Trois personnes inculpées pour le piratage massif de Twitter et parmi elles un adolescent de Floride Qui a prétendu travailler pour le département informatique de Twitter 7PARTAGES 7 0 Le 31 juillet dernier, Graham Clark, un adolescent de 17 ans de lA ville de Tampa, en Floride a été mis aux arrêts. Il est accusé d'être le cerveau de la plus grande atteinte à la sécurité et à la vie privée de l'histoire de Twitter, qui a pris le contrôle des comptes du président Barack Obama, du candidat démocrate à la présidence Joe Biden, de Bill Gates, de Elon Musk, de Kanye West, de Apple et d'autres pour perpétrer une énorme escroquerie au bitcoin le 15 juillet 2020.



Graham Clark (photo de la prison du comté de Hillsborough)



Il n'était visiblement pas seul : peu après la révélation de l'arrestation de Tampa, deux autres personnes ont été officiellement inculpées par le ministère américain de la justice : Nima Fazeli, 22 ans, à Orlando, et Mason Sheppard, 19 ans, au Royaume-Uni. Selon le ministère de la Justice, ils se font appeler respectivement "Rolex" et "Chaewon". Le FBI affirme que deux individus au total sont en détention. Un mineur non identifié en Californie a également avoué aux agents fédéraux qu'ils avaient aidé Chaewon à vendre l'accès à des comptes Twitter.



Mais selon une déclaration sous serment publiée vendredi dernier, les autorités ont des raisons de croire que c'est Clark, l'adolescent de Tampa, qui a eu accès aux outils internes de Twitter et qui a directement perpétré l'escroquerie. Plus précisément, il aurait convaincu un employé de Twitter qu'il travaillait dans le département informatique de Twitter et aurait piégé cet employé pour qu'il lui donne les références.



D'après la déclaration sous serment :



Clark a obtenu sans autorisation l'accès au portail du service clientèle de Twitter. Clark a utilisé l'ingénierie sociale pour convaincre un employé de Twitter qu'il était un collègue du département informatique et a demandé à l'employé de lui fournir des références pour accéder au portail de service client.



Clark a ensuite accédé aux comptes Twitter de personnalités éminentes, dont le vice-président Joe Biden, l'ancien président Barack Obama et des entreprises telles que Apple et Coinbase. Clark a ensuite publié sur leurs comptes Twitter une communication indiquant que si des bitcoins sont envoyés sur des adresses spécifiques, ils seront doublés et leur seront renvoyés. Clark n'a pas renvoyé les fonds et les a plutôt déplacés sur un autre compte. Dix personnalités ont vu leurs informations d'identification personnelle sous la forme d'une vérification, sans leur consentement être utilisées dans l'activité frauduleuse. Clark a reçu environ 117 000 dollars lors de la mise en place de son stratagème de fraude.



La manière dont les systèmes de Twitter étaient accessibles était une question ouverte jusqu'à présent ; Twitter a simplement dit qu'il avait été victime d'une attaque de phishing téléphonique, et des rapports précédents ont suggéré que le hacker s'était infiltré dans le canal interne de Twitter Slack ou avait réussi à corrompre un employé.



Selon les agents fédéraux, Sheppard a été découvert en partie parce qu'il a utilisé un permis de conduire personnel pour vérification auprès des bureaux de change cħiffrés de Binance et Coinbase, et il a été découvert que ses comptes avaient envoyé et reçu une partie des bitcoins escroqués. Fazeli a également utilisé un permis de conduire pour vérifier auprès de Coinbase, où des comptes contrôlés par "Rolex" auraient reçu des paiements en échange de noms d'utilisateurs Twitter volés.



Fazeli risque cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour un chef d'accusation d'intrusion informatique. Sheppard est accusé d'intrusion informatique, de conspiration de fraude informatique et de conspiration de blanchiment d'argent, la plus grave de ces infractions étant passible d'une peine de 20 ans de prison et d'une amende de 250 000 dollars aux États-Unis.



Sheppard et Fazeli semblent n'être que des intermédiaires pour cette escroquerie, un hacker avec le pseudo "Kirk#5270" serait celui qui a eu accès aux systèmes internes de Twitter à partir du 22 juillet. Il n'est pas certain que Clark soit Kirk#5270, bien qu'il semble que ce soit le cas sur la base de la nouvelle déclaration sous serment. Cependant, le FBI affirme que son enquête est en cours et qu'il cherche encore d'autres suspects.



À l'origine, "Kirk" prétendait être un employé de Twitter, selon un journal de discussion de Discord



Quoi qu'il en soit, Clark est actuellement en prison et est accusé de plus de 30 chefs d'accusation, notamment de fraude organisée, de fraude aux communications, de vol d'identité et de piratage informatique, a déclaré Andrew Warren, procureur de l'État de Hillsborough, lors d'une conférence de presse décrivant l'arrestation.



Au départ, il n'était pas clair si le jeune homme de 17 ans était le seul suspect dans cette affaire. « Je ne peux pas dire s'il travaillait seul », a déclaré Warren, le procureur de Floride. Il a été arrêté à son appartement où il vit seul, selon les autorités. Il est accusé en tant qu'adulte « Ce n'était pas un jeune de 17 ans ordinaire », a déclaré le procureur. Et la conférence de presse a clairement montré que les forces de l'ordre examinent les conséquences néfastes du piratage, au-delà des plus de 100 000 dollars de bitcoin que l'adolescent est censé avoir escroqués à des utilisateurs de Twitter sans méfiance.



« Cela aurait pu entraîner le vol d'une quantité massive d'argent aux gens, cela aurait pu déstabiliser les marchés financiers en Amérique et dans le monde entier ; parce qu'il avait accès aux comptes Twitter de puissants politiciens, il aurait pu miner la politique ainsi que la diplomatie internationale », a déclaré Warren. « Ce n'est pas un jeu... ce sont des crimes graves avec de graves conséquences, et si vous pensez que vous pouvez arnaquer les gens en ligne et vous en tirer à bon compte, vous allez avoir un réveil brutal, un réveil brutal qui se présente sous la forme d'une frappe à votre porte à 6 heures du matin de la part d'agents fédéraux », a-t-il ajouté plus tard.



L'adolescent Clark a été mis en détention sans aucun incident. Il est poursuivi en Floride afin qu'il puisse être inculpé comme un adulte, ce qui laisse entendre qu'il n'y a peut-être actuellement aucune charge fédérale contre lui.



Twitter a fourni ce tweet en guise de déclaration :



En plus d'escroquer les utilisateurs de bitcoin, les attaquants ont eu accès aux messages privés directs de 36 utilisateurs de Twitter, dont un élu, et ont peut-être téléchargé des caches de données encore plus importantes pour sept autres utilisateurs. Twitter affirme qu'aucun utilisateur ayant fait l'objet d'une vérification n'a vu ses messages privés ou ses caches de données compromis, ce qui suggère que les comptes de Biden, Obama et d'autres auraient pu être en sécurité. Le compte Twitter du président Trump a longtemps bénéficié de protections supplémentaires, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a pas été piraté.



Sources : FBI, Vidéo conférence



Graham Clark est jugé en tant qu'adulte en Floride et risque donc, au regard des 30 chefs d'inculpation, une peine de dizaines d'années de prison; la minorité n'existant pas pour les crimes liés à l'argent en Floride. Mais les principaux coupables sont bien ceux qui se sont fait escroquer de part leur crédulité. En tout cas, cela sentait bien l'attaque d'amateurs avertis : ils n'ont pas pris de précautions pour le retrait des Bitcoins.