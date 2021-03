webinaire 1 (le 8 avril 2021 à 8 h 30 et à 13 h 30, heure France) – Les besoins des technologies opérationnelles (OT) au service de l’IT : Découvrez les possibilités de programmation sur des langages différents, des outils différents, non propriétaires, dans le même écosystème ;

webinaire 2 (le 22 avril 2021 à 8 h 30 et 13 h 30, heure France) – Prise en main de PLCnext : Apprenez à prendre en main le hardware PLCnext.

Phoenix Contact, fabricant de solutions d'automatisation, d'interconnexion et d'interface industrielles, organise une série de webinaires sur son écosystème PLCnext Technology. Si vous êtes programmeur et vous cherchez un outil de développement industriel répondant à vos besoins (IIoT, cloud, Edge, IA). Si vous êtes automaticien, et vous souhaitez ouvrir vos projets aux outils issus de l’IT (NodeRed, C++, C #, Matlab…). Alors, ces webinaires pourraient vous intéresser.La PLCnext Technology de Phoenix Contact est un écosystème unique pour l’automatisation moderne, qui répond à toutes les exigences du monde de l’internet des objets (IdO). C'est l'association d'une plateforme d'automate ouverte (qui permet de s'affranchir des limites imposées par les systèmes propriétaires), d'un logiciel d'ingénierie modulaire, et de l’intégration systémique du cloud. Cela permet une adaptation facile aux exigences changeantes et une utilisation efficace des services de logiciels existants et futurs.Cet écosystème offre également un magasin de logiciels ouvert à l'automatisation : le PLCnext Store. Ce magasin fournit des applications avec lesquelles vous pouvez étendre directement et facilement les fonctionnalités de vos automates. Avec le PLCnext Store, vous disposez des applications les plus variées pour tous les cas d'utilisation – des bibliothèques de logiciels pour une programmation accélérée, jusqu'aux applications programmées, dont l'utilisation n'exige aucune connaissance en programmation. La transparence du magasin permet aussi à d'autres fournisseurs de vendre les applications qu'ils ont développées.Si cet écosystème est nouveau pour vous, Phoenix Contact vous propose une série de deux webinaires afin de mieux vous familiariser avec l'environnement PLCnext :Les webinaires sont gratuits, mais l'inscription est requise pour pouvoir y participer.