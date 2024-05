Sources d'énergie

Consommateurs d'énergie

MINT Core, Advanced ou Custom ?

Le fabricant de solutions d'automatisation industrielle Phoenix Contact propose une nouvelle solution de pilotage de l'énergie avec l'intelligence artificielle. Baptisée MINT, il s'agit d'un système de gestion de l'énergie auto-apprenant et autogéré, qui connecte et aligne toutes vos sources et vos consommateurs d'énergie et maintient en équilibre le réseau électrique.Avec MINT, Phoenix Contact vous promet une meilleure exploitation de l'énergie générée localement et renouvelable, une limitation de vos pics de consommation et l'opportunité d'éviter des coupures de courant. Un tableau de bord central vous permet de contrôler l'ensemble de votre infrastructure.: vos contrats d'énergie étant connectés à MINT, le système sait quand il peut obtenir de l'électricité du réseau au meilleur prix. En outre, vous ne dépassez jamais votre capacité de pointe maximale pendant plus de quinze minutes ; de quoi éviter des coûts plus élevés que prévus en raison du tarif capacitaire.: MINT exploite de manière optimale votre énergie (renouvelable) produite localement. Grâce aux prévisions météorologiques, le système sait quand vos panneaux solaires ou vos éoliennes généreront le plus d'énergie et quand stocker l'énergie produite localement dans des batteries stationnaires.: un stockage d'énergie suffisant favorise une gestion optimale de l'énergie. L'énergie du réseau est stockée au moment où elle est la plus économique, tandis que l'énergie excédentaire produite localement est stockée dans des batteries. Si tout va bien, vous disposerez à tout moment d'électricité produite localement et bon marché. En outre, MINT garde suffisamment d'espace de stockage libre pour d'éventuelles demandes du gestionnaire de réseau de retirer de grandes quantités d'énergie du réseau.: MINT sait quand l'électricité du réseau est la plus économique ou quand vous avez un surplus d'énergie produite localement. Dès lors, le système sait exactement à quel moment il doit alimenter vos bornes de recharge. Cela dit, en tant qu'utilisateur final, vous pouvez toujours choisir la période de recharge de votre véhicule, par exemple. Vous vous assurez ainsi de toujours disposer d’une autonomie suffisante quand vous reprenez la route.: l'alimentation en électricité de vos installations n'est jamais compromise. Vos consommateurs prioritaires passent toujours avant tous les autres consommateurs, comme votre infrastructure de recharge.: MINT intègre un système d’auto-apprentissage. Au fil du temps, il peut prédire les profils de consommation de vos différents équipements énergétiques, comme votre système de chauffage et de climatisation, en fonction des données du passé. Si vous avez finalement besoin d'un degré de plus, le système s'ajuste en temps réel si nécessaire, toujours selon des règles de priorité prédéfinies.: certains schémas de consommation, comme l'éclairage, l'utilisation d'écrans ou le chargement d'ordinateurs portables dans votre espace de bureau, ne peuvent pas être prédits avec précision par MINT. Il en va de même pour les gros consommateurs à la consommation de pointe imprévisible dans votre processus de production. C'est pourquoi le système prévoit par défaut suffisamment d'énergie pour ces « charges incontrôlables ».Le système de gestion de l'énergie MINT est composé de plusieurs blocs, notamment MINT Core, MINT Advanced et MINT Custom.est à la base de chaque système. C'est le contrôleur PLC local qui intègre toutes vos sources et consommateurs d'énergie et les contrôle en temps réel. Grâce à ce contrôleur, vous ne devez pas vous soucier de votre approvisionnement en énergie. Le système veille en permanence à ce que vos flux d'énergie ne soient jamais interrompus. MINT Core vous permet d'intégrer des panneaux solaires, des bornes de recharge, des batteries ou l'électricité provenant du réseau.Ensuite, vous pouvez choisir d'étendre davantage votre système avec, la visualisation ou le reporting ESG (Environnement, Social et Gouvernance). MINT Advanced est la composante d'IA qui, associée à MINT Core, optimise votre gestion de l'énergie. Au fil du temps, le système apprend l'ensemble de vos schémas de consommation et devient donc toujours plus précis. En utilisant des données provenant de diverses sources, comme les prix de l'énergie, les prévisions météorologiques ou encore les préférences des utilisateurs, MINT Advanced conseille le système de contrôle local sur la façon de stocker ou d'utiliser l'énergie disponible de la manière la plus économique et la plus écologique.De plus, l'objectif final de MINT Advanced est toujours un confort optimal pour tous les utilisateurs finaux. Vous choisissez quels consommateurs sont prioritaires - comme votre hall de production - et qui ne devraient jamais être à court d'énergie. Et ce confort optimal s'applique également aux utilisateurs de véhicules électriques. Grâce aux différents profils d'utilisateurs sur l'application et à la connaissance de l'énergie disponible, votre voiture est entièrement chargée exactement au moment où vous en avez besoin, sans surcharge ni gaspillage d'énergie.Il est possible dès aujourd'hui d'intégrer des panneaux solaires, des bornes de recharge, des batteries ou de l'électricité du réseau dans MINT Core. Mais si vous souhaitez intégrer d'autres technologies qui ne sont pas encore proposées par défaut, comme des éoliennes, votre système HVAC ou des processus de production spécifiques,est la formule qui vous conviendra le mieux.Précisons également que Phoenix Contact a organisé une série de webinaires MINT sur le pilotage automatique de vos consommations énergétiques et la maximisation de votre production d'énergie verte. Des webinaires que vous pouvez visionner gratuitement sur son site web.