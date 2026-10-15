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Topgolf économise plus de 11,3 millions de $ après l'abandon de VMware,
Les coûts de licence poussent 90 % des utilisateurs de VMware à explorer d'autres options, selon une enquête

Le , par Patrick Ruiz
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Depuis le rachat de VMware par Broadcom fin 2023, la politique tarifaire agressive du géant des semi-conducteurs provoque un exode sans précédent. Topgolf a allongé la liste des entreprises qui ont abandonné lécosystème de virtualisation VMware pour aller à la recherche dautres solutions. Lune des raisons qui revient en boucle est celle des changements de la structure tarifaire appliquée par VMware, laquelle a des incidences sur les coûts des licences.

Les sources officielles du départ de Topgolf remontent à août 2025 au travers du document officiel intitulé « Topgolf Selects VergeOS to Power Infrastructure Across 100+ Venues.» Ce dernier détaille le remplacement complet de l'infrastructure VMware sur plus de 100 sites.

Y faisant suite, Scott Forehand, responsable mondial des infrastructures chez Topgolf, a publiquement commenté cette transition lors de conférences technologiques et d'interviews (notamment au travers de ses comptes sur les réseaux sociaux en octobre 2026), confirmant la sortie totale de l'environnement.


La rupture est la conséquence directe du rachat de VMware par Broadcom (finalisé fin 2023)

Broadcom a profondément modifié le modèle économique de VMware, entraînant le départ de Topgolf pour deux raisons majeures :

  • L'explosion des coûts de licence : Broadcom a purement et simplement supprimé les licences perpétuelles au profit d'abonnements obligatoires sous forme de packs (bundles), à l'image de VMware Cloud Foundation. Pour Topgolf, le renouvellement des contrats représentait une hausse de coûts intenable.
  • Le retour sur investissement de la migration : En migrant ses 12 000 machines virtuelles vers VergeOS en l'espace de six mois, Topgolf a officiellement économisé plus de 11,3 millions de dollars tout en simplifiant son architecture.


Le cas Topgolf nest pas isolé étant donné une enquête selon laquelle les coûts de licence poussent 90 % des utilisateurs de VMware à explorer d'autres options

Une enquête menée par Unisphere Research pour le compte de Rimini Street a révélé « une réévaluation majeure de la stratégie informatique chez les utilisateurs de VMware ». En raison de la hausse des prix de licence consécutive au rachat par Broadcom, 90 % des entreprises sondées étudient des solutions de virtualisation alternatives. Létude a porté sur 269 cadres, responsables et professionnels au sein d'organisations qui utilisent VMware.

De plus, 54 % des répondants mettent en avant l'abandon des licences perpétuelles pour justifier cette démarche. Alors que certains clients constatent des hausses tarifaires allant de 100 % à 300 %, et jusqu'à 1 000 % dans des cas extrêmes, la réalisation d'économies est citée comme une priorité absolue par 73 % des entreprises. Cette conjoncture pousse également 66 % d'entre elles à utiliser ou à envisager des services de support tiers.

Par ailleurs, il convient de souligner que Rimini Street propose des services dassistance tiers pour VMware et dautres logiciels, notamment Oracle et SAP. Il a donc tout intérêt à présenter les utilisateurs de VMware comme confrontés à des obstacles. Cela dit, lenquête a également été menée par le cabinet détudes indépendant Unisphere Research et ses résultats concordent avec dautres rapports récents concernant les clients de VMware.

En fait, lun des débats les plus importants tourne autour de labandon des licences perpétuelles par les éditeurs et le passage forcé à la formule des abonnements

L'exemple de VMware s'inscrit dans une tendance généralisée où d'autres acteurs historiques font face à des frondes similaires. Racheté fin 2024, PC Soft (éditeur de Windsv) a provoqué la colère des développeurs en annonçant l'abandon des licences perpétuelles au profit d'abonnements annuels obligatoires, supprimant au passage les clés physiques (dongles). L'affaire est devenue si sensible sur le plan économique et de la souveraineté qu'elle a donné lieu à des questions au Parlement français en 2026 et à la préparation d'une action collective en justice.

Chez Microsoft, cest le même son de cloche. Bien que la transition vers Microsoft 365 soit initiée depuis longtemps, le géant américain accentue la pression pour éradiquer les versions autonomes dOffice (licences sur site). En parallèle, Microsoft a modifié ses offres Cloud (notamment Azure VMware Solution) pour s'aligner sur les exigences d'abonnement global imposées par Broadcom.

Foxit PDF a lui aussi entamé l'élimination progressive de ses licences perpétuelles au profit d'engagements mensuels ou annuels récurrents, poussant une partie des administrateurs système à chercher des alternatives plus stables dun point de vue financier.

Et vous ?

Que pensez-vous de cette formule des abonnements aux services qui va en simposant dans la filière technologique ?

Voir aussi :

L'abandon de VMware permet à Tottenham Hotspur de réduire ses frais de licence de 85 %. Le directeur technique du club de football évoque « les convulsions commerciales » provoquées par le rachat de Broadcom

VMware perdra 35 % de ses charges de travail au profit des plateformes alternatives d'ici 2028, selon Gartner. La hausse des prix et la suppression des licences perpétuelles par Broadcom déclenchent un exode

Sheetz quitte VMware et migre ses 11 000 machines virtuelles réparties sur plus de 830 magasins vers StorMagic SvHCI, l'entreprise cite la disparition des licences perpétuelles et les augmentations des tarifs
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