Certains clients de VMware font face à des factures en hausse de 800 à 1 500 %

Les clients de VMware appellent à des mesures réglementaires contre Broadcom

Broadcom doit garantir un préavis d'au moins six mois pour toute modification des conditions contractuelles, des structures tarifaires ou des conditions applicables aux renouvellements ;

les frais pour les pics d'utilisation doivent être basés sur les prix convenus contractuellement, et les fournisseurs de services cloud ne doivent pas être pénalisés en cas de surutilisation ou de sous-utilisation ;

Broadcom doit adopter des options de licence flexibles et adaptées au cloud computing, permettant des réductions de volume engagées, et mettre en œuvre des modèles de tarification alignés sur les réalités flexibles en matière de capacité et d'infrastructure ;

Les fournisseurs de services cloud doivent continuer à être autorisés à agir simultanément en tant que revendeurs et fournisseurs de services, en particulier ceux qui fournissent des services hybrides tels que la colocalisation et l'informatique dématérialisée privée.

En tant que partenaire stratégique de plus de 140 fournisseurs de services cloud européens, dont plus de 40 fournissent des services cloud souverains, Broadcom s'efforce de faire progresser les objectifs de l'Union européenne en matière de cloud souverain et de permettre aux entreprises de tous types d'accélérer l'innovation, d'offrir plus de choix et de relever leurs défis technologiques les plus complexes. Nous nous réjouissons de l'opportunité d'avoir un dialogue constructif avec le CISPE sur la façon dont nos produits peuvent aider leurs membres européens à être plus compétitifs et innovants.





Broadcom a multiplié les coûts de licence de VMware par huit à quinze depuis qu'il a pris le contrôle de l'organisation. C'est ce que révèle l'Observatoire européen de la concurrence dans le cloud (European Cloud Competition Observatory - ECCO), un groupe indépendant formé par plusieurs organisations de clients et le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe). Le CISPE représente AWS et 36 fournisseurs de services de cloud computing de la région.L'ECCO surveille le comportement des fournisseurs de logiciels accusés d'abuser de leur position de monopole. Son dernier rapport sur VMware, publié le 22 mai 2025, indique que la plupart des membres du CISPE ont été contraints de renouveler leurs accords de licence auprès de Broadcom.« Mais ces accords ont souvent été signés sous une forte pression, influencés par un manque d'alternatives, des résiliations abruptes de contrats et des incitations financières telles que des rabais pour des engagements à plus long terme », note le rapport. Bien que ces accords aient été signés, les clients font face à des coûts élevés et des désavantages opérationnels en raison des conditions imposées par le cadre de licence remanié de Broadcom pour VMware.En effet, Broadcom a supprimé les licences perpétuelles et les modèles de tarification mensuelle « pay-as-you-go » pour les produits VMware, et a rationalisé le portefeuille en quelques grands ensembles qui ne sont disponibles que sur abonnement avec un engagement minimum de trois ans. Ces changements ont suscité une vive inquiétude parmi les clients, en particulier en Europe, où de nombreux clients ont déclaré que cela se traduit par des coûts injustifiés.L'ECCO compare cela à un fournisseur d'électricité qui déciderait de vous facturer en supposant que vous faites fonctionner votre chauffage à plein régime 24/7, plutôt qu'en fonction de votre consommation réelle, et qui insisterait pour que vous payiez d'avance, un an ou plus à l'avance.D'après l'ECCO, « Broadcom a résilié de façon unilatérale et sans préavis suffisant les accords de licence existants », dont certains étaient en place depuis plus de dix ans, afin de contraindre les clients qui les détenaient à accepter les nouvelles conditions. Broadcom a abandonné le programme de distribution de VMware pour les fournisseurs de services cloud (CSP) et n'a invité que les plus grands opérateurs à rejoindre son nouveau programme de partenariat.L'ECCO souligne que les actions de Broadcom ont aggravé la situation des fournisseurs européens de cloud et de leurs clients, tant du secteur privé que du secteur public, qui dépendent du logiciel de virtualisation VMware. Broadcom a ensuite apporté des changements à son programme de partenariat, obligeant les partenaires à choisir entre être un fournisseur de services ou un revendeur, ignorant que beaucoup remplissent les deux rôles pour leurs clients.L'ECCO estime qu'il s'agit là d'une nouvelle restriction nuisible à la capacité des fournisseurs européens de services cloud à être compétitifs et à servir les clients européens. En ce qui concerne les prix, l'ECCO rappelle qu'AT&T a déclaré en octobre 2024 que sa facture de services d'assistance VMware allait augmenter d'environ 1 050 %, bien que l'opérateur de télécommunications et Broadcom aient depuis entamé des pourparlers afin de régler le différend.« Les membres du CISPE ont signalé à la Commission des hausses de prix allant de 800 % à 1 500 %. Les prix ont souvent été multipliés par dix », indique le rapport. Il ajoute que lorsque les clients acceptent des contrats fixes de trois ans, Broadcom propose des remises de 30 à 50 % sur la hausse des prix.Le rapport mentionne les lettres de cessation et d'abstention que Broadcom a envoyées aux détenteurs de licences perpétuelles , leur ordonnant d'annuler les correctifs installés après la fin de leurs accords d'assistance. Il cite aussi une action en justice concernant les droits d'auteur et les licences intentée contre Siemens aux États-Unis, ce qui témoigne de « l'approche très litigieuse » adoptée par Broadcom à l'égard des entreprises et des clients finaux.« Broadcom ne montre aucun intérêt à trouver des solutions ou même à travailler avec les fournisseurs européens d'infrastructures cloud. Broadcom peut affirmer que la plupart d'entre eux ont signé de nouveaux contrats, mais nous savons que ces contrats sont punitifs et menacent la viabilité des fournisseurs de services enfermés dans l'écosystème VMware. Il est urgent d'agir », a déclaré le secrétaire général du CISPE, Francisco Mingorance.L'ECCO estime que les conditions d'octroi de licences logicielles imposées par Broadcom restent injustes et anticoncurrentielles, et déclare qu'une « action réglementaire est nécessaire ». C'est ce que la CISPE a demandé à la Commission européenne d'envisager en mars 2024 . Le rapport demande à Broadcom de rétablir des licences équitables pour les logiciels VMware destinés aux fournisseurs de services cloud, et appelle à des changements qui incluent :Il semble que l'association allemande des clients des technologies de l'information VOICE ait déjà déposé une plainte officielle contre Broadcom auprès de la Commission européenne à ce sujet. En réponse au dernier rapport publié par l'ECCO, un porte-parole de Broadcom a déclaré ce qui suit :Selon l'ECCO, c'est le contraire qui est vrai. Il a...