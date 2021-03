selon Statcounter

Selon Statcounter, Windows est le système d’exploitation le plus utilisé sur les ordinateurs de bureau avec 75,89 %, suivi par OS X avec 16,74 %, Linux arrive loin derrière avec 1,98 %. Sur les tablettes, iOS devance Android avec 56,31 % de parts de marché contre 43,56 % pour Android. Pour les smartphones, sans aucune surprise, les systèmes d'exploitation Android sont en pole position avec 71,9 % de parts de marché, suivis par iOS avec 27,33 %. Une fois de plus, Linux arrive dernier avec seulement 0,02 % de parts de marché.Les statistiques relatives aux versions du système d'exploitation Windows montrent que Windows 10 est la version Windows la plus utilisée, avec environ 77,65 % de taux d’adoption par les utilisateurs, elle est suivie de Windows 7 avec 16,55 %, Windows 8.1 arrive en troisième position avec 3,66 %, et Windows Vista occupe la dernière position avec le pourcentage le plus faible soit 0,29 %.En ce qui concerne les systèmes d’exploitation Mac, statcounter révèle que macOS 10.15 est le plus populaire avec un taux d’adoption de 67,04 %, il est suivi par macOS Mojave avec 10,92 % et macOS High Sierra avec 9,09 %, OS X 10.10 et macOS Sierra ferme cette liste avec respectivement 5,13 % et 3,59 % de taux d’adoption par les utilisateurs. Apple a conçu des systèmes d'exploitation distincts pour ses téléphones et ses tablettes. Jusqu'à présent, iOS 14.4 est le plus populaire avec plus de 45,8 % de taux d’adoption, suivi d'iOS 14.3 avec 21,27 %, d'iOS 14.2 avec 6,65 %, puis d'iOS 12.5 avec 3,64 %, iOS 14.0 et 12.4 occupant les dernières places avec respectivement 2,52 % et 2,38 % de taux d’adoption.Si on examine les données sur l’utilisation des systèmes d’exploitation par région, on constate qu'en Afrique, le système d’exploitation Android de Google est en tête avec 53,46 %, Windows de Microsoft avec 27,87 %, suivi d'iOS d'Apple avec 12,04 % et de Linux qui a le pourcentage d’utilisation le plus faible, soit 0,52 %. En Asie, on a des résultats similaires. Le système d’exploitation mobile Android arrive également en tête de liste avec 54,95 % de taux d’adoption, Windows 27,25 %, IOS 11,74 % et Linux occupe la dernière place avec 0,68 %.Cependant, c'est un peu différent en Europe, Windows occupe la première place dans le classement des systèmes d'exploitation les plus utilisés avec 40,43 % de taux d'adoption contre 31,75 % pour Android. Ils sont suivis d'iOS et Linux avec respectivement 15,52 % et 1,2 %. Selon certains analystes, avec Windows, Microsoft a réussi là où d’autres ont échoué et malgré ses détracteurs, le système d'exploitation reste maître dans le segment des PC. Bien que Linux s'améliore, il ne trouve toujours pas grâce aux yeux du grand public.Source : Statcounter Quel système d'exploitation utilisez-vous ? Quelle version ?Selon-vous, pourquoi Linux peine-t-il à rattraper Windows ?