VMware :



Nous avons travaillé avec diligence sur des modifications importantes de notre gamme de produits afin d'apporter une valeur continue et durable à nos clients et à la communauté VMware dans son ensemble, et nous sommes ravis de pouvoir partager avec notre communauté les prochaines étapes de notre plan pour l'avenir des applications de l'hyperviseur de bureau VMware.



L'objectif de ces changements est de simplifier la mise sur le marché des applications VMware Desktop Hypervisor, tout en continuant à soutenir la communauté élargie des utilisateurs de VMware Workstation et Fusion, qu'il s'agisse de produits gratuits ou payants. Nous avons travaillé avec diligence sur des modifications importantes de notre gamme de produits afin d'apporter une valeur continue et durable à nos clients et à la communauté VMware dans son ensemble, et nous sommes ravis de pouvoir partager avec notre communauté les prochaines étapes de notre plan pour l'avenir des applications de l'hyperviseur de bureau VMware.L'objectif de ces changements est de simplifier la mise sur le marché des applications VMware Desktop Hypervisor, tout en continuant à soutenir la communauté élargie des utilisateurs de VMware Workstation et Fusion, qu'il s'agisse de produits gratuits ou payants.

VMware :



Avec le nouveau modèle commercial, nous avons réduit nos offres de groupes de produits à une seule UGS pour les utilisateurs qui ont besoin d'une licence d'utilisation commerciale. Cette simplification élimine plus de 40 autres UGS et facilite plus que jamais l'établissement de devis et l'achat des applications VMware Desktop Hypervisor, Fusion Pro et Workstation Pro.



Le nouvel abonnement à l'application Desktop Hypervisor peut être acheté auprès de n'importe quel partenaire Broadcom Advantage.



Si vous n'avez pas encore de partenaire Broadcom, nous avons fait appel à un nouveau revendeur, Digital River, pour aider les clients sans avoir besoin d'un compte commercial préexistant. L'abonnement à VMware Desktop Hypervisor est vendu 120 $ par an et peut être acheté dans la nouvelle boutique en ligne à l'adresse suivante :



Quels sont les avantages de l'abonnement pour les clients ?



Le nouvel abonnement payant donne le droit d'utiliser Fusion Pro et Workstation Pro à des fins commerciales, sous réserve des conditions énoncées dans notre "Documentation spécifique du programme". Les abonnements fournissent des mises à jour continues du produit, à la fois majeures et mineures, pendant toute la durée de l'abonnement. Lorsqu'une version "majeure" sera publiée et nécessitera une nouvelle clé de licence, les clients pourront générer les nouvelles clés appropriées dans leur portail client Broadcom, de la même manière que cela fonctionnait dans le passé pour les clients ayant des "SnS" actifs. Conformément aux pratiques de Broadcom, les clients commerciaux bénéficieront également d'une assistance par l'intermédiaire du partenaire auprès duquel ils ont effectué leur achat.



Y a-t-il des différences entre les produits gratuits et payants ?



Le texte "This product is licensed for personal use only" dans l'interface utilisateur du produit n'est pas présent lorsqu'une licence commerciale est utilisée. Il n'y a pas d'autres différences fonctionnelles. Avec le nouveau modèle commercial, nous avons réduit nos offres de groupes de produits à une seule UGS pour les utilisateurs qui ont besoin d'une licence d'utilisation commerciale. Cette simplification élimine plus de 40 autres UGS et facilite plus que jamais l'établissement de devis et l'achat des applications VMware Desktop Hypervisor, Fusion Pro et Workstation Pro.Le nouvel abonnement à l'application Desktop Hypervisor peut être acheté auprès de n'importe quel partenaire Broadcom Advantage.Si vous n'avez pas encore de partenaire Broadcom, nous avons fait appel à un nouveau revendeur, Digital River, pour aider les clients sans avoir besoin d'un compte commercial préexistant. L'abonnement à VMware Desktop Hypervisor est vendu 120 $ par an et peut être acheté dans la nouvelle boutique en ligne à l'adresse suivante : https://store.cloudvista.com Le nouvel abonnement payant donne le droit d'utiliser Fusion Pro et Workstation Pro à des fins commerciales, sous réserve des conditions énoncées dans notre "Documentation spécifique du programme". Les abonnements fournissent des mises à jour continues du produit, à la fois majeures et mineures, pendant toute la durée de l'abonnement. Lorsqu'une version "majeure" sera publiée et nécessitera une nouvelle clé de licence, les clients pourront générer les nouvelles clés appropriées dans leur portail client Broadcom, de la même manière que cela fonctionnait dans le passé pour les clients ayant des "SnS" actifs. Conformément aux pratiques de Broadcom, les clients commerciaux bénéficieront également d'une assistance par l'intermédiaire du partenaire auprès duquel ils ont effectué leur achat.Le texte "This product is licensed for personal use only" dans l'interface utilisateur du produit n'est pas présent lorsqu'une licence commerciale est utilisée. Il n'y a pas d'autres différences fonctionnelles.

Depuis que Broadcom a conclu l'acquisition de VMware en novembre pour 61 milliards de dollars, la situation est quelque peu incertaine. L'entreprise a annoncé la cession de sa division End-User Computing (EUC), la fin des licences perpétuelles et l'arrêt de l'offre gratuite de l'hyperviseur vSphere (ESXi). VMware a en effet annoncé que VMware Workstation Pro et Fusion Pro étaient désormais gratuits pour un usage personnel.", explique Michael Roy, chef de produit pour les produits Desktop Hypervisor. "".Après avoir créé un compte VMware et installé Workstation Pro ou Fusion, vous serez accueilli par un écran vous demandant si vous utilisez le produit à des fins personnelles ou dans un cadre commercial. Vous devez entrer une clé de licence achetée si vous l'utilisez dans un cadre commercial. Cependant, pour les utilisateurs personnels, vous pouvez simplement sélectionner cette option, et le produit s'installera avec toutes ses fonctionnalités standard, sans aucune limitation.Ses produits complets étant désormais gratuits, VMware annonce qu'elle abandonne Workstation Player et Fusion Player et qu'ils ne sont plus disponibles à l'achat. Toutefois, comme les machines virtuelles utilisées dans Player sont compatibles avec leurs homologues Workstation Pro et Fusion Pro, la mise à niveau vers les versions complètes ne devrait pas poser de problème. Pour ceux qui utilisent les produits VMware Player, l'entreprise a fourni des instructions pour la mise à niveau vers les versions Pro.M. Roy explique que ces changements visent à simplifier la manière dont l'entreprise propose ses produits d'hyperviseur de bureau. "", explique M. Roy. "Les produits VMware Desktop Hypervisor Fusion et Workstation sont utilisés chaque jour par des millions de personnes pour exécuter des machines virtuelles sur leurs ordinateurs Windows, Linux et Mac. Ils permettent aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des environnements "virtuels locaux" pour installer d'autres systèmes d'exploitation, s'initier à la technologie, créer et tester des logiciels, des systèmes complexes, des navigateurs, des applications, des jeux, etc.Pour de nombreux membres de la communauté VMware, Workstation et Fusion sont les premiers produits VMware qu'ils utilisent, et c'est un outil important pour comprendre la virtualisation ainsi que les principes fondamentaux de vSphere. En outre, les organisations commerciales tirent profit des applications de l'hyperviseur de bureau VMware pour un certain nombre de raisons, notamment le développement et le test d'applications et de systèmes et l'interaction avec leurs environnements vSphere.Avec l'intégration de Fusion et Workstation au sein de Broadcom, VMware annonce certains changements apportés à sa gamme de produits et à la manière dont ils les fournissent.La partie la plus excitante est que Fusion Pro et Workstation Pro auront désormais deux modèles de licence. VMware propose désormais un abonnement gratuit pour un usage personnel ou un abonnement payant pour un usage commercial pour les applications Pro. Les utilisateurs décideront en fonction de leur cas d'utilisation si un abonnement commercial est nécessaire.Cela signifie que les utilisateurs quotidiens qui souhaitent disposer d'un laboratoire virtuel sur leur ordinateur Mac, Windows ou Linux peuvent le faire gratuitement en s'enregistrant et en téléchargeant les bits à partir du nouveau portail de téléchargement situé à l'adresse support.broadcom.com.Les clients qui utilisent Fusion et Workstation au travail ou pour le travail ont besoin d'un abonnement commercial payant, qui peut être acheté auprès d'un partenaire Broadcom Advantage agréé.Les produits Pro complets étant gratuits pour un usage personnel et payants pour un usage commercial, VMware arrête la commercialisation de leurs homologues moins performants, VMware Workstation Player et VMware Fusion Player. Ils ne seront plus disponibles à l'achat. Les utilisateurs de ces produits Player à usage personnel peuvent passer gratuitement à la version Pro, plus complète. Workstation Player continuera d'être fourni avec Workstation Pro, comme c'est le cas aujourd'hui, et sera donc toujours disponible en tant qu'application.Les utilisateurs disposant d'une licence d'utilisation personnelle de Fusion Player peuvent simplement mettre à jour vers Fusion 13.5.2 et supprimer leur clé de licence. Vous devez mettre à jour vers la version 13.5.2, mais la suppression de la clé Player existante débloquera la licence complète "Pro for Personal Use" sans avoir besoin de clés supplémentaires.En ce qui concerne Workstation Player pour Windows et Linux, Workstation Pro nécessite un nouveau téléchargement et une nouvelle installation, mais sa licence est par défaut réservée à un usage personnel. Vous aurez besoin d'un compte client sur support.broadcom.com pour accéder aux téléchargements.Les clients de Fusion Player 13 et Workstation Player 17 disposant de licences commerciales continueront à voir leurs produits fonctionner et aucune nouvelle clé de licence n'est nécessaire pour continuer à utiliser ces versions. À l'expiration de la période de support actif, les clients sont encouragés à passer à la version Pro de ces produits pour bénéficier d'un support et de mises à jour continus.Fusion Player et Workstation Player continueront à être pris en charge par les clients existants, conformément à leurs dates de fin de vie et de fin de service.Tous les comptes clients actifs et les droits/licences actifs associés ont été migrés vers le portail client de Broadcom, de sorte que les clés de licence existantes s'y trouvent désormais.Voici les informations concernant le modèle d'abonnement pour l'utilisation commerciale :: VMwareQuel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que cette initiative de VMware est crédible ou pertinente ?