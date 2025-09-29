Lorsque la pandémie de Covid-19 a contraint les enfants à rester à la maison, les enseignants se sont tournés vers VMware et des milliers de districts scolaires ont adopté la virtualisation. Cette technologie est devenue une solution pour l'enseignement à distance pendant la crise sanitaire. Elle continue d'être utilisée dans les cas où des événements comme les intempéries et la maladie peuvent empêcher les enfants de se rendre physiquement à l'école.
Mais le VMware vendu aujourd'hui aux écoles primaires et secondaires diffère de celui qui existait avant et pendant la pandémie. Désormais propriété de Broadcom, la plateforme se caractérise par des prix plus élevés et une stratégie commerciale qui favorise les gros acheteurs. Cela a un impact sur les services informatiques des établissements scolaires, qui doivent jongler entre des budgets restrictifs, plusieurs fournisseurs et les besoins des enfants.
Lors d'un récent symposium informatique organisé à Gold Coast, en Australie, Julia Palmer, vice-présidente de la recherche chez Gartner, a partagé les prévisions à court terme du cabinet sur VMware. Elle a déclaré que VMware perdra 35 % de ses charges de travail au cours des trois prochaines années. Cette prévision anticipe la réaction des organisations mécontentes des changements apportés par Broadcom au programme de licences de VMware.
Les écoles publiques cherchent des alternatives pour réduire les coûts
Dans l'Idaho, VMware faisait partie de l'infrastructure informatique du district scolaire 91 d'Idaho Falls depuis au moins 2008. Le district scolaire exploitait environ 80 machines virtuelles (VM) fonctionnant sur quatre hôtes ESXi, toutes gérées de manière centralisée via vCenter. Les machines virtuelles hébergeaient des systèmes critiques, notamment le système d'information sur les élèves, des bases de données clés et d'autres applications qui soutiennent directement l'enseignement et l'apprentissage, selon Donovan Gregory, administrateur informatique SysNet du district.
Mais VMware est devenu coûteux après que Broadcom a cessé de vendre des licences perpétuelles pour VMware et a regroupé les produits VMware dans un nombre plus restreint de références. Il convient de noter que Broadcom a supprimé les remises VMware pour les écoles après avoir racheté la société. Le district de l'Idaho a décidé de migrer vers Scale Computing.
« Historiquement, VMware était très rentable pour nous, en particulier grâce aux remises accordées aux établissements scolaires. Cependant, le devis initial de renouvellement de Broadcom était près de trois fois plus élevé que notre coût précédent et supérieur à celui de Scale, Nutanix ou d'autres alternatives que nous avons évaluées. Ce changement de prix a été le principal facteur qui a motivé notre décision », a déclaré Donovan Gregory.
Après une migration de deux mois, le district scolaire 91 d'Idaho Falls n'utilise plus VMware depuis fin août 2025. L'un des plus grands défis auxquels le district a été confronté lors de la migration a été de trouver de nouveaux fournisseurs de logiciels pour soutenir son passage à Scale Computing.
Les prix prohibitifs mettent en péril les projets informatiques des écoles
Ars Technica rapporte la situation d'un district scolaire public dans l'Indiana qui compte cinq écoles et environ 3 000 élèves. Son directeur informatique a confirmé que le district a commencé à utiliser vSAN de VMware, une solution de stockage défini par logiciel, et la plateforme de virtualisation vSphere en 2019. Le système scolaire de l'Indiana a acheté les offres VMware dans le cadre d'un package combiné avec VxRail, un matériel d'infrastructure hyperconvergée (HCI) conçu conjointement par Dell et VMware.
Cependant, comme beaucoup de clients VMware, le district scolaire de l'Indiana n'a plus les moyens d'utiliser VMware depuis le rachat de la société par Broadcom. Le directeur informatique a déclaré que le district a reçu un devis « trois à six fois » plus élevé que prévu. Selon le rapport, cette situation survient alors que le district scolaire cherche à gérer les changements liés aux taxes et au financement de l'éducation au cours des prochaines années.
En conséquence, le projet de migration du district hors de VMware mobilise des ressources informatiques qui pourraient être consacrées à d'autres initiatives, notamment ceux visant à améliorer les programmes scolaires. Le district de l'Indiana s'efforce de renforcer son programme d'études technologiques.
L'une des solutions consiste à mettre en place un programme d'emploi d'été pour les étudiants de dernière année, qui leur apprend à utiliser des produits informatiques concrets, tels que les technologies VMware et Cisco Meraki. Auparavant, le district s'appuyait sur des machines virtuelles (VM) basées sur VMware pour créer des environnements de test « très faciles d'accès » pour ces étudiants. Mais l'école n'est plus en mesure d'offrir cette opportunité, ce qui crée un « obstacle » à l'apprentissage.
Le service informatique du district scolaire a aussi cherché des moyens d'enseigner la dactylographie aux élèves qui utilisent des iPad en classe. « Les enfants ne savent plus taper au clavier », a déclaré le responsable informatique. Il a demandé à rester anonyme, ainsi que le district, par crainte de réactions négatives.
Cet été, l'équipe informatique avait prévu d'étudier différentes options pédagogiques, notamment l'utilisation de logiciels ou le développement de sa propre application. Elle souhaitait également tester différents claviers afin de trouver celui qui offrait la disposition et la durabilité dont les étudiants avaient besoin. Cependant, l'équipe informatique n'a pas pu rechercher de solutions comme prévu, car la migration hors de VMware était prioritaire.
La migration peut s'avérer un casse-tête dans certains cas de figure
La migration hors de VMware n'a pas seulement entraîné des retards dans les programmes informatiques du district scolaire de l'Indiana, elle a également compliqué la situation pour son matériel HCI. Dell ne fournirait pas de support à long terme pour le matériel s'il ne fonctionne pas sous VMware. Et ce, malgré le fait que Dell ait vanté « une durée de vie de 10 ans » pour les appareils lorsque le district les a achetés pour la première fois en 2019.
« Ils prennent en otage notre contrat de service si nous n'achetons pas VMware », a déclaré le directeur informatique. Ainsi, l'équipe informatique tente de réutiliser le matériel sans l'aide de Dell, soulignant que le district a déjà investi 250 000 dollars dans le système au cours des six dernières années. « Cela nous oblige à revoir notre copie pour les trois ou quatre prochaines années », a déclaré le responsable informatique du district scolaire.
Il a souligné que Dell avait suggéré au district scolaire d'acheter un tout nouveau parc de serveurs avec une nouvelle assistance, mais les contraintes budgétaires, en particulier pour les années à venir, rendent cette solution irréaliste. « Les nouvelles technologies informatiques prennent très vite de l'ampleur, et [les employés de Dell] ne semblent pas vraiment comprendre que je ne peux pas dépenser une telle somme d'argent à la légère », a-t-il déclaré.
Le district de l'Indiana utilise désormais également du matériel non pris en charge. « Nous avançons actuellement à l'aveuglette », a déclaré le directeur informatique. Selon les professionnels du secteur, les établissements scolaires devraient accélérer la migration vers d'autres plateformes dans les mois à venir.
Mohammad Haque, cofondateur et directeur technique de Propeller, qui commercialise une plateforme d'infrastructure de bureau virtuel entièrement gérée basée sur AWS, a déclaré qu'il a vu des écoles contraintes de réaffecter des ressources informatiques qui auraient dû être consacrées à d'autres tâches, telles que la mise à niveau de la cybersécurité et l'exploration de tendances telles que l'IA et la blockchain, à la migration hors de VMware.
Certains clients dénoncent une hausse des prix entre 800 et 1 500 %
Broadcom a multiplié les coûts de licence de VMware par huit à quinze depuis qu'il a pris le contrôle de l'organisation. C'est ce que révèle l'Observatoire européen de la concurrence dans le cloud (European Cloud Competition Observatory - ECCO), un groupe indépendant formé par plusieurs organisations de clients et le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe). Le CISPE représente AWS et 36 fournisseurs de services de cloud computing de la région.
L'ECCO surveille le comportement des fournisseurs de logiciels accusés d'abuser de leur position de monopole. Son dernier rapport sur VMware, publié le 22 mai 2025, indique que la plupart des membres du CISPE ont été contraints de renouveler leurs accords de licence auprès de Broadcom.
« Mais ces accords ont souvent été signés sous une forte pression, influencés par un manque d'alternatives, des résiliations abruptes de contrats et des incitations financières telles que des rabais pour des engagements à plus long terme », note le rapport. Bien que ces accords aient été signés, les clients font face à des coûts élevés et des désavantages opérationnels en raison des conditions imposées par le cadre de licence remanié de Broadcom pour VMware.
En effet, Broadcom a supprimé les licences perpétuelles et les modèles de tarification mensuelle « pay-as-you-go » pour les produits VMware, et a rationalisé le portefeuille en quelques grands...
