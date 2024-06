Envoyé par CloudBolt Envoyé par Cette étude vise à fournir un aperçu opportun de l'impact réel sur les clients, de l'avenir de la base installée de VMware et du paysage du marché de la virtualisation et du cloud en comprenant comment les responsables informatiques réagissent actuellement aux changements massifs découlant de l'acquisition de Broadcom. Les résultats de l'étude peuvent aider les responsables informatiques à comprendre ce que pensent les autres entreprises et à naviguer dans l'incertitude pour prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements dans VMware et leur stratégie informatique globale. En outre, les concurrents et les partenaires de VMware ont la possibilité de comprendre la dynamique du marché et les opportunités potentielles découlant de cette acquisition monumentale.

Implications pour les entreprises

Malgré l'inquiétude généralisée, la plupart du panel a déclaré qu'il resterait probablement fidèle à VMware

Analyse critique de l’acquisition de VMware par Broadcom

Conclusion

Après avoir acquis VMware, Broadcom a rapidement mis en œuvre des changements de grande ampleur qui ont suscité de vives réactions de la part du public. Une nouvelle enquête menée auprès de 300 directeurs informatiques d'entreprises clientes de VMware en Amérique du Nord donne un aperçu de la réaction des clients à la refonte de Broadcom.L'enquête publiée jeudi ne fournit pas les réactions de tous les clients de VMware, mais c'est la première fois que nous voyons des réponses de décideurs informatiques travaillant pour des entreprises qui paient pour des produits VMware. Elle fait écho aux inquiétudes exprimées lors de l'annonce de certains des changements les plus controversés apportés par Broadcom à VMware, comme la fin des licences perpétuelles et l'augmentation des coûts.CloudBolt Software a chargé Wakefield Research, une agence d'études de marché, de réaliser l'étude du 9 au 23 mai. Le rapport « CloudBolt Industry Insights Reality Report : VMware Acquisition Aftermath » comprend les réponses des employés de 150 entreprises de moins de 1 000 personnes et de 150 entreprises de plus de 1 000 personnes. Les auteurs du rapport précisent que les résultats sont sujets à une variation d'échantillonnage de ±5,7 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %.Notamment, Amazon Web Services (AWS) a commandé l'enquête en partenariat avec CloudBolt. Le partenariat entre AWS et VMware s'est heurté à un obstacle le mois dernier lorsque Broadcom a cessé d'autoriser AWS à revendre l'offre VMware Cloud on AWS, une décision qui a déçu AWS. Kyle Campos, CTPO de CloudBolt, a déclaré que l'implication d'AWS dans ce rapport se limitait à la prise en charge du coût de la recherche. Mais on peut comprendre pourquoi AWS s'intéresse au mécontentement des clients vis-à-vis de VMware.Les entreprises qui dépendent des solutions VMware pourraient devoir revoir leurs budgets et stratégies informatiques. Les craintes concernant l’augmentation des coûts et les modifications des licences sont particulièrement prégnantes. En mars, lors d'un « User Group Town Hall », les participants se sont plaints de « hausses de prix de 500 et 600 % ». En février, ServeTheHome nous a appris que les « petits » fournisseurs de services de cloud computing affirmaient voir leurs coûts multipliés par dix. Dans l'enquête de CloudBolt cette semaine, 73 % des personnes interrogées ont déclaré s'attendre à ce que les prix de VMware fassent plus que doubler. 12% des personnes interrogées s'attendent à une augmentation des prix de 301 à 500 %. Seulement 1 % des personnes interrogées s'attendent à des hausses de prix comprises entre 501 et 1 000 %.« Les données de l'enquête corroborent les nombreux rapports anecdotiques parus dans les médias sur les hausses de prix imminentes de VMware sous l'égide de Broadcom. À ce stade, après l'acquisition, la plupart des grandes entreprises semblent avoir une idée claire de la manière dont leur prochain cycle d'approvisionnement avec Broadcom sera influencé du point de vue des prix et de l'emballage », indique le rapport.En outre, 95 % des personnes interrogées ont déclaré que l'achat de VMware par Broadcom perturbe leur stratégie informatique, 46 % d'entre elles estimant qu'il s'agit d'une perturbation extrême ou très importante.« Les perturbations causées par l'acquisition de VMware par Broadcom se manifestent de différentes manières selon les organisations. Pour certains clients, elle peut se limiter à des prix plus élevés, puisqu'ils ont accepté la réalité de rester avec Broadcom. Mais pour ceux qui prévoient d'abandonner partiellement ou totalement VMware, les perturbations à court terme devraient être importantes, compte tenu de l'ampleur de la planification et de l'atténuation des risques qu'impliqueraient de telles migrations ».Les inquiétudes généralisées concernant les coûts et la stratégie informatique expliquent pourquoi 99 % des 300 personnes interrogées ont déclaré être préoccupées par l'acquisition de VMware par Broadcom, 46 % étant « très préoccupées » et 30 % « extrêmement préoccupées ».« L'inquiétude quasi universelle exprimée par les clients de VMware, quels que soient leur secteur d'activité, leur taille, leur région ou leur niveau hiérarchique, met en évidence l'impact considérable de l'acquisition de Broadcom. Toutefois, comme le montre cette étude, l'appréhension généralisée ne se traduit pas nécessairement par des décisions hâtives ou l'abandon des solutions VMware. Les entreprises adoptent une approche plus mesurée et pragmatique pour répondre aux perturbations causées par cette importante fusion-acquisition, ayant probablement vécu ou observé des situations similaires avec Broadcom ».Malgré l'inquiétude généralisée suscitée par VMware de Broadcom, la plupart des personnes interrogées ont déclaré qu'elles resteraient probablement fidèles à VMware, que ce soit partiellement (43 % des personnes interrogées) ou totalement (40 %). Un pourcentage plus faible de personnes interrogées a déclaré qu'elles déplaceraient davantage de charges de travail vers le cloud public (38 %) ou vers un hyperviseur différent (34 %) ou qu'elles passeraient entièrement au cloud public (33 %). En outre, 69 % des personnes interrogées ont au moins un contrat avec VMware qui arrivera à échéance au cours des 12 prochains mois.De nombreuses entreprises ont déjà migré des charges de travail faciles à déplacer vers le cloud public, a déclaré Campos de CloudBolt dans un communiqué. Pour de nombreuses entreprises interrogées, ce qui reste dans le centre de données « est un mélange de charges de travail nécessitant une modernisation importante ou une mise en conformité du centre de données », y compris des composants d'infrastructure qui sont en place depuis des décennies. Campos a fait remarquer que de nombreuses charges de travail critiques restent dans le centre de données et que leur déplacement est « décourageant avec un retour sur investissement peu clair ».« Le choc émotionnel a commencé à se métaboliser au sein de la base de clients de Broadcom, mais il s'est métabolisé sous la forme d'un engagement fort à atténuer les impacts négatifs de l'acquisition de VMware par Broadcom », a déclaré Campos.La résistance à l'abandon de VMware reflète à quel point VMware est « intégré » dans les infrastructures des clients, a indiqué le cadre de CloudBolt, en ajoutant : « Dans de nombreux cas, les équipes responsables de l'achat, de la mise en œuvre et de l'exploitation de VMware n'ont jamais envisagé d'alternative avant cette acquisition ; c'est la seule réalité opérationnelle qu'ils connaissent et ils ont l'habitude d'acheter pour résoudre ce problème ».Les principales raisons invoquées pour envisager l'abandon partiel ou total de VMware sont l'incertitude quant aux projets de Broadcom, les inquiétudes quant à la qualité du support sous Broadcom et les changements dans les relations avec les partenaires de distribution (chacun de ces motifs étant cité par 36 % des personnes interrogées).Suivent de près le passage aux licences par abonnement (34 %), les hausses de prix attendues (33 %) et les expériences personnelles négatives avec Broadcom (33 %). L'histoire de Broadcom avec de gros acheteurs comme Symantec et CA Technologies a également incité 32 % des personnes interrogées à envisager de quitter VMware.Bien que de nombreuses entreprises semblent peser leurs options avant de quitter VMware, Campos a averti que Broadcom pourrait voir les réactions négatives se poursuivre « pendant des mois, voire des années », compte tenu des domaines de préoccupation cités dans l'enquête et du fait que toutes les offres VMware sont des candidats presque égaux à l'abandon éventuel.L’annonce de l’acquisition de VMware par Broadcom a provoqué une onde de choc dans le monde de la technologie, soulevant des questions critiques sur l’avenir de l’innovation et de la concurrence dans le secteur des TIC. Cette section critique vise à explorer les implications potentielles de cette fusion et à évaluer les réactions du marché.L’une des préoccupations majeures est l’impact sur l’innovation. VMware a longtemps été considéré comme un pionnier dans le domaine de la virtualisation et des infrastructures cloud. Sous la direction de Broadcom, les clients et les analystes craignent que l’accent ne soit mis davantage sur la rentabilité que sur la recherche et le développement. La question se pose : Broadcom continuera-t-il à investir dans l’innovation de VMware au même rythme ?Les résultats de l’enquête indiquent une inquiétude palpable parmi les clients actuels de VMware. Avec près de la moitié des répondants considérant l’acquisition comme extrêmement perturbatrice, il est clair que beaucoup se sentent menacés par les changements potentiels en matière de coûts et de services. Cette méfiance pourrait entraîner une migration vers d’autres fournisseurs, ce qui pourrait éroder la base de clients fidèles de VMware.La spéculation sur une augmentation significative des prix et des modifications des structures de licence est une autre source de préoccupation. Si Broadcom adopte une approche agressive en matière de tarification, cela pourrait exclure les petites et moyennes entreprises, limitant ainsi l’accès à des outils essentiels pour la transformation numérique.Enfin, cette acquisition pourrait réduire la diversité sur le marché des solutions informatiques. Une concentration accrue du pouvoir entre les mains de quelques grands acteurs pourrait limiter les options disponibles pour les consommateurs et entraver la concurrence saine qui stimule l’innovation.Bien que l’acquisition de VMware par Broadcom puisse offrir des opportunités de synergie, elle soulève également des inquiétudes légitimes quant à l’avenir de l’innovation, de la concurrence et de l’accessibilité dans le secteur. Les organisations informatiques doivent rester vigilantes et proactives pour s’adapter à cette nouvelle réalité et protéger leurs investissements technologiques.Source : rapport Quel impact pensez-vous que l’acquisition de VMware par Broadcom aura sur l’innovation dans le domaine des technologies de l’information ?Comment votre entreprise se prépare-t-elle à d’éventuelles augmentations de coûts et à des changements de licence suite à cette acquisition ?Avez-vous déjà commencé à explorer des alternatives à VMware ? Si oui, quelles solutions envisagez-vous ?Selon vous, quelle sera la réaction à long terme de la communauté des utilisateurs de VMware face à cette acquisition ?Comment évaluez-vous le risque que cette acquisition représente pour la diversité et la compétitivité sur le marché des solutions informatiques ?