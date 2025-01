La montée en puissance des alternatives open-source face à VMware et Broadcom

Les récentes actions de Broadcom, perçues par certains comme de l'avidité excessive, ont provoqué une perte de confiance parmi ses clients, un phénomène qui pourrait inciter d’autres entreprises à suivre l'exemple d’Anexia. Les nouvelles conditions imposées par Broadcom, notamment des hausses de prix avoisinant les 500 %, ont rendu les relations commerciales précédentes insoutenables pour des entreprises comme Anexia, qui ont vu leur trésorerie mise sous pression. Face à ces défis, Anexia n'a pas seulement migré vers KVM, mais a aussi développé un outil de migration simple, permettant à ses clients de passer facilement de VMware à KVM en quelques clics. Ce processus, bien que complexe, a permis à Anexia de conserver sa clientèle tout en consolidant sa position face à un marché incertain.Fondé en 2006, Anexia est basé en Autriche et fournit des services cloud à partir de plus de 100 sites dans le monde en plaçant des équipements dans des centres de données tiers. La priorité sera donnée à l'amélioration des environnements de cloud privé et hybride, à l'investissement dans VMware Cloud Foundation, ainsi qu’au développement de services comme VMware Tanzu et Advanced Security.VMware, basée à Palo Alto en Californie, est une société américaine spécialisée dans le cloud computing et la virtualisation, qui a été la première à réussir commercialement la virtualisation de l'architecture x86, là où d'autres avaient échoué.Broadcom avait également annoncé la finalisation de l'acquisition de VMware. Hock Tan, président et directeur général de Broadcom, a exprimé sa satisfaction en déclarant : « Nous sommes enthousiastes d’accueillir VMware au sein de Broadcom et de réunir nos équipes dédiées à l’innovation et à l’ingénierie. Ce partenariat constitue une étape importante pour établir Broadcom comme le leader mondial des technologies d'infrastructure. Avec une vision partagée de la réussite de nos clients, nous sommes idéalement placés pour aider les entreprises à adopter des environnements de cloud privés et hybrides, tout en les rendant plus sécurisés et plus résilients.Depuis toujours, Broadcom investit dans les entreprises qu’il acquiert pour favoriser leur croissance durable, et nous poursuivrons cette approche avec VMware pour le plus grand bénéfice de toutes les parties prenantes. » Cette évolution soulève des questions sur l'avenir de VMware sous la direction de Broadcom. Windbichler a souligné qu'Anexia n'aurait pas pu continuer à rivaliser sur le marché, d'autant que ses clients sous contrat refusaient de supporter l'augmentation des prix. Bien qu'une action en justice ait été envisagée, le PDG a jugé que cela aurait été trop long et coûteux.Face à cette situation, Anexia a pris la décision de migrer vers KVM, facilité par le fait que la société possédait déjà une autre entreprise d'hébergement, Netcup, utilisant cette technologie. De plus, grâce à une couche d'abstraction nommée « Anexia Engine », Anexia avait masqué l'utilisation de VMware aux yeux de ses clients, qui géraient leurs parcs de machines virtuelles via une interface différente. En outre, étant déjà un grand utilisateur de stockage NetApp, Anexia pouvait réorienter les nouvelles machines virtuelles vers les volumes existants. Un autre atout est que KVM est compatible avec le format de disque VMDK de VMware, ce qui a facilité la transition.La décision d'Anexia de migrer 12 000 machines virtuelles de VMware vers une solution open source basée sur KVM soulève plusieurs questions intéressantes, notamment sur la réaction de Broadcom face à cette perte de client majeur. L’augmentation significative des coûts de licences, que certains estiment supérieure à 500 %, semble avoir été le déclencheur de cette migration.Le modèle commercial de Broadcom, axé sur des hausses de tarifs substantielles et une exigence de paiement anticipé pour des périodes prolongées, a poussé des entreprises comme Anexia à chercher des alternatives plus viables sur le long terme. Cette approche, qui semble se concentrer uniquement sur l'augmentation de la valeur actionnariale, pourrait à court terme rapporter à Broadcom, mais elle pourrait également nuire à la fidélité des clients et à l’image de la marque sur la durée.L'exemple d’Anexia montre que la migration de VMware à une plateforme comme KVM n’est pas aussi complexe qu’on pourrait le penser, en particulier lorsqu’il existe déjà des outils et des infrastructures capables de faciliter cette transition. Le succès de cette migration repose également sur l'absence de dépendance aux spécificités de VMware, grâce à une couche d’abstraction (le « moteur Anexia ») qui masquait l’utilisation de VMware pour les clients. En outre, Anexia a su exploiter sa plateforme existante (Netcup) et a développé des outils de migration qui simplifient le processus pour ses clients, rendant la transition à la fois rapide et indolore.Cependant, la migration ne s'est pas faite sans défis. La nécessité de gérer deux instances de machines virtuelles pendant la transition a engendré des coûts supplémentaires en termes de capacité matérielle, ce qui a nécessité une planification minutieuse des ressources. Malgré cela, Anexia a réussi à effectuer cette migration sans modifier son infrastructure physique, un exploit impressionnant compte tenu de la complexité du projet.L’acquisition de VMware par Broadcom pourrait marquer un tournant dans l’industrie, avec la possibilité que d'autres entreprises suivent l’exemple d’Anexia en choisissant de migrer vers des solutions open-source ou moins coûteuses. Ce mouvement pourrait signaler un changement dans l'attitude des entreprises vis-à-vis des fournisseurs de solutions propriétaires, surtout si ces derniers continuent de privilégier des modèles tarifaires agressifs.Enfin, l’hostilité grandissante envers Broadcom, soulignée par la perte de confiance de nombreux clients, pourrait influencer l'avenir de VMware sous cette nouvelle direction. Bien que Broadcom semble miser sur l'augmentation immédiate de la rentabilité, la stratégie de pression tarifaire pourrait entraîner une érosion de la base de clients fidèles et ouvrir la voie à des alternatives compétitives comme Proxmox ou XCP-NG, qui continuent de croître en fonctionnalités et en adoption.