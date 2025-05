Valve fait un pas de plus pour faire de SteamOS un véritable concurrent de Windows : un label « Compatible SteamOS » indiquera si un jeu et tous ses logiciels intermédiaires sont compatibles avec SteamOS

SteamOS est un système d'exploitation basé sur Linux. Il est développé par Valve principalement pour sa plateforme de jeux vidéo Steam. SteamOS est conçu pour offrir une expérience de jeu optimisée sur des appareils comme le Steam Deck, une console de jeu portable développée par Valve. Ce système d'exploitation est né de la volonté de Valve de se protéger contre les tentatives de l'orgre Microsoft de contrôler le PC comme une plateforme ouverte.Le Lenovo Legion Go S, dont la sortie est prévue ce mois-ci, sera le premier appareil de tiers compatible avec SteamOS. En attendant, Valve a commencé à apporter quelques modifications à sa vitrine Steam afin de se préparer à un avenir où le Steam Deck ne sera pas le seul matériel fonctionnant sous SteamOS.Dans un communiqué, Valve a annoncé qu'un nouveau label « Compatible SteamOS » commencera à être déployé au cours des prochaines semaines pour indiquer si un jeu et tous ses logiciels intermédiaires sont pris en charge par SteamOS, y compris les fonctionnalités du jeu, les fonctionnalités du lanceur et la prise en charge de l'anti-triche. Les jeux qui ne répondent pas à cette exigence seront marqués comme « non pris en charge par SteamOS ».Comme pour les jeux actuels et le Steam Deck, cette étiquette ne signifie pas que ces jeux ne fonctionneront pas, mais qu'il peut y avoir de sérieux problèmes de compatibilité qui empêchent le jeu de fonctionner comme prévu. Selon le communiqué, le nouveau système de compatibilité SteamOS évaluera la compatibilité des jeux vidéo avec les appareils tiers, de la même manière que Valve évalue déjà la compatibilité des jeux pour son propre Steam Deck.Valve affirme que « plus de 18 000 titres sur Steam seront d'emblée marqués comme compatibles avec SteamOS » et que les développeurs de jeux n'auront pas besoin de faire quoi que ce soit de plus pour obtenir ce label si leurs titres prennent déjà en charge sa console portable Steam Deck. Certains critiques ont longtemps considéré SteamOS comme une fausse bonne idée . Mais le lancement du Steam Deck par Valve en février 2022 et le succès de la console portable ont relancé le débat sur le système d'exploitation idéal pour le jeu, en mettant notamment en lumière les avantages de SteamOS par rapport à Windows. Alors que Microsoft est déjà confronté à une forte pression, Valve a annoncé que SteamOS va s'étendre au-delà du Steam Deck.SteamOS utilise un ensemble de technologies de traduction d'applications appelé Proton pour faire fonctionner des jeux Windows non modifiés sur SteamOS. Cette technologie a considérablement amélioré la compatibilité de SteamOS avec les jeux, par rapport aux anciennes versions de SteamOS qui exigeaient que les jeux prennent en charge Linux en mode natif, mais elle ne peut toujours pas prendre en charge tous les jeux que Windows prend en charge.Valve n'a toujours pas indiqué si son plan à long terme est de proposer une version « générique » de SteamOS pouvant être installée sur n'importe quel matériel PC, à l'instar de la version originale de SteamOS au début des années 2010, ou s'il se contentera d'offrir le logiciel directement aux fabricants de PC.Microsoft Windows jouit d'un monopole généralisé depuis des décennies. Il est le premier choix en matière de systèmes d'exploitation pour PC dans presque tous les scénarios de consommation imaginables. Cette domination l'a également rendu stagnant, sans que des concurrents sérieux dans ce domaine poussent Windows à offrir une meilleure expérience. Aujourd'hui, l'expansion de SteamOS pourrait s'avérer une véritable menace pour Windows.Il suffit de parcourir les commentaires sur les réseaux sociaux ou les articles consacrés aux jeux sur PC pour voir à quel point les joueurs sont prêts pour une véritable alternative à Windows, à la suite d'années d'enshittification, avec des publicités intégrées, des bloatwares, ainsi qu'une approche (au moins perçue comme telle) peu soucieuse de la vie privée. Les récents PC Copilot+ n'ont rien arrangé à la situation, suscitant de nouvelles critiques.Valve précise que le label « Compatible SteamOS » ne signifie pas qu'un jeu fonctionnera sur le Steam Deck ou tout autre appareil portable SteamOS, mais qu'il ne s'agit que d'une « première étape ». L'entreprise a déclaré qu'elle continue à travailler sur des moyens permettant aux gens de « mieux comprendre comment les jeux fonctionneront sur leurs appareils spécifiques ». Cela pourrait permettre à Linux de grignoter des parts de marché à Windows.Prévu pour être lancé en mai 2025, le Lenovo Legion Go S sera disponible en deux versions : une avec Windows 11 et une autre avec SteamOS. La version SteamOS promet des performances de jeu supérieures et une meilleure autonomie de batterie par rapport à la version Windows.Bien que ces développements positionnent SteamOS comme une alternative viable à Windows pour le jeu sur PC, Valve insiste sur le fait que son objectif n'est pas de « tuer » Windows. Pierre-Loup Griffais, développeur de longue date chez Valve, a déclaré : « je ne pense pas que le but soit d'avoir une certaine part de marché ou de pousser les utilisateurs à quitter Windows. Si un utilisateur a une bonne expérience sur Windows, il n'y a pas de problème ».Valve a déclaré que le Legion Go S sera équipé de la même version de SteamOS que celle qui se trouve actuellement sur la Steam Deck. « Le travail de la société pour intégrer SteamOS dans le Legion Go S permettra également d'améliorer la compatibilité avec d'autres ordinateurs de poche », a déclaré Valve. Valve veut offrir aux utilisateurs et aux fabricants une alternative robuste et optimisée pour le jeu, sans pour autant chercher à remplacer Windows Source : Valve Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des efforts de Valve pour offrir une véritable alternative à Windows pour le jeu ?