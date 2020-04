Les respirateurs artificiels, utilisés notamment pour les patients en insuffisance respiratoire aiguë, sont essentiels dans les cas graves de coronavirus. Dans la plupart des pays atteints par la pandémie, leur pénurie est devenue le problème numéro face à l’afflux de patients atteints, les hôpitaux sont débordés et parfois obligés de procéder au tri des patients dans un état grave pour les accès à des respirateurs artificiels. Face au manque de respirateurs à utiliser contre le coronavirus, les solutions envisagées tournent autour de l’open source, du Do It Yourself et de la possibilité de mobiliser de grands acteurs de l’industrie pour fabriquer des respirateurs dans les plus brefs délais Au courant du mois de mars, Elon Musk a dit envisager de mettre les ressources de ses usines de production de véhicule à contribution pour fabriquer des respirateurs. C’est chose faite, Tesla vient de dévoiler en urgence un prototype de dispositif d’aide à la respiration de type CPAP. L’appareil fournit un flux d’air continu sous une pression positive. Le système s’appuie sur un certain nombre de composants dont des pièces du système de suspension et l’ordinateur dédié à l’infodivertissement du véhicule Tesla Model 3. Motif avancé par Tesla pour ce choix : s’appuyer sur des éléments connus pour pouvoir aller vite pour une production en masse. L’entreprise a publié une vidéo qui montre l’ensemble dans des deux versions : une de test et une autre dite finale, c’est-à-dire telle qu’elle devrait se présenter une fois dans un hôpital. Seul bémol pour le moment :La publication de Tesla fait suite à celle d’une équipe de chercheurs du Massachussets Institute of Technology. L’un des avantages majeurs à la mise sur pied d’un respirateur est le coût. Justement, l’avantage de la proposition de l’équipe du MIT est de proposer un système pour lequel il faut débourser dans les 500 dollars pour obtenir un prototype. Elle s’appuie sur un article hospitalier courant : un réanimateur manuel auto gonflable. Les ingénieurs du MIT ont créé un mécanisme qui presse et relâche le sac sans qu'un opérateur humain soit nécessaire.Le respirateur est conçu de sorte à être réglable, ce qui permet de pomper la quantité requise pour la capacité pulmonaire du patient. La proposition du MIT ne part pas de rien. Elle s’inspire d’un projet réalisé il y a une dizaine d’années par des étudiants dans le cadre d’un cours de conception de dispositifs médicaux. Le prototype du MIT est désormais rendu au stade d’approbation par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). L’équipe envisage ensuite de publier les plans de l’appareil en ligne afin que d'autres ingénieurs puissent l’améliorer et le mettre à la disposition des hôpitaux du monde entier.Des projets similaires sont en cours chez d’autres constructeurs comme Dyson, General Motors et un consortium britannique piloté par Airbus. Ils visent tous à apporter réponse à la pénurie de respirateurs. Toutefois, ils devront franchir certains obstacles réglementaires avant d'être autorisés à être utilisés dans un cadre médical.Sources : YouTube, MIT Avez-vous mené des réflexions personnelles visant à mettre sur pied des respirateurs à bas coût pour vous et les membres de votre famille*? Si oui, à quoi avez-vous pensé comme approche ?