Aujourd’hui, plus que jamais, la production de sa propre énergie verte et la maîtrise de sa consommation sont indispensables pour les sociétés.Les points de dépenses énergétiques sont à différents niveaux : les usines, le bâtiment en lui-même et les bornes recharges de véhicules électriques.Pour détecter et connaître les plus gros postes de dépenses, vous devez en amont remonter les données du terrain et les avoir à disposition à l'instant T, 24H/24 et où que vous soyez. En parallèle, si votre entreprise dispose d'infrastructures qui permettent de produire de l'énergie verte, vous devez privilégier son utilisation. C'est alors qu'un outil de management intelligent et automatique vous permettra de tirer profit de cette énergie auto-produite.Au mois d'avril, Phoenix Contact, fabricant de solutions d'automatisation industrielle, vous donne rendez-vous en ligne avec une série de webinaires gratuits de 30 minutes sur le pilotage automatique de vos consommations énergétiques et la maximisation de votre production d'énergie verte. Trois webinaires pour découvrir pourquoi et comment tirer le meilleur de votre énergie au sein de votre entreprise.Partant du constat que "l'on ne peut pas diriger ce que l'on ne peut pas mesurer" de Peter F. Drucker, l’exploitation des données s’avère être le meilleur chemin à emprunter pour réduire ses coûts d’énergie. Dans ce webinaire, vous allez découvrir comment mesurer les flux, les consommations énergétiques afin d'avoir les informations des machines / outils de production à l'instant T au plus près de la machine ou sur d'autres supports (PC, smartphones, tablettes...).Avec l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, l'augmentation des coûts énergétiques et l'impact des prix fluctuants de la part des opérateurs, il est devenu primordial pour les sociétés d'optimiser les consommations et de maximiser l'utilisation des énergies auto-produites. Ce webinaire va vous permettre de savoir comment vous pouvez vous y prendre.Les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux au sein des parcs automobiles des entreprises. Dans ce contexte, il est nécessaire de tirer le meilleur de vos infrastructures afin d'utiliser au maximum l'énergie produite localement tout en limitant les pics de consommation. Dans ce webinaire, vous allez découvrir comment gérer automatiquement l’infrastructure de recharge des véhicules électriques.Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces webinars, inscrivez-vous sur le site de Phoenix Contact. La participation est gratuite, mais les inscriptions sont requises pour réserver votre place.