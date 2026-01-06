Un propriétaire de station de travail HP regrette tristement l'annonce de la fin de vie du système d'exploitation Unix HP-UX

HP-UX arrive en fin de vie aujourd'hui, et je suis triste



HP-UX (de « Hewlett Packard Unix ») est une implémentation propriétaire abandonnée du système d'exploitation Unix développé par Hewlett Packard Enterprise, qui ne bénéficie plus d'un support standard ; les versions finales supportent les serveurs HPE Integrity, basés sur l'architecture Itanium d'Intel. Il est basé sur Unix System V (initialement System III) et a été lancé pour la première fois en 1984.Les versions antérieures de HP-UX étaient compatibles avec les systèmes informatiques HP Integral PC et HP 9000 Series 200, 300 et 400 basés sur la série de processeurs Motorola 68000, les ordinateurs HP 9000 Series 500 basés sur l'architecture propriétaire FOCUS de HP, et les modèles ultérieurs de la série HP 9000 basés sur l'architecture de jeu d'instructions PA-RISC de HP. HP-UX a été le premier système Unix à proposer des listes de contrôle d'accès pour les permissions d'accès aux fichiers, en remplacement du système de permissions Unix standard. HP-UX a également été l'un des premiers systèmes Unix à inclure un gestionnaire de volumes logiques intégré[citation nécessaire].Suite à l'arrêt des processeurs Itanium, le support de HP-UX a pris fin le 31 décembre 2025. HP-UX 11i reste certifié selon la norme UNIX 03 de The Open Group. Les versions précédentes étaient certifiées selon la norme UNIX 95.Voici l'avis d'un propriétaire de station de travail HP concernant l'annonce :Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2025, le dernier jour de l'année, mais c'est aussi la fin de la prise en charge de la dernière version d'un de mes systèmes d'exploitation préférés : HP-UX. C'est aujourd'hui que HPE plante le dernier clou dans le cercueil de son système d'exploitation UNIX de longue date, marquant ainsi la fin d'un autre vestige de l'apogée des variantes commerciales d'UNIX, un règne qui a pris fin avec le matériel x86 bon marché et la popularisation croissante de Linux.Le système de versions de HP-UX est un peu alambiqué pour ceux qui ne sont pas au courant, mais les versions qui comptent font toutes partie de la famille HP-UX 11i. HP-UX 11i v1 et v2 (également connues sous les noms 11.11 et 11.23, respectivement) ne sont plus prises en charge depuis exactement dix ans, tandis que HP-UX 11i v3 (également connue sous le nom de 11.31) est la version dont la prise en charge s'achève aujourd'hui. Pour compliquer encore les choses, comme 11i v2, HP-UX 11i v3 prend en charge deux plates-formes matérielles : HP 9000 (PA-RISC) et HP Integrity (Intel Itanium). La prise en charge de la variante HP-UX 11i v3 pour HP 9000 s'est terminée il y a exactement quatre ans, et aujourd'hui marque la fin de la prise en charge de HP-UX 11i v3 pour HP Integrity.Et c'est tout ce qu'elle a écrit.J'ai deux stations de travail HP-UX 11i v1 PA-RISC, dont l'une est ma fierté et ma joie : une HP c8000, la dernière et la plus rapide station de travail PA-RISC que HP ait jamais fabriquée, en 2005. Il s'agit d'une machine gigantesque dotée de deux processeurs double cur PA-8900 cadencés à 1 GHz, de 8 Go de RAM, d'une carte graphique FireGL X3 et de quelques autres améliorations amusantes telles qu'un lecteur de bande interne LTO3 que j'utilise pour conserver une sauvegarde de restauration amorçable de l'ensemble du système.Il fonctionne sous HP-UX 11i v1, entièrement mis à jour et patché du mieux que l'on puisse faire compte tenu du nombre de patches qui ont disparu du web ou qui n'ont jamais été « divulgués » par HPE (la plupart des patches à partir de 2009 ne sont disponibles nulle part sans un contrat d'assistance coûteux pour l'entreprise). Les différentes versions de HP-UX 11i sont livrées avec une variété d'« environnements d'exploitation » que vous pouvez choisir, en fonction du rôle que votre installation est censée remplir. Dans le cas de mon c8000, il utilise l'environnement d'exploitation informatique technique, qui est l'environnement d'exploitation destiné aux stations de travail.HP-UX 11i v1 a été la dernière version PA-RISC du système d'exploitation à prendre officiellement en charge les stations de travail, 11i v2 ne prenant en charge que les stations de travail Itanium. Il y a des rumeurs en ligne selon lesquelles 11i v2 fonctionnerait encore très bien sur les stations de travail PA-RISC, mais je n'ai pas encore essayé. Mon c8000 contient également une tonne d'autres logiciels aléatoires, bien sûr, et pas plus tard qu'hier, j'ai découvert que la version la plus récente de sudo se configure, se compile et s'installe parfaitement à partir des sources sur ce c8000. Malheureusement, une tonne d'autres codes open source modernes ne fonctionnent pas sur ce système, compte tenu de la chaîne d'outils légèrement obsolète sur HP-UX et du peu de personnes désireuses et/ou capables d'ajouter des solutions spéciales pour une plate-forme aussi obscure.Depuis quelques années, j'essaie d'entrer en contact avec HPE au sujet de l'état des correctifs, des logiciels et des pilotes HP-UX, qui disparaissent lentement mais sûrement du web. Une bonne partie est archivée sur divers sites web, mais une grande partie ne l'est pas, ce qui est vraiment dommage. La plupart des correctifs à partir de 2009 sont indisponibles, divers progiciels et programmes pour HP-UX sont perdus dans le temps, les disques d'installation HP-UX et les ISO postérieurs à 2006-2009 ne sont disponibles nulle part, et tout ce qui est disponible ne l'est que par des moyens non sanctionnés, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à entrer en contact avec quelqu'un chez HPE, et mes préoccupations concernant la préservation de HP-UX semblent être tombées dans l'oreille d'un sourd. La date de fin de vie étant maintenant arrivée, je crains fort que davantage de choses disparaissent, et les chances de rendre disponibles les éléments déjà manquants ne font que diminuer.J'en suis venu à accepter que très peu de gens semblent avoir un amour ou un attachement particulier pour HP-UX, et que très peu de gens se soucient autant que moi de sa préservation. HP-UX n'a pas le statut de star de cinéma d'IRIX, ni les avantages d'être disponible à la fois en open source et sur du matériel de base comme Solaris, donc beaucoup moins de gens ont une expérience avec lui ou ont développé un attachement pour lui. HP-UX n'a pas joué dans une superproduction de Steven Spielberg, il n'a pas laissé derrière lui des technologies influentes comme ZFS. Et cela me rend triste.Lorsque vous lèverez vos verres ce soir pour marquer la fin de l'année 2025 et accueillir la nouvelle année, ayez une pensée pour l'UNIX dont tout le monde a oublié l'existence. Je sais que je le ferai.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?