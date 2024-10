Réactions des clients et recherche d'alternatives

Plus d'attention portée aux gros clients

Conséquences à long terme

Une étude publiée par Civo indique que plus de la moitié des clients de VMware envisagent de quitter la plate-forme sous l'égide de Broadcom

Augmentation des prix : de nombreux clients ont signalé des augmentations de prix significatives, rendant les services de VMware moins attractifs.

Incertitude et complexité : les changements apportés par Broadcom ont introduit une incertitude et une complexité accrues, ce qui a perturbé les opérations des entreprises.

Transition vers des abonnements : le passage des licences perpétuelles à des abonnements obligatoires a également été mal accueilli par les clients.

Cette étude intervient neuf mois après l'acquisition de VMware par Broadcom, qui a laissé de nombreux clients dans l'incertitude quant aux changements apportés à leurs accords de licence et à l'impact sur leurs factures.



Après cette période de turbulences, les clients s'interrogent sur la meilleure façon d'utiliser leurs services de cloud, 48,7 % d'entre eux explorant activement d'autres fournisseurs de cloud. Toutefois, l'étude a également révélé une forte appétence pour les solutions open source alternatives à VMware, en raison de leur simplicité et de leur tarification cohérente. Les conclusions sont les suivantes :

44,9 % envisagent de migrer vers des solutions open source. Deux des trois principales priorités des personnes interrogées à la recherche de nouveaux fournisseurs sont la flexibilité et une tarification juste et ouverte, caractéristiques communes de l'open source.

Analyse critique

Après avoir conclu un accord de 69 milliards de dollars pour acheter la société de technologie de virtualisation VMware il y a un an, Broadcom n'a pas perdu de temps pour introduire de grands changements dans la façon dont les clients et les partenaires achètent et vendent les offres VMware... et beaucoup de ces clients ne sont pas satisfaits.L'une des principales répercussions de l'acquisition par Broadcom a été l'arrêt de la vente de licences perpétuelles VMware , qui étaient auparavant disponibles sous 8 000 références. Les produits VMware ont été regroupés en quelques packages de regroupement, ce qui a conduit à une augmentation significative des coûts pour certains clients. Les exigences accrues en termes de cœurs CPU par abonnement CPU ont également contribué à rendre VMware plus coûteux pour certains partenaires revendeurs.« À mesure que les projets de virtualisation sur site passent des [accords de licence d'entreprise] et des licences perpétuelles à de nouveaux modèles d'offres groupées, de ratios socket/cœur et de consommation, les coûts et les prix peuvent être multipliés par deux ou trois », peut-on lire dans le rapport 2024 Hype Cycle for Data Center Infrastructure Technologies de Gartner, publié en juin.De nombreux clients de VMware ont indiqué que les coûts de VMware avaient augmenté de 300 % après le rachat par Broadcom. Certaines entreprises ont évoqué des hausses de prix encore plus importantes, notamment AT&T, qui a affirmé que Broadcom avait proposé une hausse de prix de 1 050 %. AT&T poursuit Broadcom au sujet de la prise en charge de la licence perpétuelle et déclare avoir envisagé d'autres solutions pour VMware.Le fournisseur de services d'assistance informatique Encore Technologies est en train de migrer de VMware à OpenNebula. Bradley Bishop, responsable DevOps d'Encore Technologies, a expliqué que la multiplication par trois des coûts de VMware sous Broadcom a poussé l'entreprise à essayer d'autres produits. L'augmentation des coûts est due au fait que Broadcom a regroupé toutes les offres de VMware en deux postes, a-t-il expliqué.« À moins d'utiliser l'ensemble de la gamme de produits VMware, de nombreuses entreprises ont été contraintes de payer pour des choses qu'elles ne voulaient pas ou dont elles n'avaient pas besoin », a-t-il ajouté.Dean Colpitts, directeur de la technologie chez Members IT Group, client canadien de VMware et fournisseur de services gérés, a partagé les mêmes sentiments, ajoutant que « Broadcom n'est tout simplement pas à l'écoute de ce que les clients disent vouloir ou avoir besoin » lorsqu'il s'agit de produits et de fonctionnalités VMware, en particulier ceux qui concernent les petites et moyennes entreprises.Les coûts de VMware Enterprise Edition pour le Lake Land College de l'Illinois ont augmenté de 300 % « sans fonctionnalités/avantages supplémentaires », a déclaré James Westendorf, directeur des services techniques. Lake Land utilise VMware depuis 2008, mais en tant qu'établissement d'enseignement supérieur communautaire, son budget est limité, explique Westendorf :« Étant donné que nous sommes un établissement d'enseignement supérieur communautaire, nous sommes responsables devant les contribuables de la bonne gestion de nos fonds et de nos investissements dans la technologie [...]. Lorsqu'il y a une augmentation significative des prix, comme 300 %, cela devient un problème qui nous oblige à peser le coût par rapport aux gains et à chercher d'autres options ».D'un autre côté, les gros clients sont plus susceptibles de vouloir et de pouvoir supporter les hausses de prix de VMware. La société informatique Veeam, par exemple, a vu les prix des produits VMware qu'elle utilise augmenter de 300 %, mais « les services internes maintiennent le cap », a indiqué Rick Vanover, vice-président de la stratégie produit de Veeam.Les changements de prix et autres ont conduit certains clients et partenaires à soupçonner Broadcom de préférer les entreprises à VMware. En janvier, Broadcom aurait pris en direct environ 2 000 des plus gros clients de VMware, excluant les partenaires de distribution des contrats.Les organisations à but non lucratif, comme les hôpitaux et les districts scolaires, ont été les clients les plus touchés par les changements apportés par Broadcom à VMware, les clients de petite et moyenne taille ayant « beaucoup de difficultés » à absorber la nouvelle structure de coûts de VMware, a noté Andrew Lerner, analyste VP distingué chez Gartner. Selon lui, il est raisonnable de s'attendre à ce que les grandes entreprises représentent une plus grande majorité de la clientèle de VMware à l'avenir.« D'après ce que nous disent les clients, les petites entreprises et les organisations à but non lucratif subissent une combinaison des éléments suivants à un taux plus élevé que les grandes entreprises : a) elles sont touchées par des augmentations plus importantes, b) elles sont moins capables d'absorber les augmentations de coûts, [et] c) elles sont plus à même de migrer plus rapidement en raison de leur taille », a-t-il déclaré.Les clients de VMware envisagent de quitter la plateforme en raison de ces changements, ce qui pourrait avoir des conséquences à long terme pour Broadcom. La satisfaction des clients est essentielle pour maintenir une clientèle fidèle, et les hausses de prix et les changements de politique pourraient nuire à la réputation de Broadcom sur le marché.De plus, la décision de Broadcom d'augmenter les prix de manière aussi drastique pourrait entraîner une perte de parts de marché pour VMware. Les clients mécontents pourraient se tourner vers des alternatives comme OpenNebula, Microsoft Hyper-V ou Citrix, qui pourraient offrir des solutions plus abordables et mieux adaptées à leurs besoins.Le rival de VMware a du grain à moudre dans cette affaire. Le PDG Mark Boost a déclaré au début de l'année que la stratégie de Broadcom semblait consister à se débarrasser des petits clients en augmentant les prix, tout en comptant sur les gros clients pour continuer à faire rentrer de l'argent.Lors d'une interview à la fête Navigate de Civo à Berlin, Boost s'est demandé si Broadcom ne regrettait pas ses décisions. « Je n'ai parlé à personne qui soit satisfait des changements », a-t-il déclaré. « Les changements profitent à [Broadcom], quelle que soit la manière dont Broadcom les présente ». Naturellement, Civo - comme beaucoup d'autres alternatives - est plus qu'heureux d'offrir un moyen de s'échapper aux anciens fidèles de VMware qui ont été ébranlés par les changements mis en œuvre à la suite de l'acquisition de la société par Broadcom.Lors de la conférence VMware Explore, les participants ont parlé du triplement des prix et des inquiétudes liées à la transition des licences perpétuelles vers les factures potentiellement plus élevées des abonnements obligatoires.D'ailleurs, voici quelques raisons qui ont suscité de l’inquiétude auprès des clients VMware :Boost a également évoqué les difficultés financières que ces changements entraînaient pour les petites entreprises qui s'étaient appuyées sur VMware. « Du jour au lendemain, leurs prix ont quadruplé et elles ont le choix entre répercuter cette hausse sur leurs clients ou essayer de l'absorber. Elles ne peuvent probablement pas se permettre de l'absorber, alors elles la répercutent. C'est un véritable gâchis. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, les profits l'emportent sur tout le reste ».Alors que Broadcom se défend en affirmant que les hausses de prix sont justifiées par les améliorations apportées aux produits et services VMware, il est difficile d'ignorer le mécontentement généralisé des clients. Les hausses de prix de 300 % et l'arrêt des licences perpétuelles ont été perçus comme des mesures arbitraires visant à augmenter les revenus de Broadcom sans offrir de valeur ajoutée significative aux clients.Le mécontentement des clients soulève des questions sur la stratégie à long terme de Broadcom. En cherchant à maximiser les profits à court terme, la société pourrait compromettre la fidélité de sa clientèle et encourager les clients à explorer d'autres options. De plus, les hausses de prix pourraient nuire à la réputation de Broadcom en tant que partenaire technologique fiable et orienté client.En fin de compte, les hausses de prix de 300 % et les changements de politique imposés par Broadcom ont créé un climat de mécontentement parmi les clients de VMware, les poussant à rechercher des alternatives. Si Broadcom ne parvient pas à répondre aux préoccupations de ses clients et à offrir une valeur ajoutée significative, elle risque de perdre des parts de marché et de nuire à sa réputation à long terme.Source : réactions des clients Broadcom, étude Civo Les hausses de prix de VMware par Broadcom sont-elles justifiées par les améliorations des produits ?Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter à ces augmentations de coûts ?Quels avantages et inconvénients voyez-vous à migrer vers des alternatives comme OpenNebula ou Microsoft Hyper-V ?Pensez-vous que Broadcom finira par répondre aux préoccupations de ses clients ou qu'elle continuera sur cette voie ?Comment ces hausses de prix influencent-elles la perception de Broadcom en tant que partenaire technologique fiable ?