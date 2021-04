Webinaires de Phoenix Contact sur sa plateforme d'automatisation industrielle PLCnext Technology : les replays sont disponibles

webinaire 1 - Les besoins des technologies opérationnelles (OT) au service de l’IT : Découvrez les possibilités de programmation sur des langages différents, des outils différents, non propriétaires, dans le même écosystème ;

webinaire 2 – Prise en main de PLCnext : Apprenez à prendre en main le hardware PLCnext.

Au cours du mois d'avril, Phoenix Contact, fabricant de solutions d'automatisation, d'interconnexion et d'interface industrielles, a organisé une série de webinaires sur son écosystème PLCnext Technology.Pour rappel, la PLCnext Technology de Phoenix Contact est un écosystème unique pour l’automatisation moderne, qui répond à toutes les exigences du monde de l’internet des objets (IdO).Pour ceux pour qui cet écosystème est nouveau, Phoenix Contact a organisé deux webinaires au cours du mois d'avril afin de leur permettre de se familiariser avec l'environnement PLCnext :Si vous avez manqué l'un de ces webinaires, vous pouvez maintenant visionner les replays. Si vous êtes programmeur et vous cherchez un outil de développement industriel répondant à vos besoins (IIoT, cloud, Edge, IA). Si vous êtes automaticien, et vous souhaitez ouvrir vos projets aux outils issus de l’IT (NodeRed, C++, C #, Matlab…). Alors, ces webinaires pourraient vous intéresser.