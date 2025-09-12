la hausse des prix et la suppression des licences perpétuelles par Broadcom déclenchent un exode
Les difficultés de VMware persistent. Les changements controversés introduits par Broadcom après le rachat de l'entreprise ont entamé la confiance des clients. Nombre d'entre eux cherchent une alternative à la plateforme de virtualisation de VMware. Gartner prévoit que VMware perdra 35 % de ses charges de travail au cours des trois prochaines années. Cette vague de départs concerne surtout les clients qui utilisent la technologie VMware via des hyperscaleurs, comme AWS. Les hyperscaleurs ne peuvent plus revendre des abonnements aux clients utilisant des services cloud hyperscaleurs qui s'appuient sur VMware. Ce qui n'avantage pas certains clients.
Lors d'un symposium informatique organisé à Gold Coast, en Australie, Julia Palmer, vice-présidente de la recherche chez Gartner, a partagé les prévisions à court terme du cabinet sur VMware. Elle a déclaré que VMware perdra une part importante de son activité au cours des trois prochaines années. Cette prévision anticipe la réaction des organisations mécontentes des changements apportés par Broadcom au programme de licences de VMware.
Peu après l'acquisition de VMware, Broadcom a fait en sorte que les hyperscaleurs, comme Amazon Web Services (AWS), ne puissent plus revendre les abonnements VMware aux clients utilisant des services cloud hyperscaleurs qui s'appuient sur VMware. Les clients doivent désormais acheter directement auprès de Broadcom et utiliser les droits de portabilité des licences pour toute infrastructure VMware qu'ils hébergent dans des clouds hyperscales.
AWS a contesté la décision de Broadcom d'interdire à AWS et à ses partenaires de distribution de revendre VMware Cloud sur AWS, déclarant en mai 2024 qu'il est « déçu » par cette nouvelle. Les changements favorisent principalement les gros clients et permettent à Broadcom d'augmenter ses marges.
Au cours du dernier trimestre, Broadcom a enregistré un chiffre d'affaires de 15,95 milliards de dollars, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Le PDG Hock Tan a attribué cette croissance aux « accélérateurs IA personnalisés, aux réseaux et à VMware ». La société ne communique pas le chiffre d'affaires spécifique de VMware, mais Hock Tan a attribué en partie la hausse de 20 % du chiffre d'affaires du trimestre précédent à VMware.
Dans un article de blogue publié en juin 2024, VMware a expliqué que les changements concernant la vente de licences VMware pour les environnements cloud hyperscales visent à garantir la cohérence et à favoriser la « flexibilité et le choix » des clients. Cette décision a également incité davantage de clients à acheter VMware directement auprès de Broadcom, ce qui a permis à Broadcom d'obtenir une part plus importante du marché.
VMware pourrait faire face à un exode de ses charges de travail
Julia Palmer affirme que cette décision montre que VMware ne considère pas les hyperscaleurs comme des partenaires stratégiques, et d'après elle, ce sentiment est réciproque. Les hyperscaleurs accueillent néanmoins favorablement les clients qui les utilisent pour exécuter des charges de travail VMware. Selon la vice-présidente de la recherche chez Gartner, les hyperscaleurs savent qu'avec le temps, ils convertiront les clients au cloud approprié.
Julia Palmer affirme que ce changement provoquera la migration de 35 % des charges de travail VMware vers d'autres solutions d'ici 2028, les hyperscaleurs poussant leurs clients vers le cloud public. Elle rappelle que le rachat de VMware par Broadcom pourrait changer les habitudes du secteur durablement.
Elle ajoute : « nous sommes tous dépendants des hyperviseurs, et cela doit changer, notamment parce que l'acquisition de VMware par Broadcom montre à quel point le verrouillage d'une plateforme de virtualisation peut être coûteux ». Mais elle déconseille de prévoir de transférer toutes les charges de travail hors de VMware, car aucun fournisseur concurrent n'offre une plateforme supérieure et une migration complète prendrait trois ans ou plus.
Julia Palmer conseille plutôt d'évaluer quelles applications sont mûres pour la modernisation et la refonte de la plateforme, et de les transférer, ce qui peut prendre jusqu'à un an. Bien sûr, certaines organisations ont déjà abandonné VMware ou prévoient une migration partielle ou totale.
Broadcom a racheté VMware en novembre 2023 et a procédé à des changements radicaux qui ont aliéné de nombreux clients. Les principales préoccupations concernent l'augmentation des coûts due au passage des licences perpétuelles aux abonnements, au regroupement des produits en un nombre réduit de références plus coûteuses et à la réduction du nombre de partenaires de distribution autorisés à revendre les technologies VMware.
Évaluation de la concurrence : Nutanix, Azure Local, Virtzilla, Red Hat...
Selon Julia Palmer, les utilisateurs de VMware qui envisagent de changer de fournisseur devraient d'abord se tourner vers Nutanix. Bien que ses prix ne soient pas beaucoup plus bas que ceux de Virtzilla, sa plateforme est comparable et l'entreprise propose de puissants outils de migration. Elle suggère ensuite les clouds publics comme destination de migration, tout en précisant que l'infrastructure en tant que service (IaaS) ne convient pas à toutes les charges de travail virtualisées et peut s'avérer coûteuse.
Azure Local, la dernière solution cloud-in-a-box sur site de Microsoft, est son troisième choix, avec une réserve importante, car le plus grand cluster qu'il prend en charge ne comprend que 16 hôtes, ce qui est bien inférieur à la flotte de matériel utilisée par de nombreux utilisateurs VMware. Windows Server associé à Hyper-V est son choix suivant, mais avec des réserves, car elle estime que « Microsoft n'en est pas fan » et souhaite clairement que ses utilisateurs passent à Azure.
La virtualisation Red Hat est le dernier choix de Julia Palmer. « C'est la seule option que VMware considère comme un concurrent », a-t-elle déclaré, avant d'exhorter les utilisateurs à faire preuve d'une extrême prudence avant d'envisager OpenStack ou KubeVirt, car peu d'entreprises ont les compétences nécessaires pour prendre en charge ces plateformes.
L'adoption de ces plateformes ne garantit pas une réduction des coûts
Julia Palmer n'a recommandé aucune des plateformes ci-dessus si l'objectif de l'abandon de VMware est uniquement de réduire les coûts. Elle a déclaré que les organisations qui franchissent le pas devraient profiter de l'occasion pour moderniser leurs applications et améliorer certains aspects de leurs opérations. Elle a de nouveau cité Nutanix en exemple, affirmant que ses offres de stockage et d'assistance sont supérieures à celles de VMware.
Julia Palmer a également suggéré d'examiner attentivement le cloud privé de VMware, affirmant que Cloud Foundation (VCF) 9, la suite récemment lancée par l'entreprise, est un ensemble solide qui reflète les importantes dépenses de Broadcom en matière de recherche et développement (R&D).
Elle a déclaré que VCF 9 est une « lueur d'espoir » pour les clients de VMware qui sont confrontés à une hausse des prix et qui, selon une étude de Gartner, expriment un mécontentement croissant à l'égard des services d'assistance du fournisseur et de la lenteur de ses réponses aux demandes de devis d'abonnement.
Julia Palmer estime également que les licences VMware sont trop chères pour les bureaux distants, les succursales et les sites périphériques, et a déclaré que les clients craignent que Broadcom ne procède à de nouvelles hausses de prix. Sa conclusion ? « Ne vous enfermez pas dans un carcan ».
Malgré la perte de clients, VMware génère des revenus en hausse pour Broadcom, grâce à la nouvelle stratégie de l'entreprise axée sur les abonnements, les offres groupées et les prix plus élevés. Dans son dernier rapport financier, Broadcom a indiqué que les revenus liés aux logiciels d'infrastructure, principalement générés par VMware, ont augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,6 milliards de dollars.
Broadcom a déclaré que ses 10 000 principaux clients ont pour la plupart souscrit au VCF et s'est montré optimiste quant au fait que 20 000 à 30 000 autres clients plus petits feront bientôt de même. Selon les analystes, cela montre que VMware reste la principale plateforme du marché de la virtualisation.
Certains clients dénoncent une hausse des prix entre 800 et 1 500 %
Broadcom a multiplié les coûts de licence de VMware par huit à quinze depuis qu'il a pris le contrôle de l'organisation. C'est ce que révèle l'Observatoire européen de la concurrence dans le cloud (European Cloud Competition Observatory - ECCO), un groupe indépendant formé par plusieurs organisations de clients et le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe). Le CISPE représente AWS et 36 fournisseurs de services de cloud computing de la région.
L'ECCO surveille le comportement des fournisseurs de logiciels accusés d'abuser de leur position de monopole. Son dernier rapport sur VMware, publié le 22 mai 2025, indique que la plupart des membres du CISPE ont été contraints de renouveler leurs accords de licence auprès de Broadcom.
« Mais ces accords ont souvent été signés sous une forte pression, influencés par un manque d'alternatives, des résiliations abruptes de contrats et des incitations financières telles que des rabais pour des engagements à plus long terme », note le rapport. Bien que ces accords aient été signés, les clients font face à des coûts élevés et des désavantages opérationnels en raison des conditions imposées par le cadre de licence remanié de Broadcom pour VMware.
En effet, Broadcom a supprimé les licences perpétuelles et les modèles de tarification mensuelle « pay-as-you-go » pour les produits VMware, et a rationalisé le portefeuille en quelques grands ensembles qui ne sont disponibles que sur abonnement avec un engagement minimum de trois ans. Ces changements ont suscité une vive inquiétude parmi les clients, en particulier en Europe, où de nombreux clients ont déclaré que cela se traduit par des coûts injustifiés.
« Les membres du CISPE ont signalé à la Commission des hausses de prix allant de 800 % à 1 500 %. Les prix ont souvent été multipliés par dix », indique le rapport. Il ajoute que lorsque les clients acceptent des contrats fixes de trois ans, Broadcom propose des remises de 30 à 50 % sur la hausse des prix.
Le rapport mentionne les lettres de cessation et d'abstention que Broadcom a envoyées aux détenteurs de licences perpétuelles, leur ordonnant d'annuler les correctifs installés après la fin de leurs accords d'assistance. Il cite aussi une action en justice concernant les droits d'auteur et les licences intentée contre Siemens aux États-Unis, ce qui témoigne de « l'approche très litigieuse » adoptée par Broadcom à l'égard des entreprises et des clients finaux.
Plus de la moitié des clients recherchent activement une alternative
Computershare, l'opérateur mondial de registres d'actions boursières, semble avoir décidé de faire ses adieux à VMware. Le directeur technique de Computershare, Kevin O'Connor, a exprimé son indignation face à la situation qui prévaut chez VMware depuis l'acquisition de l'entreprise par le géant des semiconducteurs Broadcom. Computershare disposerait de 24 000 machines virtuelles VMware, mais face à l'envolée des coûts de licence et des changements controversés et incessants mis en uvre par Broadcom, l'entreprise semble avoir pris la décision de migrer vers le concurrent Nutanix au cours de cette année.
Le PDG du fournisseur de services cloud Civo, Mark Boost, a déclaré au début de l'année 2024 que la stratégie de Broadcom semble consister à se débarrasser des petits clients en augmentant les prix, tout en comptant sur les gros clients de VMware pour continuer à faire rentrer de l'argent. Une étude publiée par Civo indique que plus de la moitié des clients de VMware envisagent de quitter la plateforme en raison des nouvelles conditions de Broadcom.
Mark Boost s'est demandé si Broadcom ne regrettait pas ses décisions : « je n'ai parlé à personne qui soit satisfait des changements. Les changements profitent à [Broadcom], quelle que soit la manière dont Broadcom les présente ». Bien sûr, Civo est plus qu'heureux d'offrir aux clients de VMware un moyen de s'échapper.
Mark Boost a souligné les difficultés financières que ces changements entraînent pour les petites entreprises qui s'étaient appuyées sur VMware : « du jour au lendemain, leurs prix ont quadruplé et elles ont le choix entre répercuter cette hausse sur leurs clients ou essayer de l'absorber. Elles ne peuvent probablement pas se permettre de l'absorber, alors elles la répercutent. C'est un véritable gâchis. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, les profits l'emportent sur tout le reste ».
Simon Hansford, ancien PDG de UKCloud et travaillant aujourd'hui avec Civo, a déclaré que la base de clients de VMware peut être divisée en trois groupes : ceux dont Broadcom espérait qu'ils considéreraient simplement les hausses comme un coût de fonctionnement, un groupe qui espérait être suffisamment petit pour que la nouvelle direction de VMware ne s'en prenne pas à eux, et un autre qui, selon Hansford, quitterait tout simplement le navire.
Conclusion
La situation actuelle de VMware sous la direction de Broadcom a créé un climat dincertitude et de mécontentement parmi ses clients. Les entreprises cherchent des alternatives plus flexibles et abordables pour répondre à leurs besoins en matière de virtualisation et de cloud computing. La question reste de savoir si Broadcom pourra regagner la confiance de ses clients ou si une migration massive vers dautres solutions est inévitable à court terme.
Source : Julia Palmer, vice-présidente de la recherche chez Gartner
