We're excited to share that SteamOS is expanding beyond Steam Deck, with the newly announced Lenovo Legion Go S - Powered by SteamOS. This is the first officially licensed device to ship with our operating system, and we're continuing to add compatibility for more devices.… pic.twitter.com/LGRUn2mAMb — Steam Deck (@OnDeck) January 7, 2025

Certains internautes voient en effet SteamOS comme une alternative à Windows 10 dont la fin de prise en charge est prévue au mois d’octobre 2025

I hope the next step is SteamOS becoming downloadable to install on any PC. This year would be the perfect time since Windows 10 reaches End Of Life by October and a lot of people don't wanna upgrade to Windows 11. — Allie-RX (@AllieRX) January 7, 2025

Next step, a PC installer... And the living room PC revolution begins. — Helder (@HelderHP) January 7, 2025

Making steamOS generally available for PCs would be a wonderful step in the right direction. — drgambit (@drgambit) January 7, 2025

L’exemple de la Steam Deck était déjà une illustration de ce que la donne pourrait être différente sur la filière desktop si Linux bénéficiait de plus de vente liée

« J'espère que la prochaine étape sera de permettre l’installation de SteamOS sur n'importe quel PC. Cette année serait le moment idéal puisque Windows 10 arrive en fin de vie en octobre et que beaucoup de gens ne veulent pas passer à Windows 11 », souligne un internaute.« Prochaine étape : un installateur sur PC... Et la révolution du PC de salon commence », souligne un autre.L’une des prédictions de Linus Torvalds formulée il y a une dizaine d’années est donc en passe de se réaliser : « SteamOS va aider Linux sur les ordinateurs de bureau ». En effet, si SteamOS gagne du terrain parmi les joueurs et les développeurs, les fabricants de PC seront obligés de prendre en compte Linux de façon sérieuse.Le fait que Linux soit devenu le deuxième OS le plus utilisé sur Steam est la preuve que la vente liée via le Steam Deck est un atout pour Linux. C'est un facteur dont n'a pas bénéficié Linux sur la filière des ordinateurs de bureau en comparaison à Windows. La donne est néanmoins susceptible de changer avec l’ouverture de SteamOS à d’autres plateformes.Avec la sortie de UOS Linux (ou Deepin Linux v20) en mars 2021, l’éditeur assure que le système d’exploitation prend en charge des processeurs de fabricants locaux comme Longsoon et Sunway. La manœuvre est destinée à s’assurer que ce dernier soit installé sur des ordinateurs dotés dudit matériel et livrés aux utilisateurs. Union Tech annonce des temps de démarrage pouvant descendre jusqu’à 30 secondes sur lesdites plateformes. En sus, le groupe annonce des partenariats avec des entreprises comme Huawei dans le but de voir le système d’exploitation installé par défaut sur ses ordinateurs portables. La stratégie vise à faire en sorte que l’OS gagne plus en popularité au niveau national ; une approche qui pourrait avoir des retombées positives pour le système d’exploitation à l’échelle globale… C’est en tout cas ce qu’espèrent les esprits derrière la manœuvre qui veulent prouver que la Chine peut aussi exporter de bons systèmes d’exploitation. D’après Union Tech, l’OS répond aux besoins quotidiens sur le desktop même s’il ne prend pas en charge de nombreux logiciels professionnels. Son adoption en Chine se fera dans le cadre d’un processus progressif.On peut le voir comme une conséquence de la guerre économique entre les USA et la Chine: Lenovo n’a de cesse d’embrasser Linux. De façon historique, Lenovo a toujours certifié uniquement certains produits avec un sous-ensemble limité de configurations matérielles pour les utilisateurs qui déploient Linux sur un ordinateur de bureau ou un poste de travail mobile. L’entreprise étend désormais son offre de certification à plusieurs modèles d’ordinateurs grand public ThinkPad X, X1, L et T: ThinkPad X13 (Intel et AMD); ThinkPad X13 Yoga ; ThinkPad X1 Extreme Gen 3; ThinkPad X1 Carbon Gen 8 ; ThinkPad X1 Yoga Gen 5; ThinkPad L14; ThinkPad L15; ThinkPad T14 (Intel et AMD); ThinkPad T14s (Intel et AMD); ThinkPad T15p; ThinkPad T1 5. Les ordinateurs de la série L viendront préinstallés avec Ubuntu 18.04. Ceux des séries X et X1 sortiront des maisons Lenovo avec Ubuntu 20.04 LTS préinstallé.L’offre concerne également les stations de travail ThinkPad P et ThinkStation : ThinkPad P15s ; ThinkPad P15v; ThinkPad P15 ; ThinkPad P17 ; ThinkPad P14s ; ThinkPad P1 Gen 3 ; ThinkStation P340 ; ThinkStation P340 Tiny ; ThinkStation P520c ; ThinkStation P520 ; ThinkStation P720 ; ThinkStation P920 ; ThinkStation P620. Celles-ci viennent équipées de Linux Ubuntu 20.04 LTS préinstallé. Lenovo devrait poursuivre avec la manœuvre pour d’autres modèles. En effet, cette extension fait suite à l’annonce de l’atterrissage d’une certification Linux sur sa gamme entière d’ordinateurs ThinkPad P et ThinkStation. Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise se veut claire : il s’agit de donner le choix entre Ubuntu et RedHat pour chaque modèle ou configuration.L'édition 2020 du Dell XPS 13 pour les développeurs est disponible pour un peu plus de 1000 dollars. Nouveauté : la certification Linux Ubuntu 20.04 LTS fruit du partenariat de longue date entre Canonical et Dell dans le cadre du projet Sputnik. Ainsi, l’entreprise américaine est avec Lenovo parmi les rares sur le marché à faire des incursions sur le terrain du matériel livré avec Linux préinstallé. Il se dit que c’est un préalable nécessaire pour que le célèbre système d’exploitation open source espère battre la famille des OS Windows dans la filière des ordinateurs de bureau. Le temps nous dira si ce dernier est suffisant pour que Linux devienne le champion sur le desktop.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'expansion du SteamOS à des appareils autres que le Steam Deck ?Selon vous, qu'est-ce que cela signifie pour Windows ? Linux peut-il finir par se positionner en patron sur la filière des ordinateurs de bureau ?Le PDG de Valve affirmait il y a une décennie que Linux est l'avenir du jeu vidéo. Partagez-vous son avis ? Pourquoi ?