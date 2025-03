Deux tiers des Américains disent maintenant qu'ils ne conduiraient pas une Tesla, le salut Nazi d'Elon Musk provoque un désastre mondial pour Tesla : écroulement des ventes, Tesla brulées, possesseurs menacés

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Il y a un groupe qui s'appelle Stellantis, à sa tête il y avait un type qui s'appelait Carlos Tavares, il s'est fait virer depuis je crois.

Il est tout à fait possible de détester Carlos Tavares et de quand même acheter une Citroën, DS, Opel, Peugeot, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram.

Acheter une vielle peugeot qui a plus de 10ans (et sans fap) oui, sinon c'est aimé se faire arnaquer et passer des nuits blanches à réparer sa voiture.Au moins Tesla, ok c'est pas une marque fiable, mais la voiture risque pas de tomber en panne au bout de à peine 50000km quand même.Je connais quelqu'un qui a acheté sa peugeot puretech 35k y'a 4ans (et 90000km), aujourd'hui il veut s'en débarrasser, même à 9000€ personne n'en veut.Je dis ca, j'ai toujours roulé en Peugeot. J'ai eu une 504, 505 puis une 207, des voitures pas cher et très tres solide qui pour la 505 a atteint les 500k de km et la 207 les 450k, pour cette dernière je l'ai revendu car j'ai quitté la france, mais elle était encore tres fonctionnel.Des voiture très fiable, et acheté pas cher. La 504, je l'ai pas eu très longtemps, elle était vraiment pourrie, mais c'était pour mon 1er taff et avec mon 1er salaire je l'ai acheté 500€, la 505 dans les 3000€ et la 207 4000€, pour des voitures que je garde plus de 15ans, c'est pas mal, et peu cher en entretiens.Je suis très déçu par ce qu'es devenue cette marque, qui aurait pu dans un monde alternatif devenir une marque de voiture bien plus réputé que toyota sur la fiabilité. Ils avaient les meilleurs moteurs diesel du monde, conçu par des ingénieurs en france et fabriqué en france pour certains models.Il semble pour l’Europe que désormais, après lé déroute de stelantis et volkswagen, l’écartement de tesla aussi, l'avenir ce soit les voitures électrique chinoise conçu à shenzen et si les chinois sont gentils fabriqué peut être en hongrie/roumanie et si ursula fait les pipes aux bonnes personne rebadgé par une marque européenne.Un peu comme la dacia spring qui n'a de dacia même pas le logo surement gravé en chine.