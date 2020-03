Lorsqu’on évoque la pandémie de coronavirus qui s’est déclenchée alors que le mois de décembre tirait à son terme, il y a deux dimensions à considérer : le pendant et l’après. Ce qui mobilise le plus l’attention pour ce qui est de la première est la nécessité de sauver des vies.Avec mars 2020 qui tire à petits pas à son terme, cela va faire à minima trois mois que le coronavirus dicte sa loi. De par le monde la pénurie de respirateurs artificiels est le problème numéro un face à l’afflux de patients atteints. Les hôpitaux sont débordés et parfois obligés de procéder au tri des personnes à connecter aux dispositifs d’aide à la respiration. Face au manque de respirateurs à utiliser contre le coronavirus, les solutions envisagées tournent autour de l’open source, du Do It Yourself et de la possibilité de mobiliser de grands acteurs de l’industrie pour fabriquer des respirateurs dans les plus brefs délais. Bref,. Petite note d’humour : même les cybercriminels ne sont pas en reste puisque certains promettent de ne pas attaquer les hôpitaux en pleine pandémie Mais, la gestion du pendant c’est aussi la prise en compte de la dimension économique étroitement liée à celle de santé. À ce sujet, un récent sondage du cabinet anglais Ernst & Young (EY) laisse filtrer des détails sur les dispositions en cours au niveau des entreprises et sur les prévisions post-pandémie. L’enquête qui a mobilisé 2600 responsables d’entreprises de 46 pays a mis en lumière. En d’autres termes,. En sus, 41 % des répondants envisagent de repenser leur stratégie pour aller vers l’automatisation. Grosso modo, les chiffres permettent de se faire une image de ce que pourrait être l’après pandémie.La publication d’Ernst & Young (EY) arrive quelques jours seulement après la sortie de chiffres montrant que 3,3 millions de personnes ont déposé une demande d'allocation de chômage aux États-Unis. C'est un important bond puisqu'on est parti de moins de 300 000 la semaine précédente. Au Royaume-Uni, 477 000 personnes ont, il y a peu, fait la demande pour un crédit universel.. Les caissiers des supermarchés ont déjà fait les frais du phénomène, selon des chiffres publiés l’année dernière par l'Office des statistiques, avec 25,3 % des emplois qui ont disparu entre 2011 et 2017.Certains groupes technologiques expérimentent déjà des points de vente au détail qui ne nécessiteront pas de caissiers. Amazon, qui s'est étendu à la vente de produits alimentaires, a un supermarché à Seattle sans caissier. Ce dernier s'appuie plutôt sur une technologie dédiée couplée à des capteurs pour suivre ce que les clients retirent des rayons et générer des factures. McDonald's pour sa part est en train de passer à des kiosques de commande automatique dans ses restaurants, supprimant ainsi la nécessité pour les clients de parler aux employés au comptoir.En fait, pour le cas des USA, l’automatisation est destinée à remplacer plus de 30 millions de travailleurs : cuisiniers, serveurs, employés du secteur de la restauration, chauffeurs de camion sur de courtes distances, etc.D’avis d’observateurs, la technologie est prête pour prendre des emplois aux hommes depuis des années, mais les décideurs ne pouvaient aller à une adoption massive (et donc des licenciements à grande échelle) sans une poussée extérieure. En effet, les entreprises de Wall Street prédisent depuis un certain temps que la prochaine récession et la prochaine flambée du chômage entraîneront la suppression de nombreux emplois au profit de l'automatisation. Il semble que la pandémie de coronavirus marque ce nouveau départ.Source : Ernst & Young Qu’en pensez-vous ?La pandémie de coronavirus peut-elle marquer un tournant important du rapport entre l’humain et l’automatisation ?