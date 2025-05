Huawei présente son premier ordinateur portable fonctionnant sous HarmonyOS plutôt que sous Windows, après les sanctions US qui empêchent les entreprises comme Google et Microsoft de traiter avec Huawei



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 333 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Ce développement survient après le lancement officiel par Huawei de HarmonyOS pour PC , positionnant le système d'exploitation (OS) comme un concurrent direct de Windows dans le cadre de la stratégie visant à réduire la dépendance de Huawei aux technologies américaines. L'OS promet des performances et une sécurité accrues, ainsi qu'une intégration transparente entre les appareils.La décision de développer son propre système d'exploitation n'était pas entièrement une idée de Huawei - l'entreprise a été placée dans une situation délicate par les sanctions américaines qui empêchent les entreprises basées aux États-Unis comme Google et Microsoft de faire des affaires avec Huawei, ce qui a limité l'accès de l'entreprise tout d'abord à Android, et plus récemment à Windows. Mais le résultat pour Huawei est que l'entreprise a désormais beaucoup plus de contrôle sur le matériel et les logiciels à l'intérieur de tous ses appareils.Les premières versions de HarmonyOS étaient essentiellement des versions « skinnées » d'Android, mais au fil du temps, Huawei a éloigné les deux systèmes d'exploitation et inclut désormais son propre noyau, son interface utilisateur et d'autres fonctionnalités.La version conçue pour les ordinateurs portables est dotée d'un système d'exploitation de type bureau, avec une barre des tâches et une station d'accueil en bas de l'écran, et prend en charge le multitâche en exécutant plusieurs applications dans des fenêtres déplaçables et redimensionnables. Comme on est en 2025, les démonstrations de Huawei mettent aussi fortement l'accent sur les fonctions d'IA : l'entreprise a montré comment Celia, son assistant IA, peut résumer des documents, aider à préparer des diapositives de présentation, et plus encore.Bien que le système d'exploitation ne prenne pas en charge les millions d'applications Windows qui pourraient fonctionner sur les anciens ordinateurs portables de Huawei, l'entreprise affirme qu'au lancement, il prendra en charge plus de 2 000 applications, dont WPS Office (une alternative à Microsoft Office développée en Chine) et une série d'applications de médias sociaux chinois.Les personnes qui possèdent déjà un ancien ordinateur portable Huawei fonctionnant sous Windows ne devraient pas être affectées par le passage à HarmonyOS sur les nouveaux PC de l'entreprise. Windows continuera d'être pris en charge sur ces anciens appareils.L'extension de HarmonyOS aux ordinateurs portables fait suite à une croissance significative dans le secteur mobile. Introduit après l'inscription de Huawei sur la liste noire commerciale des États-Unis, HarmonyOS s'est imposé en Chine, avec plus de 700 millions d'appareils fonctionnant sous ce système et 2,2 millions de développeurs construisant pour lui. Selon l'entreprise, HarmonyOS est désormais sur le point de dépasser iOS d'Apple en tant que deuxième système d'exploitation mobile le plus populaire de Chine.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Huawei crédible ou pertinente ?