MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) est une adaptation de QDOS par son développeur Tim Paterson, après son rachat à 75 000 dollars par Microsoft à Seattle Computer Company, suite à un deal avec IBM pour livrer un OS pour son premier PC. MS-DOS 1.0 est sorti avec l’IBM PC en juillet 1981 et a été jusqu’en 1990 le système le plus utilisé sur Compatible PC. Microsoft avait conservé le droit de vendre celui-ci à d’autres constructeurs, ce qui a favorisé l’éclosion de la société. Il y a dix ans, Microsoft a transmis les sources de MS-DOS 1.25 et 2.0 au Computer History Museum, puis les a republiées à des fins de référence.Dans un geste significatif pour les passionnés de technologie et les historiens, Microsoft a rendu public le code source de MS-DOS 4.0. Cette décision marque un tournant dans l'accessibilité des logiciels historiques, permettant aux développeurs, aux étudiants et aux passionnés de la technologie d'explorer les rouages de l'un des systèmes d'exploitation les plus influents de l'histoire de l'informatique personnelle. Comme l'explique Scott Hanselman, VP Developer Community chez Microsoft, l'histoire des versions 4.0 du DOS est quelque peu complexe et fascinante, car Microsoft s'est associé à IBM pour certaines parties du code.En outre, Microsoft a également créé une branche du MS-DOS appelée Multitasking MS-DOS qui n'a pas été diffusée à grande échelle. « Aujourd'hui, IBM et nous publions le code source de MS-DOS 4.00 sous la licence MIT dans un esprit de l'innovation ouverte. Microsoft a collaboré avec IBM pour certaines parties du DOS 4.0 et a créé le Multitasking DOS, qui n'a jamais été diffusé à grande échelle. Microsoft, ainsi que nos amis d'IBM, pense qu'il s'agit d'un élément fascinant de l'histoire des systèmes d'exploitation qui mérite d'être partagé », a écrit jeudi Hanselman dans un billet de blogue annonçant la nouvelle.Après la sortie de MS-DOS 2.0, Microsoft a commencé à travailler sur un projet baptisé Multitasking MS-DOS 4.0. Ce fut un développement peu connu et distinct du MS-DOS, réalisé parallèlement au développement des systèmes d'exploitation MS-DOS 3.0 et MS-DOS 3.1 et sorti à la fin de 1985. Il ne faut pas le confondre avec le système d'exploitation MS-DOS 4.0 qui est sorti en 1988. MS-DOS 4.0 prenait en charge le multitâche préemptif, la mémoire partagée, les sémaphores, la gestion avancée de la mémoire, un gestionnaire de sessions, les importations, les exportations, un nouveau format d'exécutable, et bien plus encore.Malheureusement, la version MS-DOS 4.0 était limitée par l'environnement 8086 en mode réel et l'espace d'adressage de 640 Ko. De plus, les programmes qui ne se comportaient pas bien ou qui s'appuyaient sur des fonctions MS-DOS non documentées ne fonctionnaient pas correctement sous MS-DOS 4.0, en particulier les programmes TSR. Malgré ces limitations, Microsoft voulait faire du MS-DOS 4.0 un produit de détail, mais IBM n'était pas intéressé à l'époque par une telle version du DOS. Au lieu de cela, ils ont conclu un accord de développement commun avec Microsoft, qui a abouti au développement d'OS/2.Microsoft a concédé une licence pour MS-DOS 4.0 à plusieurs équipementiers européens, dont Goupil, mais cette version n'a jamais été commercialisée en Amérique du Nord. (Il était parfois appelé MS-DOS 4.0 européen, car il y était principalement utilisé.) Microsoft a publié une version mise à jour, MS-DOS 4.1, fin 1987, pour la société britannique International Computers Limited (ICL). DOS 4.1 intégrait des fonctionnalités de DOS 3.2. Comme son prédécesseur, MS-DOS 4.1 n'a jamais été commercialisé en Amérique du Nord.Si vous souhaitez exécuter ce logiciel vous-même et l'explorer, Hanselman et ses collaborateurs l'ont fait fonctionner avec succès directement sur un PC XT original d'IBM, sur un Pentium plus récent et dans les émulateurs libres PCem et 86box.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la publication du code source de MS-DOS 4.0 par Microsoft ?Avez-vous une expérience avec MS-DOS 4.0 ? Si oui, quelles sont vos impressions sur ce système d'exploitation ?