Pour contester la domination de Windows, Huawei a officiellement lancé son système d'exploitation HarmonyOS pour PC, qui offre des performances, une sécurité et une collaboration inter-appareils accrues

HarmonyOS 6 et les ambitions de Huawei en matière de PC occuperont le devant de la scène au HDC 2025

Promouvoir l'autonomie du système d'exploitation à l'ère des PC IA en Chine



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 331 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

À la suite de l'interdiction imposée par les États-Unis en 2019, Huawei a accéléré ses efforts pour réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères, y compris les systèmes d'exploitation. En septembre dernier, Yu Chengdong, PDG de Huawei, a déclaré lors d'une interview que la prochaine génération d'ordinateurs Huawei abandonnera Windows pour HarmonyOS . L'entreprise vise ainsi à devenir autonome en introduisant un nouveau système d'exploitation exempt de composants étrangers.Selon Huawei Central, Huawei a officiellement lancé son système d'exploitation pour PC HarmonyOS le 8 mai, marquant ainsi son expansion sur le marché des ordinateurs. Lors de l'événement HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication Event, l'entreprise a présenté un système d'exploitation remanié qui présente des améliorations dans les couches HarmonyOS Base, Ecosystem et Experience. Le système prend en charge plus de 150 applications exclusives, plus de 2 000 applications universelles et est compatible avec plus de 1 000 dispositifs externes. Il met l'accent sur des performances fluides, des visuels avancés, une sécurité solide et des fonctions de collaboration multi-appareils.Le PC HarmonyOS intègre les graphiques Ark pour des images fluides, StarShield Security pour la protection des données et le suivi des appareils par Nearlink. Il permet également des fonctions inter-appareils telles que le partage du clavier et de la souris, les applications en arrière-plan et la collaboration bureautique transparente, ce qui le positionne comme un acteur clé de l'écosystème PC en Chine.La conférence des développeurs de Huawei (HDC 2025) se tiendra du 20 au 22 juin. En plus de dévoiler les dernières mises à jour du design HarmonyOS, l'entreprise devrait présenter son premier PC basé sur HarmonyOS, faisant ainsi officiellement son entrée sur le marché des systèmes d'exploitation de bureau.Lors de la HDC 2024, Huawei a lancé HarmonyOS NEXT, sa première version entièrement construite sur OpenHarmony, en mettant l'accent sur l'intégration transparente entre les appareils. HarmonyOS 6 devrait suivre en tant que deuxième itération native, promettant une amélioration des performances, de la sécurité et de l'interconnectivité intelligente.L'événement devrait détailler l'architecture système du PC HarmonyOS, y compris la cybersécurité améliorée, l'intégration multi-appareils et les capacités d'IA natives, visant à attirer les développeurs et les partenaires de l'écosystème dans le giron de l'entreprise.Huawei a commencé à développer HarmonyOS en 2012 et a publié la version 1.0 en 2019. En 2024, elle a lancé HarmonyOS 5 - la première version entièrement séparée des dépendances Android.HarmonyOS fonctionne désormais sur des appareils tels que les smartphones Mate 60, les tablettes MatePad et les VE Aito. Il détient une part de 19 % du marché chinois des systèmes d'exploitation mobiles, la deuxième derrière Android, et dépasse les 4 % au niveau mondial.En mars, Richard Yu, directeur exécutif de Huawei et président de Consumer BG, a annoncé l'arrivée d'un « nouveau membre de la famille HarmonyOS ». Il a également prévenu qu'en 2024, les PC Windows pourraient être hors de portée, soulignant la volonté de Huawei de proposer une alternative locale.Selon les prévisions de Canalys, les PC IA devraient passer de 18 % des livraisons mondiales en 2024 à 40 % en 2025. Le calendrier de lancement de Huawei positionne HarmonyOS PC comme un jeu stratégique dans la course aux systèmes de bureau contrôlés localement et natifs de l'IA.Par ailleurs, la société Shenzhen Kaihong Digital Industry Development Co, dirigée par Wang Chenglu, ancien responsable de la division logicielle de Huawei, a présenté son PC HarmonyOS à code source ouvert, le « Kaihong Computer », lors du 8e sommet de la Chine numérique, le 2 mai.L'ordinateur Kaihong prend en charge des applications populaires telles que QQ, WeChat, DingTalk d'Alibaba et Tencent Meeting, et intègre des fonctions d'intelligence artificielle, ce qui témoigne de l'essor des écosystèmes matériels et logiciels intégrés en Chine.En introduisant HarmonyOS sur les ordinateurs de bureau, Huawei s'attaque à la domination de longue date de Windows tout en se positionnant en tant que précurseur dans le secteur croissant de l'innovation des applications des technologies de l'information (ITAI) en Chine.Notons que HarmonyOS a déjà fait son chemin dans l'espace mobile. En mars 2024, le système d'exploitation équipait plus de 700 millions d'appareils et plus de 2,2 millions de développeurs tiers contribuaient à son écosystème. L'entreprise affirme que HarmonyOS est en bonne voie pour dépasser iOS d'Apple en Chine pour devenir le deuxième système d'exploitation mobile le plus utilisé dans le pays.HuaweiQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Huawei crédible ou pertinente ?