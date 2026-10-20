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ReactOS est un système d'exploitation libre et open source destiné aux ordinateurs personnels i586/amd64, conçu pour être compatible au niveau binaire avec les logiciels et les pilotes de périphériques développés pour Windows Server 2003 et les versions ultérieures de Microsoft Windows. ReactOS a été présenté comme un remplaçant open source potentiel et direct de Windows et a suscité de l'intérêt pour les informations qu'il fournit sur les API Windows non documentées.ReactOS est en cours de développement depuis 1996. En août 2026, il est toujours considéré comme un logiciel alpha dont les fonctionnalités ne sont pas encore complètes. Les développeurs recommandent donc de ne l'utiliser qu'à des fins d'évaluation et de test. Cependant, de nombreuses applications Windows fonctionnent, telles qu'Adobe Reader 9.3, GIMP 2.6 et LibreOffice 5.4. ReactOS est principalement écrit en C, certains éléments étant toutefois en C++, comme l'Explorateur de fichiers ReactOS. Le projet implémente partiellement les fonctionnalités de l'API Windows et a été porté sur l'architecture de processeur AMD64. ReactOS fait partie de l'écosystème des logiciels libres (FOSS) ; il réutilise donc les travaux de nombreux autres projets FOSS et collabore avec eux, notamment le projet Wine, qui fournit une couche de compatibilité Windows pour les systèmes d'exploitation de type Unix.Récemment, le projet ReactOS a annoncé une avancée majeure dans l'amélioration de la prise en charge du NTFS. Après près d'une décennie de développement, son pilote NTFS permet désormais d'installer et d'exécuter le système d'exploitation directement à partir d'une partition NTFS. Cette annonce confirme que le pilote permet désormais de formater des partitions NTFS compatibles avec Windows. Cette fonctionnalité tant attendue rapproche ReactOS de son objectif : proposer un système d'exploitation open source compatible avec Windows.La prise en charge du NTFS a constitué un défi majeur dans le cadre de ces efforts. Bien que ReactOS prenne en charge la lecture des volumes NTFS depuis des années, il nétait pas possible dinstaller ni dexécuter le système dexploitation à partir dune telle partition. Jusquà présent, les systèmes de fichiers basés sur FAT constituaient le choix le plus pratique pour les installations de ReactOS. Les dernières améliorations changent la donne. Les utilisateurs peuvent désormais installer ReactOS directement sur une partition NTFS et utiliser le système d'exploitation avec son propre pilote NTFS gérant les opérations sur le système de fichiers. L'ajout de la prise en charge du formatage signifie que ReactOS peut créer des partitions NTFS sans outils externes.Les développeurs précisent toutefois que le pilote est encore incomplet. Il ne dispose pas de mise en cache, ce qui entraîne une baisse des performances, et les fonctionnalités de journalisation et de sécurité du système de fichiers ne sont toujours pas prises en charge. Des bogues non encore détectés peuvent exister ; cette nouvelle fonctionnalité doit donc être considérée comme expérimentale. L'équipe a également précisé que la prise en charge du démarrage NTFS avait été ajoutée au chargeur d'amorçage FreeLoader dès 2022. Cette dernière avancée s'appuie sur ces travaux antérieurs en rendant le pilote de système de fichiers capable de prendre en charge une véritable installation de ReactOS.Cette annonce fait suite à la sortie de ReactOS 0.4.16 en août, qui a introduit un programme d'installation graphique, une image combinant installation et mode live, une compatibilité matérielle améliorée et de nombreuses corrections liées au stockage. Les améliorations NTFS récemment annoncées s'inscrivent dans le cadre du développement en cours et ne constituent pas une nouvelle version stable. ReactOS 0.4.16 reste la dernière version officielle, et le système d'exploitation est toujours classé comme logiciel alpha.ReactOS est un système d'exploitation libre et open source conçu pour exécuter des applications et des pilotes Windows sans s'appuyer sur le code de Windows de Microsoft. Contrairement à Wine, qui assure la compatibilité avec Windows sur les systèmes de type Unix, ReactOS met en uvre son propre système d'exploitation compatible avec Windows NT.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?