FreeBSD est un super OS, qui n'est rien d'autre que le Unix BSD de l'université Berkeley qui a été mis gratuitement à disposition du grand public depuis quelques bonnes années déjà maintenant.Linux n'en étant que la pâle copie, "bricolée à l’arrache" en rapport... BSD est de base une version de Unix conçue par et pour des développeurs avertis / des administrateurs systèmes, etc, pas pour le grand public !!C'est un super OS de grande qualité, extrêmement bien sécurisé, fonctionnant comme une horloge suisse. Tous les softs dispo sous Linux y sont disponibles là aussi, même Steam fonctionne sous FreeBSD et les cartes graphiques Intel & Nvidia sont prises en charge sans grandes difficultés.Alors oui la distrib de base, qui vise avant tout les serveurs, n'est pas livrée avec un bureau. Il faut le rajouter à la main, remarquez c'est également de choix qui a été pris pour Ubuntu en version serveur, l'OS Alpine Linux, etc, etc... Les distrib Unix / Linux orientées serveurs embarquent rarement des bureaux.Ayant testé cet OS et certaines de ses dérivées avec sérieux sur le moyen terme, je dirais que le principal défaut de FreeBSD est de ne prendre en charge que du matériel relativement ancien. Si vous avez un laptop qui a genre deux ans, ça tournera dessus, mais tout le matos intégré comme votre lecteur de carte SD, votre carte réseau ou autre risquent de ne pas fonctionner avant un petit bout de temps, le temps que leurs gentils développeurs bénévoles s'y mettent... Google pourrai s'y intéresser et leur donner un coup de main, de tous points de vue c'est mieux que Linux sauf que c'est moins universel, du moins c'est mon point de vue sur le sujet...Comme dérivées, je citerai :NomadBSD est la version la plus facile à prendre en mains, on se croirait presque sous Mac OS et son "menu démarrer" qui est dispo via le bouton droit de la souris, révolutionne vraiment l'expérience utilisateur dans le bon sens de la chose. C'est une distribution Unix Live persistante sur clefs USB. De là elle peut se répliquer sur une autre clef USB ou un disque dur interne ou externe. Une de ses particularités est d'être livrée au format .img et non pas au format .iso traditionnel.FuryBSD était l'OS basé sur FreeBSD le plus idéal que je n'aie testé pour la diffusion à grande échelle d'un système FreeBSD de type bureautique intégrant un environnement bureautique de base (KDE), il était facile à installer, à administrer et à utiliser. Tristement après seulement quelques mois de vie le projet est tombé à l'eau, les mainteneurs ont rendu leur casquette ;-(GhostBSD qui existe depuis plus longtemps fourni lui aussi de base des environnements de bureau (Mate), mais il est vraiment un peu casse tête à installer et peu compatible avec le hardware commun. De mon point de vue, autant installer FreeBSD et lui rajouter un environnement de bureau...DragonFlyBSD est assez similaire à GhostBSD, bien qu'il propose quand à lui Cinnamon comme environnement de bureau de base. Il est +/- du même gabarit que GhostBSD.Si il y en a parmi vous qui désirent tester FreeBSD, je vous le conseille vraiment