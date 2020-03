La société iXsystems a récemment annoncé l’unification de FreeNAS et TrueNAS, ses deux systèmes d’exploitation open source basés sur BSD UNIX et dédiés stockage en réseau. À l’avenir, FreeNAS et TrueNAS fusionneront pour former une nouvelle entité : TrueNAS Open Storage.Malgré l’unification, il y aura toujours deux versions du système d’exploitation disponibles : TrueNAS CORE et TrueNAS Enterprise. Les deux sont facturés comme des logiciels de qualité professionnelle, mais l’utilisation de TrueNAS Enterprise nécessitera une licence permettant d’accéder à un ensemble de fonctionnalités étendues, tandis que TrueNAS CORE restera gratuit.iXsystems cite un certain nombre d’avantages lié à cette opération d’unification, notamment un cycle de développement plus rapide en raison de la base de code largement partagée, une documentation simplifiée, plus de flexibilité, l’amélioration de la qualité globale du produit, l’économie de ressources en évitant la duplication et l’optimisation du travail des développeurs. En dépit de ces changements, la société souligne qu’il y aura toujours une version gratuite de TrueNAS. La version 11.3 récemment publiée est la dernière avant la fusion et de grosses modifications sont à prévoir pour la version 12.0.Dans un article de blog consacré à cette annonce, iXsystems a déclaré : « TrueNAS CORE 12.0 va bénéficier de quelques avancées majeures par rapport à FreeNAS 11.3. Il s’agira notamment de la prise en charge de Fusion Pools (mélange de SSD et de HDD vdev) et du chiffrement de données. Une liste plus complète des centaines d’améliorations sera établie avec l’annonce de la sortie de la version 12.0 BETA ».L’organisation poursuit en précisant : « Les clients de TrueNAS verront un changement de nom moins important avec le passage à la version 12.0, mais ils noteront un changement de la nouvelle icône de l’aileron de requin. L’icône du requin FreeNAS est bien connue, mais cette icône modernisée représente le concurrent furtif, mais puissant de stockage que TrueNAS est devenu ».TrueNAS Enterprise le successeur de TrueNAS hérite de tous les points forts de son prédécesseur. Les systèmes TrueNAS Enterprise disposeront automatiquement des fonctionnalités TrueNAS CORE ainsi que d’une clé préinstallée activant les fonctionnalités Entreprise. Pour ceux qui sont impatients de voir ce que l’éditeur de TrueNAS leur réserve, une préversion de TrueNAS 12.0 (version Nightly) sera disponible en téléchargement d’ici le 11 mars. La version finale du nouveau système d’exploitation unifié devrait arriver d’ici le troisième trimestre de cette année.Avez-vous déjà utilisé FreeNAS et TrueNAS ? Si oui, quelles ont été vos impressions ?Que pensez-vous de cette initiative d’iXsystems ?