient que le déclenchement de la mesure de sécurité serait la conséquence d’un dysfonctionnement de capteurs ou de la mémoire dédiée à la sauvegarde des paramètres d’orientation, ce, (on va supposer) à cause de conditions atmosphériques extrêmes.Faisant suite à sa sortie du 20 janvier, la NASA a annoncé que la situation est rentrée dans l’ordre. En d’autres termes, le plan mis sur pied par les ingénieurs de l’agence pour informer le Curiosity de sa position a produit les fruits escomptés. « Nous avons appris ce matin que le plan avait réussi et que Curiosity était de nouveau prêt pour la science », écrit la NASA le 21 février.Cet incident n’est pas le premier avec le rover de la NASA. En 2013, des rapports faisant état de ce qu’il y avait des soucis avec l’ordinateur principal du système ont fait surface. Là encore, on pointait de façon spécifique la mémoire.Sources : Nasa 1 Qu’en pensez-vous ?Quelles causes pourraient mener à des dysfonctionnements de ce type ?