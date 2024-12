Une acquisition stratégique

les changements apportés par Broadcom ont introduit une incertitude et une complexité accrues, ce qui a perturbé les opérations des entreprises. Transition vers des abonnements : le passage des licences perpétuelles à des abonnements obligatoires a également été mal accueilli par les clients.

Des performances au-delà des attentes

Des pertes de clients qui s'enchaînent

Des revenus de l'IA qui explosent

Broadcom, géant des semi-conducteurs et des infrastructures technologiques, a récemment fait l’éloge de sa récente acquisition, VMware, affirmant que l’entreprise s’avère être une machine à générer des revenus encore plus performante que prévu. Cette déclaration marque un tournant pour Broadcom, qui mise depuis plusieurs années sur une diversification stratégique en intégrant des acteurs majeurs du logiciel dans son portefeuille.Broadcom a finalisé l'acquisition de VMware fin 2023 pour un montant de 69 milliards de dollars. Et presque immédiatement, le géant des semiconducteurs a déclenché une tempête de feu en apportant des changements majeurs au catalogue de produits de VMware, notamment en modifiant les licences logicielles et en mettant fin à certains produits.Par exemple, l’entreprise a annoncé la fin des licences perpétuelles pour VMware et le passage aux souscriptions à des abonnements :« Après la date de validité des licences perpétuelles, les clients ne pourront plus acheter de nouvelles. Ils pourront plutôt souscrire à des abonnements ou des licences à durée déterminée pour compléter ou remplacer leur base d'installation actuelle sous licence perpétuelle », indique Broadcom dans la note d’information relative au changement de formule.« C'est le moment idéal pour les clients d'évaluer l'état actuel de leurs produits d'infrastructure et de gestion VMware. Nous les encourageons à revoir leur inventaire de licences perpétuelles, y compris les cycles d'actualisation et les dates de renouvellement, et à se familiariser avec les offres d'abonnement de VMware. Les clients peuvent également contacter leur représentant VMware ou partenaire pour plus d'informations », ajoute l’entreprise.Ces modifications brutales ont impacté fortement les organisations, plusieurs clients ayant vu leurs coûts de licence multipliés par 12. Selon les acteurs européens du cloud, les « tactiques brutales » de Broadcom décimeront le marché indépendant de cloud computing de l'Europe.À en croire de récents témoignages, ces tactiques brutales semblent se retourner contre Broadcom Computershare, l'opérateur mondial de registres d'actions boursières, semble avoir décidé de faire ses adieux à VMware. Le directeur technique de Computershare, Kevin O'Connor, a exprimé son indignation face à la situation qui prévaut chez VMware depuis l'acquisition de l'entreprise par le géant des semiconducteurs Broadcom. Computershare disposerait de 24 000 machines virtuelles VMware, mais face à l'envolée des coûts de licence et des changements controversés et incessants mis en œuvre par Broadcom, l'entreprise semble avoir pris la décision de migrer vers le concurrent Nutanix au cours de l'année prochaine.Une étude publiée par Civo a pour sa part indiqué que plus de la moitié des clients de VMware envisagent de quitter la plate-forme sous l'égide de BroadcomVoici quelques raisons qui ont suscité de l’inquiétude auprès des clients VMware :Malgré tout...Lors de sa dernière communication financière, Broadcom a révélé que les bénéfices générés par VMware dépassaient déjà ses prévisions initiales. Hock Tan, PDG de Broadcom, a souligné que VMware non seulement atteignait, mais surpassait les objectifs en termes de rentabilité et de croissance des marges. Cela s’explique par une meilleure intégration des services VMware au sein de l’offre Broadcom et par une optimisation des coûts.En outre, VMware bénéficie d'une forte demande pour ses produits liés au cloud hybride, un secteur en pleine expansion, où les entreprises recherchent des solutions pour gérer efficacement leurs infrastructures sur site et dans le cloud.Il a utilisé deux autres indicateurs pour décrire les progrès de VMware : les cœurs de processeur couverts par les ventes de nouveaux abonnements et la valeur de réservation annuelle (ABV). Cette dernière, qui mesure la valeur des revenus futurs provenant des abonnements, a vu la conclusion de contrats d'une valeur de 2,7 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 200 millions de dollars par rapport au troisième trimestre. Tan a révélé que VMware a vendu des abonnements pour 21 millions de cœurs de processeurs au cours du trimestre, contre 19 millions au troisième trimestre.Le PDG a également déclaré aux investisseurs que 17 millions de ces cœurs nouvellement vendus seront utilisés pour exécuter la suite phare de cloud privé VMware Cloud Foundation (VCF), et que 4 500 des 10 000 premiers clients VMware de Broadcom se sont inscrits à VCF depuis l'acquisition.Le chiffre d'affaires annuel de la division logicielle de Broadcom a atteint 21,5 milliards de dollars, contre 7,6 milliards de dollars pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 13,8 milliards de dollars. La dernière année complète de chiffre d'affaires de VMware en tant qu'entreprise indépendante était de 13,4 milliards de dollars, et Broadcom n'a pas possédé le géant du logiciel pendant quelques semaines de son exercice 2024 et ne peut donc pas compter quelques centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires.Il semble donc que les revenus de VMware augmentent et que la stratégie de Broadcom fonctionne.Broadcom a perdu un autre client important. L'opérateur de cloud basé au Royaume-Uni, Beeks Group, a décidé d'adopter la pile open source OpenNebula en lieu et place de VMware . Motif : une hausse de 1000 % des coûts des services qui l'a poussée à réévaluer sa relation avec Broadcom. Le cas Beeks Group vient s’inscrit dans ce qui apparaît désormais une tendance avec un nom : exode de VMware.De nombreux clients de VMware indiquent que les coûts de VMware ont augmenté 300 % après le rachat par Broadcom. Certaines entreprises ont évoqué des hausses de prix encore plus importantes, notamment AT&T, qui a affirmé que Broadcom avait proposé une hausse de prix de 1 050 %. AT&T poursuit Broadcom au sujet de la prise en charge de la licence perpétuelle et déclare avoir envisagé d'autres solutions pour VMware.Le fournisseur de services d'assistance informatique Encore Technologies est en train de migrer de VMware à OpenNebula. Bradley Bishop, responsable DevOps d'Encore Technologies, a expliqué que la multiplication par trois des coûts de VMware sous Broadcom a poussé l'entreprise à essayer d'autres produits. L'augmentation des coûts est due au fait que Broadcom a regroupé toutes les offres de VMware en deux postes, a-t-il expliqué.« À moins d'utiliser l'ensemble de la gamme de produits VMware, de nombreuses entreprises ont été contraintes de payer pour des choses qu'elles ne voulaient pas ou dont elles n'avaient pas besoin », a-t-il ajouté.Dean Colpitts, directeur de la technologie chez Members IT Group, client canadien de VMware et fournisseur de services gérés, a partagé les mêmes sentiments, ajoutant que « Broadcom n'est tout simplement pas à l'écoute de ce que les clients disent vouloir ou avoir besoin » lorsqu'il s'agit de produits et de fonctionnalités VMware, en particulier ceux qui concernent les petites et moyennes entreprises.Les coûts de VMware Enterprise Edition pour le Lake Land College de l'Illinois ont augmenté de 300 % « sans fonctionnalités/avantages supplémentaires », a déclaré James Westendorf, directeur des services techniques. Lake Land utilise VMware depuis 2008, mais en tant qu'établissement d'enseignement supérieur communautaire, son budget est limité, explique WestendorfPour le quatrième trimestre, Broadcom a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,42 $, dépassant les attentes des analystes de 1,38 $. Bien que les revenus globaux aient légèrement manqué les prévisions à 14,05 milliards de dollars contre les 14,09 milliards de dollars attendus, l’augmentation des bénéfices liés à l’IA a dominé le récit.Broadcom a connu une augmentation substantielle de 220 % de ses revenus liés à l’IA au cours de l’année, atteignant 12,2 milliards de dollars. Cette augmentation est attribuée à une demande accrue pour l’infrastructure IA, y compris les composants de réseau ethernet essentiels pour connecter de vastes réseaux de processeurs IA.Tan a présenté aux investisseurs deux autres prévisions pour l'activité silicium de Broadcom, qui, selon lui, doit maintenant être examinée dans les segments liés à l'IA et non liés à l'IA.Le PDG a déclaré aux investisseurs que Broadcom voyait une énorme croissance à venir de la part des clients hyperscale de ses accélérateurs XPU et de l'équipement de réseau associé. Trois clients hyperscale actuels ont l'intention d'utiliser le kit Broadcom pour construire des clusters de millions de XPU - une opportunité à saisir d'une valeur de 60 à 90 milliards de dollars en 2027. Tan a affirmé que Broadcom était « très bien positionnée pour obtenir une part de marché prépondérante dans ce domaine ».Il a également révélé que Broadcom était en pourparlers avec deux autres hyperscalers au sujet d'accélérateurs personnalisés qui utiliseront sa propriété intellectuelle, ce qui signifie que d'autres grandes opportunités se profilent à l'horizon. Le PDG a salué l'intérêt des hyperscalers pour les produits de Broadcom comme un signe que l'Ethernet est en vogue - une observation importante compte tenu de l'intérêt de Nvidia pour InfiniBand.Tan a également promis que les XPU de nouvelle génération de Broadcom, construits sur un processus de 3 nm, feront leurs débuts au cours du second semestre 2025. Il a affirmé qu'il s'agirait des premiers produits du marché construits en 3 nm.Le silicium d'IA alimente la croissance de la division des puces de Broadcom, qui a gagné 8,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Les ventes liées à l'IA ont augmenté de 150 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3,7 milliards de dollars, tandis que les autres produits ont baissé de 23 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars. Tan a fait remarquer que les puces non liées à l'IA sortaient d'une période creuse et qu'elles allaient se redresser.Ce qui nous amène à ces deux prévisions : Tan a prédit que les ventes de silicium non liées à l'intelligence artificielle diminueront d'environ 10 % au premier trimestre 2025, tandis que les puces liées à l'intelligence artificielle augmenteront de 65 %.Broadcom reste en bonne santé. Le chiffre d'affaires trimestriel de 14 milliards de dollars représente un bond de 51 % par rapport à l'année précédente, et le chiffre d'affaires annuel de 51,5 milliards de dollars est en hausse impressionnante de 44 %. Le bénéfice net pour l'ensemble de l'année s'est élevé à 5,9 milliards de dollars, soit une baisse de 8,2 milliards de dollars, mais le flux de trésorerie disponible est important et Tan a déclaré que Broadcom l'utiliserait pour rembourser la dette qu'elle a utilisée pour acquérir VMware.Source : Broadcom Quelle lecture faites-vous de ces résultats ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer que la stratégie de Broadcom marche avec VMware ? Une situation temporaire ou potentiellement pérenne selon vous ? Pourquoi ?Avez-vous déjà envisagé de changer de fournisseur de cloud en raison d’augmentations de prix ?Comment Broadcom pourrait-il capitaliser sur les technologies émergentes (comme l'IA générative ou la 5G) pour renforcer VMware ?