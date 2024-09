Contexte

À en croire de récents témoignages, ces tactiques brutales semblent se retourner contre Broadcom

Une étude publiée par Civo indique que plus de la moitié des clients de VMware envisagent de quitter la plate-forme sous l'égide de Broadcom

Augmentation des prix : de nombreux clients ont signalé des augmentations de prix significatives, rendant les services de VMware moins attractifs.

Incertitude et complexité : les changements apportés par Broadcom ont introduit une incertitude et une complexité accrues, ce qui a perturbé les opérations des entreprises.

Transition vers des abonnements : le passage des licences perpétuelles à des abonnements obligatoires a également été mal accueilli par les clients.

Cette étude intervient neuf mois après l'acquisition de VMware par Broadcom, qui a laissé de nombreux clients dans l'incertitude quant aux changements apportés à leurs accords de licence et à l'impact sur leurs factures.



Après cette période de turbulences, les clients s'interrogent sur la meilleure façon d'utiliser leurs services de cloud, 48,7 % d'entre eux explorant activement d'autres fournisseurs de cloud. Toutefois, l'étude a également révélé une forte appétence pour les solutions open source alternatives à VMware, en raison de leur simplicité et de leur tarification cohérente. Les conclusions sont les suivantes :

44,9 % envisagent de migrer vers des solutions open source. Deux des trois principales priorités des personnes interrogées à la recherche de nouveaux fournisseurs sont la flexibilité et une tarification juste et ouverte, caractéristiques communes de l'open source.

« En fin de compte, les entreprises veulent des certitudes »

Conclusion

Broadcom a finalisé l'acquisition de VMware fin 2023 pour un montant de 69 milliards de dollars. Et presque immédiatement, le géant des semiconducteurs a déclenché une tempête de feu en apportant des changements majeurs au catalogue de produits de VMware, notamment en modifiant les licences logicielles et en mettant fin à certains produits.Par exemple, l’entreprise a annoncé la fin des licences perpétuelles pour VMware et le passage aux souscriptions à des abonnements :« Après la date de validité des licences perpétuelles, les clients ne pourront plus acheter de nouvelles. Ils pourront plutôt souscrire à des abonnements ou des licences à durée déterminée pour compléter ou remplacer leur base d'installation actuelle sous licence perpétuelle », indique Broadcom dans la note d’information relative au changement de formule.« C'est le moment idéal pour les clients d'évaluer l'état actuel de leurs produits d'infrastructure et de gestion VMware. Nous les encourageons à revoir leur inventaire de licences perpétuelles, y compris les cycles d'actualisation et les dates de renouvellement, et à se familiariser avec les offres d'abonnement de VMware. Les clients peuvent également contacter leur représentant VMware ou partenaire pour plus d'informations », ajoute l’entreprise.Ces modifications brutales ont impacté fortement les organisations, plusieurs clients ayant vu leurs coûts de licence multipliés par 12. Selon les acteurs européens du cloud, les « tactiques brutales » de Broadcom décimeront le marché indépendant de cloud computing de l'Europe.Computershare, l'opérateur mondial de registres d'actions boursières, semble avoir décidé de faire ses adieux à VMware. Le directeur technique de Computershare, Kevin O'Connor, a exprimé son indignation face à la situation qui prévaut chez VMware depuis l'acquisition de l'entreprise par le géant des semiconducteurs Broadcom. Computershare disposerait de 24 000 machines virtuelles VMware, mais face à l'envolée des coûts de licence et des changements controversés et incessants mis en œuvre par Broadcom, l'entreprise semble avoir pris la décision de migrer vers le concurrent Nutanix au cours de l'année prochaine.Lors de la conférence Next de Nutanix en mai à Barcelone, le directeur technique de Computershare, Kevin O'Connor, a évoqué le rachat de VMware par Broadcom. Sans nommer VMware spécifiquement, O'Connor a déclaré que lorsqu'il est arrivé dans l'entreprise 18 mois auparavant, Computershare utilisait Nutanix AHV et un autre hyperviseur non nommé d'un « concurrent bien connu ». (Il s'agit probablement d'un hyperviseur de VMware.) Bien qu'il aurait préféré consolider sur un seul, les chiffres n'avaient pas de sens à l'époque.Plus tard, il a reçu un appel téléphonique qui, selon lui, a eu lieu après ce qu'il a décrit comme « le changement ». Au cours de cette conversation, on lui a indiqué un prix futur pour l'hyperviseur (sans nom) de Computershare qui représentait une augmentation d'un facteur de 10 à 15. La migration vers AHV a soudain pris tout son sens et O'Connor a appuyé sur la gâchette. Au cours de l'année prochaine, avant que cette facture massivement gonflée ne soit due, Computershare aura fini de migrer 24 000 machines virtuelles vers l'infrastructure de Nutanix. Selon ses dires, cette décision serait rentabilisée en seulement « quelques mois ».« De manière surprenante, nous en sommes sortis beaucoup plus forts et allégés, avec une base de coûts inférieure à ce qu'elle était avant l'acquisition. Nous sommes en fait ravis que cela nous ait incités à faire ce que nous aurions dû faire de toute façon », a déclaré O'Connor. Bien que O'Connor ne mentionne jamais spécifiquement VMware par son nom, les faits présentés dans son discours laissent peu de doute sur le fait qu'il parlait de VMware. Ce récit est une mauvaise nouvelle pour Broadcom, car il montre que les organisations ne sont peut-être pas aussi dépendantes de VMware que sa nouvelle société mère aimerait le croire.Le rival de VMware a du grain à moudre dans cette affaire. Le PDG Mark Boost a déclaré au début de l'année que la stratégie de Broadcom semblait consister à se débarrasser des petits clients en augmentant les prix, tout en comptant sur les gros clients pour continuer à faire rentrer de l'argent.Lors d'une interview à la fête Navigate de Civo à Berlin, Boost s'est demandé si Broadcom ne regrettait pas ses décisions. « Je n'ai parlé à personne qui soit satisfait des changements », a-t-il déclaré. « Les changements profitent à [Broadcom], quelle que soit la manière dont Broadcom les présente ». Naturellement, Civo - comme beaucoup d'autres alternatives - est plus qu'heureux d'offrir un moyen de s'échapper aux anciens fidèles de VMware qui ont été ébranlés par les changements mis en œuvre à la suite de l'acquisition de la société par Broadcom.Lors de la conférence VMware Explore, les participants ont parlé du triplement des prix et des inquiétudes liées à la transition des licences perpétuelles vers les factures potentiellement plus élevées des abonnements obligatoires.D'ailleurs, voici quelques raisons qui ont suscité de l’inquiétude auprès des clients VMware :Boost a également évoqué les difficultés financières que ces changements entraînaient pour les petites entreprises qui s'étaient appuyées sur VMware. « Du jour au lendemain, leurs prix ont quadruplé et elles ont le choix entre répercuter cette hausse sur leurs clients ou essayer de l'absorber. Elles ne peuvent probablement pas se permettre de l'absorber, alors elles la répercutent. C'est un véritable gâchis. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, les profits l'emportent sur tout le reste ».Henry Godwin, vice-président des ventes mondiales chez Civo, a déclaré : « Au cours des neuf derniers mois, de nombreux clients de VMware nous ont fait part de leurs inquiétudes. En fin de compte, les entreprises veulent des certitudes. Elles ne peuvent pas rester dans une situation où les prix montent en flèche, sans qu'il y ait d'amélioration parallèle du service ».Et de continuer en disant : « Ce que nous commençons à voir maintenant, c'est que ces clients insatisfaits regardent ailleurs. Les fournisseurs doivent répondre à ces besoins évolutifs des clients en s'assurant qu'ils ne se contentent pas de respecter les coûts, mais qu'ils garantissent également la sécurité, l'assistance et la fiabilité du service ».De nombreux fournisseurs de services cloud rivaux seraient ravis d'accueillir des clients fatigués d'être à l'extrémité pointue des changements de Broadcom. Des entreprises telles que Nutanix ont bénéficié d'un regain d'intérêt aux dépens de VMware.Simon Hansford, ancien PDG de UKCloud et travaillant aujourd'hui avec Civo, a déclaré que la base de clients de VMware pouvait être divisée en trois tiers : ceux dont Broadcom espérait qu'ils considéreraient simplement les hausses comme un coût de fonctionnement, un tiers qui espérait être suffisamment petit pour que la nouvelle direction de VMware ne s'en prenne pas à eux, et un tiers qui, selon Hansford, « quittait tout simplement le navire ».La nouvelle étude indique que bien plus d'un tiers pourrait quitter la plate-forme VMware d'ici peu, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Broadcom, même si les résultats financiers semblent actuellement très positifs.La situation actuelle de VMware sous la direction de Broadcom a créé un climat d’incertitude et de mécontentement parmi ses clients. 