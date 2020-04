Les cérémonies de remise des diplômes programmées pour la période du printemps au Japon ont fait l'objet d'annulation en raison de la pandémie de coronavirus, mais les étudiants de la Business BreakThrough University de Tokyo ont pu assister à la leur à distance en contrôlant des avatars robots depuis leur domicile.Les robots vêtus pour la circonstance (toge universitaire et chapeau) avaient une tablette en guise de visage. C’est au travers d’un appel Zoom diffusé sur cette dernière que « les participants » ont pu échanger avec le staff de l’université et exprimer leur gratitude.« Quand je suis entré à l'université, je n'ai jamais pensé que je me ferais représenter de la sorte pour la cérémonie de remise des diplômes. C'est une expérience nouvelle que de recevoir un diplôme en public alors qu'on se trouve dans un espace privé », a déclaré l’un des récipiendaires.Les robots utilisés dans le cadre de la cérémonie sont l’œuvre de la All Nippon Airways - une société de transport aérien qui a été fondée en 1952 comme Corporation japonaise de transports en hélicoptères et aéroplanes.. Le contrôle d’un avatar « newme » se fait au travers de la plateforme avatar-in présentée pour la première fois lors de l’édition 2019 du Combined Exhibition of Advanced Technologies (CEATEC) et lancée le 1er avril dernier. Au travers de cette dernière, il est possible de piloter le robot en s’appuyant sur un casque de réalité virtuelle qui ouvre un visuel de son environnement immédiat en 2K. Le robot d’une hauteur d’un mètre et demi est capable de se déplacer à une vitesse de 2,9 kilomètres par heure.L’utilisation de newme dans le cadre de la cérémonie de remise des diplômes de la Business BreakThrough University de Tokyo participe de la limitation des contacts entre personnes prescrite par l’Organisation mondiale de la santé. C’est une possibilité dont on use de plus en plus dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui a cours. En effet, Wuhan s’appuie sur des robots dans les hôpitaux pour orienter les patients et procéder à la désinfection des zones de quarantaine. En Europe, l’Italie s’est, il y a peu, dotée de robots infirmiers pour réduire les contacts entre patients et professionnels de la santé.Sources : Business BreakThrough University Tokyo Que pensez-vous de l’utilisation de robots dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ?