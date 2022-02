Panorama et impacts des cybermenaces, le 28 mars à 14h.

Adopter la cyberattitude, le 29 mars à 14h.

Répondre en partie à la norme IEC 62443-4-2 avec les mGuards, le 31 mars à 14h.

Tout au long du mois de mars, Phoenix Contact, fabricant de solutions d'automatisation industrielle, vous donne rendez-vous en ligne avec une série de webinars de 30 minutes gratuits sur le passage à l'usine intelligente.Le passage à l'usine intelligente est aujourd'hui plus qu'une nécessité, mais un impératif, pour les entreprises industrielles. Automatiser et connecter les outils permet en effet d'obtenir des informations sur leurs états, mais aussi sur la production, la consommation d’énergie ou bien d’autres KPI. L’objectif final est d’accroître la productivité - de produire plus mais surtout de produire mieux. Pour cela, de nombreuses données sont collectées, transportées, stockées et éventuellement prétraitées. Mais pour toutes ces étapes, et encore plus avec l’essor des accès à distance et de la télémaintenance, il est également indispensable de s’assurer que les communications sont cybersécurisées. Ce sont toutes ces problématiques que Phoenix Contact veut aborder lors de ses différents webinars gratuits au mois de mars.Ses experts en réseau, en automatisme et en cybersécurité expliqueront pas à pas comment moderniser les usines en toute simplicité, sérénité et sécurité. Ci-dessous les thèmes qui seront traités :Comment disposer d’une production flexible et intelligente ? Vous découvrirez comment travailler avec les langages de programmation de Phoenix Contact et comment acquérir des données lors d'un webinar dédié le 07 mars à 14h.Comment moderniser et accéder à distance aux machines sans renouveler le parc existant avec un ROI inférieur à un an ? A travers ce webinar qui aura lieu le 14 mars à 14h, vous allez découvrir la box industrielle tout-en-un « Hub2Cloud ».Comment disposer d’un réseau fiable, robuste et performant ? Que ce soit en fibre optique, RJ45, sans contact, WiFi ou Bluetooth, les outils et appareils sont connectés. Phoenix Contact vous donne rendez-vous lors du webinar du 21 mars à 14h pour en parler.Phoenix Contact fera un zoom sur la cybersécurité avec la cyberweek du 28 au 31 mars. Comment protéger le réseau, les machines et les accès à distance des cyberattaques ? Voici, entre autres, des questions que l'on pourrait se poser. Pour mieux connaître la cybercriminalité afin de mieux protéger son usine, trois webinars sont prévues lors de la cyberweek.Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces webinars, inscrivez-vous sur le site de Phoenix Contact. La participation est gratuite, mais les inscriptions sont requises pour réserver votre place.