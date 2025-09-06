La faute à des systèmes de diagnostic accessibles via le cloud
Les systèmes informatiques mondiaux du constructeur automobile britannique ont été arrêtés à la hâte dimanche suite à une cyberattaque. Y faisant suite, de nombreux possesseurs de véhicules se sont retrouvés dans lincapacité deffectuer des réparations. Le tableau ravive le débat sur les avantages et les inconvénients de la dépendance à des services fournis depuis le nuage.
La cyberattaque a laissé des pans entiers de lactivité de Jaguar Land Rover (JLR) paralysés, y compris les garages qui ne pouvaient plus effectuer de diagnostics ni commander de nouvelles pièces auprès de JLR. Les mécaniciens du réseau de concessionnaires franchisés JLR, ainsi que les concessionnaires indépendants, utilisent les systèmes de diagnostic et le catalogue de pièces électroniques de l'entreprise pour vérifier les composants dont ils ont besoin pour des modèles spécifiques, puis les commander pour livraison.
Linformatique en nuage supprime les exigences relatives au matériel spécifique. Peu importe que le garage ait un processeur vieux de 10 ans ou un tout neuf. Sil dispose dun navigateur Internet alors il peut accéder au logiciel. En sus, il a accès à des mises à jours instantanées. Les outils de diagnostic et les catalogues de pièces exploitent les données en temps réel collectées partout dans le monde.
Les concessionnaires optent en général pour linformatique dans le nuage afin deffectuer des économies sur les ordinateurs et les équipements informatiques requis pour leur service. Cette approche vient néanmoins avec son lot dinconvénients dont lun est celui mis en avant par ce piratage : indisponibilité du service.
Les avantages du cloud computing sont une évidence. Les plus notables sont : la réduction des coûts de maintenance dune infrastructure informatique, la réduction de la consommation énergétique, la disposition rapide d'une plateforme prête à l'emploi pour le déploiement des applications, la disposition d'une solution de sauvegarde simple et accessible à tous, même aux non-informaticiens, etc. Cependant, devant toutes les possibilités offertes, il demeure des réticences dans son adoption. Ces réticences sont liées, pour la plupart, au facteur de sécurité, qui reste encore un véritable défi :
- la fragilité dans la gestion des accès et des identités, bien que certains fournisseurs renforcent les interfaces dauthentification avec dautres moyens tels que les certificats, les smartcards, la technologie OTP et bien dautres ;
- lutilisation dAPI non sécurisées pour lintégration des applications avec les services cloud ;
- lexploit de vulnérabilités des systèmes dexploitation sur les serveurs du cloud et même sur les applications hébergées ;
- le piratage de compte, qui est un vieux type dattaque informatique, vient avec une forte recrudescence depuis lavènement dInternet et encore celui du cloud computing ;
- une action malveillante lancée en interne dans les effectifs du fournisseur. Une personne malveillante dans léquipe de gestion du Datacenter peut facilement nuire à la confidentialité et lintégrité des environnements hébergés ;
- les menaces persistantes avancées qui consistent en une forme dattaque où le hacker réussit à installer dune façon ou dune autre un dispositif dans le réseau interne de lorganisation, à partir duquel il peut extirper des données importantes ou confidentielles. Cest une forme dattaques difficile à détecter pour un fournisseur de services cloud ;
- la perte de données qui peut être causée par une attaque informatique (logique) du Datacenter, une attaque physique (incendie ou bombardement), une catastrophe naturelle, ou même simplement un facteur humain chez le fournisseur de services, par exemple en cas de faillite de la société ;
- les insuffisances dans les stratégies internes dadoption ou de passage au cloud. Les entreprises ou les organisations ne prennent pas souvent en compte tous les facteurs de sécurité liés à leur fonctionnement avant de souscrire à un service cloud. Certaines négligences, tant au niveau du développement dapplication quau niveau de lutilisation basique, leur sont parfois fatales ;
- utilisation frauduleuse des technologies cloud en vue de cacher l'identité et de perpétrer des attaques à grande échelle. Généralement, il sagit de comptes créés pendant les périodes dévaluation (la plupart des FAI proposent 30 jours dessai gratuits) ou des accès achetés frauduleusement ;
- le déni de service qui est une attaque qui consiste à rendre indisponible un service par une consommation abusive des ressources telles que les processeurs, la mémoire ou le réseau. Lidée, pour le pirate, cest de réussir à surcharger les ressources du Datacenter en vue dempêcher dautres utilisateurs de profiter des services ;
- les failles liées à lhétérogénéité des technologies imbriquées dans larchitecture interne du cloud, et l'architecture externe d'interfaçage avec les utilisateurs.
Source : JLR

Que pensez-vous des services informatique dans le nuage ? Votre entreprise sappuie-t-elle sur un tel service ? Si oui, quels en sont les usages ? Quelles sont les précautions quelle préconise pour bénéficier des avantages dudit service dans le cloud tout en minimisant limpact des inconvénients de cette approche ?
