VMware ESXi est ce que l'on appelle un "hyperviseur bare metal", un logiciel léger qui fonctionne directement sur le matériel sans nécessiter de couche de système d'exploitation séparée entre les deux. Il vous permet de répartir les ressources physiques d'un PC (CPU et cœurs de CPU, RAM, stockage, composants réseau, etc.) entre plusieurs machines virtuelles. ESXi prend également en charge les accessoires PCI, SATA et USB, ce qui permet aux systèmes d'exploitation invités d'accéder directement aux composants tels que les cartes graphiques et les disques durs. ESXi ne sera plus disponible gratuitement désormais.La nouvelle est apparue lundi dans un article de la base de connaissances qui révèle que l'outil a été retiré de VMware et donne l'explication suivante pour ce changement : « parallèlement à l'arrêt des licences perpétuelles, Broadcom a également décidé de mettre fin à l'hyperviseur ESXi gratuit, en le marquant comme EOGA (End of General Availability) ». La version gratuite d'ESXi ne pouvait fonctionner que sur un nombre limité de cœurs, n'utilisait qu'une quantité modeste de mémoire et ne disposait pas d'un grand nombre de fonctions de gestion. La version gratuite du logiciel pouvait aussi être utilisée en production.Mais il était plus adapté aux tests, aux bricolages et aux amateurs. Et lorsqu'il était utilisé dans ces rôles, il conduisait souvent à des déploiements en production, ou améliorait les compétences des professionnels de l'informatique qui sont devenus par la suite des champions de la vStack. Largement utilisée par les particuliers, l'itération gratuite de l'hyperviseur est encore déployée par de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), notamment dans les succursales. Avec ce nouveau changement, ces dernières devront désormais envisager de payer ou opter pour une solution de remplacement telle que XCP-NG.Ce changement semble de moindre ampleur que les précédents, mais est peut-être plus pertinent pour les utilisateurs domestiques de ses produits. En outre, la décision de Broadcom n'a peut-être pas surpris certains observateurs, mais elle en a tout de même déçu certains. Comme l'a fait remarquer l'un d'entre eux sur X : « cela semble très peu perspicace, car il s'agissait souvent d'une passerelle pour de nombreuses personnes qui utilisaient et testaient le produit ». Comme l'a souligné un autre utilisateur de la plateforme de VMware, les conséquences à plus long terme pourraient également se faire sentir :« Le laboratoire domestique étant l'endroit où les gens acquièrent leurs compétences initiales en matière d'administration système, tout ce qui y est couramment exécuté se retrouve dans les environnements d'entreprise, car c'est ce que les administrateurs connaissent le mieux. Au fur et à mesure que la communauté des laboratoires domestiques se tourne vers des alternatives de virtualisation, il y aura plus d'administrateurs système employables pour ces alternatives, ce qui les rendra plus attrayantes ». D'autres commentateurs sont remontés contre Broadcom, accusant l'entreprise de faire preuve de mépris.La fin de la disponibilité de la version gratuite ne signifie pas qu'il n'est plus possible d'utiliser l'hyperviseur sans payer le prix fort. La licence "advantage" du VMWare User Group persiste, en plus des versions d'essai du produit. Michael Warrilow, vice-président de la recherche chez Gartner, a déclaré que ce nouveau changement pourrait donc ne pas être significatif : « étant donné toutes les perturbations auxquelles sont confrontés les clients de VMware en ce moment, nombreux sont ceux qui interpréteront mal cette décision. À moins que VMware ne propose plus d'édition d'essai, il n'y a pas beaucoup d'impact ».Mais il a ajouté : « Microsoft ne propose plus d'édition gratuite d'Hyper-V Server, donc si vous voulez une alternative gratuite, il y a de nombreuses bonnes options open source à explorer ». Ces alternatives incluent la Community Edition de Nutanix, introduite en 2015 pour tenter les curieux. Justin Warren, analyste principal de la société de conseil Pivot Nine, a déclaré que la fin de la gratuité de vSphere signifiait que Broadcom avait clairement indiqué qu'il n'était plus intéressé par les petits clients de VMware. À en croire les commentaires, de nombreux autres utilisateurs d'ESXi partagent l'avis de Warren.« À moins que vous ne puissiez justifier d'un engagement envers au moins vSphere Foundation, Broadcom est heureux de vous ignorer », a déclaré Warren. Il estime que ce changement est un autre cadeau pour des rivaux comme Nutanix, Scale Computing, Microsoft avec Hyper-V/Azure Stack, ou Red Hat OpenShift Virtualization (via KubeVirt). « Leurs vendeurs doivent être en train de chercher de nouveaux clients. Ou alors il y a de bonnes options gratuites comme Proxmox », a déclaré Warren. Par ailleurs, il a également ajouté que ce changement est mauvais pour les perspectives à long terme de VMware.« Cela aura un impact sur le pipeline d'adoption de VMware. La version gratuite de l'hyperviseur ESXi permettait aux utilisateurs de se familiariser avec VMware, en particulier au début de leur carrière. Un grand nombre de DSI, de directeurs techniques, etc. ont débuté de cette manière. Les nouveaux utilisateurs sont susceptibles d'adopter quelque chose d'autre maintenant, et Broadcom doit le savoir. Il se peut qu'une baisse de l'adoption de nouveaux produits ait déjà eu lieu, de sorte qu'il pourrait s'agir d'une réaction de Broadcom plutôt que d'une instigation. Le résultat est cependant le même ».Cette décision intervient trois semaines après que Broadcom a clarifié ses plans de rationalisation du portefeuille de VMware. Sur les 59 produits qui ne sont plus disponibles en tant qu'options autonomes, seuls 32 ont fait l'objet d'un produit de remplacement ou d'un produit complémentaire pour reprendre là où le service abandonné s'est arrêté. Il a déclaré que la simplification du portefeuille de VMware permettra aux clients d'extraire plus de valeur de leur investissement, et permettra à VMware d'accélérer la livraison des innovations et de faciliter à la fois le déploiement et la gestion pour les clients.Ce changement fait également suite à l'instauration par Broadcom d'une exigence minimale de 3 500 cœurs exécutant VMware Cloud Foundation pour l'inclusion dans son programme de partenariat en matière de cloud computing. Parmi les autres changements mis en œuvre par l'entreprise depuis le rachat de VMware, citons l'abandon des licences perpétuelles (au profit d'abonnements). Dans la foulée, Dell a mis fin à son accord de distribution avec VMware.Source : VMware Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la licence gratuite de l'hyperviseur VMware ESXi ?Quels impacts ce changement pourrait avoir sur VMware à l'avenir ?