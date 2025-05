FreeBSD est-il mourrant ? Le rapport de la mort du système d'exploitation Unix libre serait une exagération d'après Mark Phillips, responsable Marketing de FreeBSD

L'annonce de la mort de FreeBSD serait exagérée

Envoyé par Mark Phillips Envoyé par Je suis ici à la Fondation depuis environ trois mois maintenant. Durant cette période, j'ai eu quelques conversations avec des entreprises utilisant FreeBSD, ou intéressées par l'utilisation de FreeBSD. Plus d'une fois, une affirmation a surgi qui m'a fait lever les sourcils - parce que ce n'est pas quelque chose que je vois, ou même que je ressens. Cette affirmation est « FreeBSD n'est-il pas en train de mourir ? ». Attendez ! Quoi ? Pourquoi pensez-vous cela ? Comme je l'ai décortiqué, je suis arrivé à une conclusion surprenante et à un fait très évident. Avant d'entamer ce voyage ensemble, laissez-moi répondre rapidement à la question. Non, FreeBSD n'est pas mort, ni même mourant.

Envoyé par Mark Phillips Envoyé par J'ai choisi cette période parce que lorsque j'ai examiné une période plus large, Google a signalé qu'il y avait eu des changements d'algorithme, ce qui signifie que les résultats n'étaient pas tout à fait comparables. Il s'agit de la période la plus appropriée que j'ai pu trouver après le dernier changement d'algorithme.

Envoyé par Mark Phillips Envoyé par J'ai une hypothèse sur la raison pour laquelle les gens pensent que FreeBSD est en train de mourir, et la conclusion surprenante à laquelle j'ai fait allusion dans l'introduction.



Récemment, l'algorithme de YouTube a placé une brève interview de Cal Newport dans mon fil d'actualité. J'ai lu l'un de ses livres et écouté d'autres interviews, et mon intérêt a donc été naturellement piqué. Dans le clip, il parle de ce qu'il appelle la « pseudo-productivité » - en gros, l'utilisation de mesures de productivité de type industriel pour le travail de bureau ou le travail intellectuel. Cela conduit à beaucoup d'activités, où les gens essaient d'avoir l'air productifs au lieu de faire un travail significatif. Je pense que le problème de FreeBSD est le miroir de cette situation. Parce qu'on n'en parle pas autant, les gens pensent qu'il est en train de mourir. C'est un exemple clair de l'heuristique de disponibilité.

Envoyé par Mark Phillips Envoyé par Mais FreeBSD est là, tranquillement, alimentant des masses de l'internet, sans dire bonjour à une oie. Et les entreprises qui l'utilisent ? Elles n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas à le faire. Le simple fait qui m'est apparu est que le cadeau de FreeBSD pour nous tous, mais aussi son talon d'Achille, est sa licence.



Contrairement à la GPL, qui vous oblige à partager les travaux dérivés, la licence BSD ne le fait pas. Vous pouvez prendre le code FreeBSD, construire dessus, et ne jamais rien rendre. Cela en fait une excellente base pour les produits, mais cela signifie aussi qu'il y a peu de raisons pour les entreprises de rendre leurs contributions.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 370 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

FreeBSD est un système d'exploitation libre de type Unix issu de la Berkeley Software Distribution (BSD). La première version a été publiée en 1993 et développée à partir de 386BSD, l'un des premiers clones d'Unix entièrement fonctionnels et libres sur du matériel domestique abordable, et est depuis lors le système d'exploitation dérivé de BSD le plus couramment utilisé.FreeBSD maintient un système complet, fournissant un noyau, des pilotes de périphériques, des utilitaires et de la documentation, contrairement à Linux qui ne fournit qu'un noyau et des pilotes, et s'appuie sur des tiers tels que GNU pour les logiciels système. Le code source de FreeBSD est généralement publié sous une licence BSD permissive, contrairement à la licence GPL copyleft utilisée par Linux. Le projet comprend une équipe de sécurité qui supervise tous les logiciels livrés dans la distribution de base. Les applications tierces peuvent être installées en utilisant le système de gestion de paquets pkg ou à partir des sources via FreeBSD Ports. Le projet est soutenu et promu par la Fondation FreeBSD.Mark Phillips, responsable Marketing de FreeBSD, a partagé son avis sur l'état actuel du système d'exploitation. Il a également répondu aux rumeurs que FreeBSD soit mort. Voici sa démonstration :Voici les chiffres à travers l'objectif de Google. En tapant une recherche Google, les suggestions qui s'affichent donnent une image. À la septième position, on constate que Google a commencé à semer des idées que FreeBSD est mort.Mais si nous creusons un peu plus, il est clair que la tendance est à la hausse. "", il est possible de façonner presque n'importe quelle histoire à partir des tendances de Google.Pris séparémment, cela ne veut pas dire grand-chose. Cependant, en regardant les contrastes, les recherches sur "Linux" sur la même période montrent que l'intérêt est stable. Les chiffres absolus peuvent être considérablement différents, mais la tendance montre une nette stagnation pour Linux et une légère tendance à la hausse pour FreeBSD.Cela soulève la question évidente suivante : pourquoi les gens ne parlent-ils pas autant de FreeBSD ?L'heuristique de disponibilité est un raccourci mental fascinant. C'est ainsi que les noms de produits deviennent des verbes et des noms familiers. De 'Google' [recherche], à 'Hoover' [aspirateur], ou à 'Zoom' [réunion vidéo]. Ils ont atteint un certain point de basculement où il n'était plus nécessaire de réfléchir. Il suffit de googler ou de zoomer.Actuellement, la création de services internet ne nécessite pas une réflexion approfondie sur les systèmes sous-jacents. Avec les conteneurs et les plateformes cloud, le développement s'est éloigné du matériel. Les systèmes d'exploitation ne sont pas au premier rang des préoccupations - les gens se contentent donc de ce qui leur est familier. Et lorsqu'ils pensent au système d'exploitation, c'est généralement Linux.Voici la conclusion surprenante de Mark Phillips :Pensez-vous que cette conclusion est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?