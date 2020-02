Le nombre de guichets automatiques de Bitcoin augmente pour atteindre près de 7 000 en fonctionnement actuellement dans le monde entier, Selon un rapport 6PARTAGES 6 0 Alors que le bitcoin a connu une hausse de prix notable, le nombre de distributeurs automatiques de billets acceptant les pièces numériques a connu une croissance exponentielle au cours des trois dernières années. Plus de 400 nouveaux appareils ont été ajoutés en janvier, complétant le nombre total à l’échelle mondiale à environ 7000 guichets automatiques de bitcoin, selon le rapport de janvier 2020 du site Web de suivi Coinatmradar. Genesis Coin et General Bytes étaient les fabricants dont les machines étaient les plus installées, les États-Unis avaient le plus de machines installées, le Bitcoin était la pièce la plus ajoutée, avec une augmentation de machines de plus de 5 % en janvier, d’après le rapport.



Après une période difficile qui a commencé en 2018, l’année 2020 connait un début prometteur pour les cryptomonnaies, selon le rapport de Coinatmradar. Le prix du bitcoin est passé de moins de 7000 dollars dans les premiers jours de janvier à environ 9350 dollars à la fin du mois, ce qui représente une augmentation de 32,5 % par rapport au début du mois. La monnaie est passée ensuite à plus de 10 000 dollars à la mi-février, selon les données du rapport. Ce n’est pas seulement le bitcoin qui connait une croissance, d’autres monnaies cryptographiques ont également gagné en capitalisation boursière. Le bitcoin cash (BCH), par exemple, a augmenté son taux d'un peu moins de 200 dollars par pièce à près de 500 dollars le 14 février.





Cette hausse des prix a ramené l'intérêt pour le secteur de la cryptomonnaie et multiplié le nombre de guichets automatiques acceptant ces pièces de monnaie, avec plus de personnes cherchant à investir dans des actifs numériques, d’après le rapport. Les distributeurs automatiques de bitcoin sont un moyen accessible d'acquérir des cryptomonnaies pour ceux qui entrent dans l'écosphère maintenant et les statistiques de Google Trends révèlent que les requêtes sur ce type de guichet ont doublé depuis l'année dernière. Des records ayant été observés en juin 2019, lorsque le BTC a presque atteint 13 000 dollars, et dans la première moitié de janvier, lorsque le marché haussier actuel a commencé.



Comme le prix du bitcoin, le nombre de nouvelles machines a continué à augmenter à un rythme relativement stable



Selon le rapport de Coinatmradar intitulé Bitcoin ATM Market Dynamics January 2020, le nombre de DAB acceptant le bitcoin nouvellement installé a continué de croître à un rythme stable cette année. Les données du rapport montrent 6 377 appareils en fonctionnement dans le monde au début de janvier. 432 machines ont été installées au cours de la période d’étude alors que seulement 104 ont été fermées. Ce qui représente une croissance nette de 328, soit 5,1 %.



Cette hausse est due au fait que la majorité des fabricants ont augmenté leur production. Selon le rapport, Genesis Coin est en tête du peloton avec 146 nouveaux DAB (hausse de 7 %), suivi de General Bytes avec 62 (hausse de 3 %) et de Coinsource avec 40 installations (hausse de 11,7 %). Coinatmradar a répertorié de nombreux opérateurs qui ont installé de nouvelles machines. Les DAB bitcoin de Coinflip sont en tête avec 36 (soit une augmentation de 8,7%), Bitcoin Depot arrive juste après en deuxième position avec 34 (soit une augmentation de 6,8%) et ATM Coiners arrive en troisième place avec 33 (soit une augmentation de 50 %) de ses appareils. De nouveaux acteurs font leur entrée sur le créneau avec l'installation des 12 premières machines de la société américaine Pro ATM.



Les dix premiers fabricants mondiaux



Selon le rapport, la plupart des machines en service permettent d'acheter et de vendre à la fois plusieurs devises. Le BTC est la cryptomonnaie la plus largement prise en charge sur tous les 6 833 DAB actifs, à l'exception de seulement trois d'entre eux. Leur nombre a augmenté de plus de 300 au cours du premier mois de l'année. Au total, 2 307 appareils proposent actuellement des Bitcoin cash (BCH), contre 2 226 à la fin janvier et 2 141 au début de l'année 2020. Le mois dernier, le nombre d'appareils supportant le BCH a augmenté de 85, soit près de 4 %, selon Coinatmradar. Pendant ce temps, le nombre de guichets proposant du zcash (ZEC), du dogecoin (DOGE) et du monero (XMR) a diminué.



Le pourcentage de distributeurs automatiques de Bitcoin prenant en charge d'autres cryptomonnaies que le bitcoin a légèrement diminué et s'élève désormais à 69,6 %, d’après le rapport. Le Litecoin a été la deuxième pièce la plus ajoutée en décembre avec 153 ajouts (augmentation de 3,49 %), suivi de l'Ether avec 150 (augmentation de 3,88 %) et du Bitcoin Cash avec 85 installations (augmentation de 3,97 %).



Le taux de survie des opérateurs sur le marché semble dépendre du nombre de distributeurs automatiques exploités



Coinatmradar, qui suit et analyse les activités de 870 opérateurs de distributeurs automatiques de Bitcoin depuis 2013, a indiqué que malgré l'impression générale d’augmentation du nombre de DAB dans le secteur, seules quelques entreprises parviennent à se maintenir sur le marché. En effet, selon le rapport, le taux de survie semble dépendre du nombre de distributeurs automatiques exploités par l’opérateur. Ainsi, les entreprises qui exploitaient entre 1 et 10 machines au plus haut niveau ont tenu un an et demi en moyenne. Selon Coinatmradar, si plus de 450 de ces petits opérateurs sont toujours actifs, plus de 300 ont déjà fermé. Dans le même temps, aucune des entreprises possédant 100 appareils ou plus n'a fait faillite.



Coinatmradar a également suivi l’évolution des installations des DAB dans les pays. En janvier, les États-Unis ont connu le plus grand nombre de nouveaux DAB bitcoin, avec 325 nouvelles machines installées dans tout le pays, soit une augmentation de 7,7 %. Le Canada et le Royaume-Uni sont loin en deuxième et troisième position, avec seulement respectivement 5 et 2 guichets récemment ajoutés. Malheureusement, certains pays ont fermé certains de leurs DAB bitcoin le mois dernier.



Les dix premiers opérateurs mondiaux



Selon le rapport, l'Italie, par exemple, a perdu 7 guichets bitcoin et en compte désormais 47. Trois appareils sur un total de 179 ont été mis hors service en Autriche, tandis que deux ont été mis débranchés aux Pays-Bas. Le Brésil a malheureusement retiré la seule machine située sur son territoire en janvier. Ainsi, selon les données du rapport, l'essentiel de l'activité des distributeurs automatiques de bitcoin se déroule uniquement aux États-Unis.



Pendant que le nombre de guichets bitcoin est en augmentation, plusieurs commentateurs sur un site web communautaire d’actualités sociales se plaignent de la lenteur des transactions. D’après l’un d’entre eux, « Il faut maintenant 4 heures à Bitcoin pour effectuer une transaction. Ce n'est pas une monnaie », a-t-il indiqué. Qu’en pensez-vous ?



L’augmentation du nombre de guichets bitcoin annonce-t-il un nouveau regain d’intérêt pour les monnaies cryptographiques ?



