Les sources officielles du départ de Topgolf remontent à août 2025 au travers du document officiel intitulé « Topgolf Selects VergeOS to Power Infrastructure Across 100+ Venues.» Ce dernier détaille le remplacement complet de l'infrastructure VMware sur plus de 100 sites.
Y faisant suite, Scott Forehand, responsable mondial des infrastructures chez Topgolf, a publiquement commenté cette transition lors de conférences technologiques et d'interviews (notamment au travers de ses comptes sur les réseaux sociaux en octobre 2026), confirmant la sortie totale de l'environnement.
La rupture est la conséquence directe du rachat de VMware par Broadcom (finalisé fin 2023)
Broadcom a profondément modifié le modèle économique de VMware, entraînant le départ de Topgolf pour deux raisons majeures :
- L'explosion des coûts de licence : Broadcom a purement et simplement supprimé les licences perpétuelles au profit d'abonnements obligatoires sous forme de packs (bundles), à l'image de VMware Cloud Foundation. Pour Topgolf, le renouvellement des contrats représentait une hausse de coûts intenable.
- Le retour sur investissement de la migration : En migrant ses 12 000 machines virtuelles vers VergeOS en l'espace de six mois, Topgolf a officiellement économisé plus de 11,3 millions de dollars tout en simplifiant son architecture.
Le cas Topgolf nest pas isolé étant donné une enquête selon laquelle les coûts de licence poussent 90 % des utilisateurs de VMware à explorer d'autres options
🔴 Topgolf saves $11.3M by ditching VMware for VergeIO after Broadcom price hike Topgolf migrated 12,000 virtual machines from VMware to VergeIO's VergeOS platform to escape a projected 400 percent cost increase under Broadcom ownership. The sports entertainment company, which operates over 100 interactive golf venues globally, had run vSphere and ESXi for decades and deployed VxRail hyperconverged infrastructure starting in 2017. Broadcom's shift to bundled, subscription-based licensing prompted the move.— NewsTongue (@NewsTongueX) October 14, 2026
Une enquête menée par Unisphere Research pour le compte de Rimini Street a révélé « une réévaluation majeure de la stratégie informatique chez les utilisateurs de VMware ». En raison de la hausse des prix de licence consécutive au rachat par Broadcom, 90 % des entreprises sondées étudient des solutions de virtualisation alternatives. Létude a porté sur 269 cadres, responsables et professionnels au sein d'organisations qui utilisent VMware.
De plus, 54 % des répondants mettent en avant l'abandon des licences perpétuelles pour justifier cette démarche. Alors que certains clients constatent des hausses tarifaires allant de 100 % à 300 %, et jusqu'à 1 000 % dans des cas extrêmes, la réalisation d'économies est citée comme une priorité absolue par 73 % des entreprises. Cette conjoncture pousse également 66 % d'entre elles à utiliser ou à envisager des services de support tiers.
Par ailleurs, il convient de souligner que Rimini Street propose des services dassistance tiers pour VMware et dautres logiciels, notamment Oracle et SAP. Il a donc tout intérêt à présenter les utilisateurs de VMware comme confrontés à des obstacles. Cela dit, lenquête a également été menée par le cabinet détudes indépendant Unisphere Research et ses résultats concordent avec dautres rapports récents concernant les clients de VMware.
En fait, lun des débats les plus importants tourne autour de labandon des licences perpétuelles par les éditeurs et le passage forcé à la formule des abonnements
L'exemple de VMware s'inscrit dans une tendance généralisée où d'autres acteurs historiques font face à des frondes similaires. Racheté fin 2024, PC Soft (éditeur de Windsv) a provoqué la colère des développeurs en annonçant l'abandon des licences perpétuelles au profit d'abonnements annuels obligatoires, supprimant au passage les clés physiques (dongles). L'affaire est devenue si sensible sur le plan économique et de la souveraineté qu'elle a donné lieu à des questions au Parlement français en 2026 et à la préparation d'une action collective en justice.
Chez Microsoft, cest le même son de cloche. Bien que la transition vers Microsoft 365 soit initiée depuis longtemps, le géant américain accentue la pression pour éradiquer les versions autonomes dOffice (licences sur site). En parallèle, Microsoft a modifié ses offres Cloud (notamment Azure VMware Solution) pour s'aligner sur les exigences d'abonnement global imposées par Broadcom.
Foxit PDF a lui aussi entamé l'élimination progressive de ses licences perpétuelles au profit d'engagements mensuels ou annuels récurrents, poussant une partie des administrateurs système à chercher des alternatives plus stables dun point de vue financier.
Et vous ?
Que pensez-vous de cette formule des abonnements aux services qui va en simposant dans la filière technologique ?
Voir aussi :
L'abandon de VMware permet à Tottenham Hotspur de réduire ses frais de licence de 85 %. Le directeur technique du club de football évoque « les convulsions commerciales » provoquées par le rachat de Broadcom
VMware perdra 35 % de ses charges de travail au profit des plateformes alternatives d'ici 2028, selon Gartner. La hausse des prix et la suppression des licences perpétuelles par Broadcom déclenchent un exode
Sheetz quitte VMware et migre ses 11 000 machines virtuelles réparties sur plus de 830 magasins vers StorMagic SvHCI, l'entreprise cite la disparition des licences perpétuelles et les augmentations des tarifs
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