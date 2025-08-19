Oracle a publié VirtualBox 7.2, avec une prise en charge améliorée d'ARM, une interface utilisateur perfectionnée et une prise en charge des noyaux Linux 6.16/6.17.



Oracle VirtualBox (anciennement Sun VirtualBox, Sun xVM VirtualBox et InnoTek VirtualBox) est un hyperviseur hébergé pour la virtualisation x86 et ARM développé par Oracle Corporation. VirtualBox a été créé à l'origine par InnoTek Systemberatung GmbH, qui a été racheté par Sun Microsystems en 2008, lequel a ensuite été racheté par Oracle en 2010.VirtualBox peut être installé sur Microsoft Windows, macOS, Linux, Solaris et OpenSolaris. Il existe également des ports vers FreeBSD et Genode. Il prend en charge la création et la gestion de machines virtuelles invitées fonctionnant sous Windows, Linux, BSD, OS/2, Solaris, Haiku et OSx86, ainsi que la virtualisation limitée d'invités macOS sur du matériel Apple. Pour certains systèmes d'exploitation invités, un package « Guest Additions » contenant des pilotes de périphériques et des applications système est disponible, ce qui améliore généralement les performances, en particulier celles des graphiques, et permet de modifier automatiquement la résolution du système d'exploitation invité lorsque la fenêtre de la machine virtuelle sur le système d'exploitation hôte est redimensionnée.Publié sous les termes de la licence publique générale GNU et, en option, de la licence CDDL pour la plupart des fichiers de la distribution source, VirtualBox est un logiciel libre et open source, bien que le pack d'extension soit un logiciel propriétaire, gratuit uniquement pour les utilisateurs personnels. La licence de VirtualBox a été réattribuée à la licence GPLv3 avec des exceptions de liaison à la licence CDDL et à d'autres licences incompatibles avec la licence GPL.Oracle a récemment publié VirtualBox 7.2, qui apporte des mises à jour importantes pour les utilisateurs de virtualisation sur toutes les plateformes. L'interface utilisateur a été raffinée, les outils globaux et des machines virtuelles ont été déplacés des menus hamburgers vers des emplacements plus pratiques, tels que la barre des tâches des outils globaux et les onglets des outils VM. Ce changement rationalise les flux de travail et rend les outils essentiels plus accessibles.Du côté Linux, VirtualBox 7.2 introduit le décodage vidéo accéléré par le matériel dans les machines virtuelles lorsque l'accélération 3D est activée. Cette mise à niveau profite aux utilisateurs qui exécutent des applications gourmandes en ressources multimédias, en offrant une lecture plus fluide et une utilisation moindre du processeur. La prise en charge initiale des versions 6.16 et 6.17 du noyau Linux garantit également la compatibilité de VirtualBox avec les distributions en constante évolution.La prise en charge d'ARM est étendue dans cette version, car les machines virtuelles Windows sur ARM peuvent désormais fonctionner sur des hôtes Windows, Linux et macOS ARM. Ces machines virtuelles peuvent utiliser des dossiers partagés et bénéficier d'un nouveau pilote graphique Windows Display Driver Model (WDDM) avec des modes 2D et 3D. Parallèlement, les utilisateurs de Mac Apple Silicon bénéficient d'une accélération 3D expérimentale via DXMT, tandis que la prise en charge de l'accélération 3D sur les hôtes macOS basés sur Intel a été abandonnée.De plus, l'émulation du contrôleur de stockage NVMe est désormais incluse dans le package de base open source, et la mise à jour apporte diverses améliorations de l'interface utilisateur et corrections de bogues.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?