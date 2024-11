La version gratuite comprendra toutes les fonctionnalités de la version payante sur lesquelles vous pouvez compter. Vous disposerez des outils nécessaires pour mener à bien vos projets sans compromis.



Pour nos clients ayant un contrat d'assistance actif, vous aurez toujours accès à l'assistance par le biais de nos canaux standard, que ce soit via notre portail d'assistance ou en contactant directement notre équipe d'assistance. Une fois votre contrat en cours terminé, vous pourrez continuer à utiliser le produit. Toutefois, veuillez noter qu'il n'y aura plus de ticket d'assistance pour le dépannage. Tous les utilisateurs auront accès à une multitude de ressources en ligne, notamment de la documentation, des guides d'utilisation et des forums communautaires, afin de vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience de l'hyperviseur de bureau. La version gratuite comprendra toutes les fonctionnalités de la version payante sur lesquelles vous pouvez compter. Vous disposerez des outils nécessaires pour mener à bien vos projets sans compromis.

Un accès démocratisé aux outils de virtualisation

Une décision stratégique : attirer de nouveaux utilisateurs et renforcer l'écosystème VMware

VMware a annoncé que ses hyperviseurs VMware Fusion et VMware Workstation sont désormais gratuits pour tout le monde, que ce soit pour un usage commercial, éducatif ou personnel : « Nous sommes ravis d'annoncer un changement important qui reflète notre engagement à rendre VMware Fusion et VMware Workstation plus accessibles que jamais. À partir du 11 novembre 2024, ces puissants hyperviseurs de bureau seront disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs, qu'il s'agisse d'entreprises, d'établissements d'enseignement ou de particuliers ».En mai, l'entreprise a également rendu VMware Workstation Pro et Fusion Pro gratuits pour un usage personnel , permettant aux étudiants et aux particuliers de mettre en place des laboratoires de test virtualisés et d'expérimenter d'autres systèmes d'exploitation en exécutant des machines virtuelles et des clusters Kubernetes sur des appareils Windows, Linux et macOS.À partir de cette semaine, les versions Pro et les deux produits ne seront plus disponibles sous un modèle d'abonnement payant.« Dès à présent, VMware Fusion et VMware Workstation abandonnent le modèle d'abonnement payant, ce qui signifie que vous pouvez désormais utiliser ces outils sans frais. Les versions payantes de ces offres - Workstation Pro et Fusion Pro - ne sont plus disponibles à l'achat », a déclaré Himanshu Singh, directeur du marketing produit chez Broadcom.« Si vous êtes actuellement sous contrat commercial, vous pouvez être tranquille en sachant que votre accord restera en vigueur jusqu'à la fin de votre contrat. Vous continuerez à bénéficier d'un niveau de service complet et d'une assistance de qualité professionnelle, conformément à votre contrat ».Alors que les versions gratuites incluront toutes les fonctionnalités disponibles dans les produits payants, Broadcom ne fournira plus aux utilisateurs de ticket d'assistance pour le dépannage :Broadcom prévoit de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités et améliorations et de veiller à ce que les mises à jour soient déployées rapidement.« Nous investissons activement dans de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de la convivialité et d'autres améliorations utiles », a ajouté Singh. « Nos équipes d'ingénieurs s'engagent à maintenir nos normes élevées de stabilité, avec des mises à jour opportunes et des performances fiables ».VMware est depuis longtemps un poids lourd dans le domaine de la virtualisation, offrant des solutions robustes qui permettent aux utilisateurs d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine physique. Workstation, destiné aux utilisateurs de Windows et Linux, et Fusion, conçu pour macOS, sont reconnus pour leur stabilité, leur performance et leurs fonctionnalités avancées. Rendre ces logiciels gratuits ouvre une nouvelle porte aux développeurs, étudiants, et amateurs de technologie qui souhaitent expérimenter, apprendre et développer dans un environnement virtualisé sans coûts additionnels.Ce changement intervient à un moment où la virtualisation est devenue une compétence essentielle, non seulement pour les professionnels de l’informatique, mais aussi pour les amateurs et étudiants qui cherchent à explorer différents systèmes d’exploitation et logiciels. En rendant ses outils phares gratuits, VMware contribue non seulement à une démocratisation de la virtualisation, mais aussi à une augmentation potentielle de la demande pour ses produits de virtualisation avancés et services de cloud, notamment dans les entreprises.Ce geste de générosité cache cependant une stratégie commerciale bien calculée. En effet, en rendant Workstation et Fusion gratuits, VMware cherche à attirer un public plus large et à fidéliser des utilisateurs qui pourraient, dans le futur, se tourner vers ses produits premium et ses services cloud. Cette gratuité permet également à VMware de se positionner face à des concurrents comme Oracle avec VirtualBox, une alternative open-source populaire qui a largement dominé le marché des utilisateurs non-commerciaux ces dernières années.Ce virage pourrait aussi être vu comme une réponse aux critiques reçues par Broadcom.Il faut dire qu'après avoir conclu un accord de 69 milliards de dollars pour acheter la société de technologie de virtualisation VMware il y a un an, Broadcom n'a pas perdu de temps pour introduire de grands changements dans la façon dont les clients et les partenaires achètent et vendent les offres VMware... et beaucoup de ces clients ne sont pas satisfaits.L'une des principales répercussions de l'acquisition par Broadcom a été l'arrêt de la vente de licences perpétuelles VMware , qui étaient auparavant disponibles sous 8 000 références. Les produits VMware ont été regroupés en quelques packages de regroupement, ce qui a conduit à une augmentation significative des coûts pour certains clients. Les exigences accrues en termes de cœurs CPU par abonnement CPU ont également contribué à rendre VMware plus coûteux pour certains partenaires revendeurs.« À mesure que les projets de virtualisation sur site passent des [accords de licence d'entreprise] et des licences perpétuelles à de nouveaux modèles d'offres groupées, de ratios socket/cœur et de consommation, les coûts et les prix peuvent être multipliés par deux ou trois », peut-on lire dans le rapport 2024 Hype Cycle for Data Center Infrastructure Technologies de Gartner, publié en juin.De nombreux clients de VMware ont indiqué que les coûts de VMware avaient augmenté de 300 % après le rachat par Broadcom . Certaines entreprises ont évoqué des hausses de prix encore plus importantes, notamment AT&T, qui a affirmé que Broadcom avait proposé une hausse de prix de 1 050 %. AT&T poursuit Broadcom au sujet de la prise en charge de la licence perpétuelle et déclare avoir envisagé d'autres solutions pour VMware.Le fournisseur de services d'assistance informatique Encore Technologies est en train de migrer de VMware à OpenNebula. Bradley Bishop, responsable DevOps d'Encore Technologies, a expliqué que la multiplication par trois des coûts de VMware sous Broadcom a poussé l'entreprise à essayer d'autres produits. L'augmentation des coûts est due au fait que Broadcom a regroupé toutes les offres de VMware en deux postes, a-t-il expliqué.« À moins d'utiliser l'ensemble de la gamme de produits VMware, de nombreuses entreprises ont été contraintes de payer pour des choses qu'elles ne voulaient pas ou dont elles n'avaient pas besoin », a-t-il ajouté.Dean Colpitts, directeur de la technologie chez Members IT Group, client canadien de VMware et fournisseur de services gérés, a partagé les mêmes sentiments, ajoutant que « Broadcom n'est tout simplement pas à l'écoute de ce que les clients disent vouloir ou avoir besoin » lorsqu'il s'agit de produits et de fonctionnalités VMware, en particulier ceux qui concernent les petites et moyennes entreprises.Les coûts de VMware Enterprise Edition pour le Lake Land College de l'Illinois ont augmenté de 300 % « sans fonctionnalités/avantages supplémentaires », a déclaré James Westendorf, directeur des services techniques. Lake Land utilise VMware depuis 2008, mais en tant qu'établissement d'enseignement supérieur communautaire, son budget est limité, explique Westendorf. Télécharger VMware Fusion et VMware Workstation (après vous être connecté à votre compte Broadcom)Source : VMware Stratégie de fidélisation ou de transformation ? Cette décision est-elle principalement une tactique pour attirer de nouveaux utilisateurs qui, à terme, opteront pour des services payants, ou VMware vise-t-il à transformer réellement son modèle économique vers plus de gratuité ?Quels avantages pour les entreprises ? Avec Workstation et Fusion désormais gratuits, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur les grandes entreprises déjà clientes ? Cette gratuité peut-elle créer une pression sur les tarifs ou la qualité des offres commerciales de VMware ?Innovation et version gratuite : compatible ? Selon vous, rendre ces logiciels gratuits pourrait-il ralentir l'innovation et limiter les améliorations dans les versions gratuites, étant donné que VMware devra prioriser les versions payantes ?Impact sur la concurrence : Cette gratuité pourrait-elle transformer les dynamiques de la concurrence, notamment face à Oracle VirtualBox et d’autres acteurs ? Y a-t-il des aspects techniques ou commerciaux dans lesquels VMware reste encore en retrait malgré cette initiative ?Accessibilité et développement de compétences : Pensez-vous que cette décision de VMware pourrait aider les débutants ou étudiants à développer leurs compétences en virtualisation ? Devrait-il y avoir des programmes éducatifs en parallèle pour renforcer cette accessibilité ?