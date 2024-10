L’industrie informatique a été secouée par l’annonce de l’acquisition de VMware par Broadcom, une transaction qui a suscité une vague d’inquiétudes parmi les professionnels du secteur. Une enquête récente menée auprès de responsables informatiques révèle que 95 % des répondants perçoivent cette acquisition comme une perturbation de leur stratégie informatique , avec 46 % la considérant comme extrêmement ou très perturbatrice.Parmi les changements à la suite de cette acquisition, la renégociation des contrats entre VMware et AT&T. Le premier courriel, daté du 19 août, émane de Susan A. Johnson, vice-présidente exécutive et directrice générale d'AT&T. Le message semble être adressé à Hock Tan, le PDG de Broadcom, bien que le nom du destinataire soit masqué dans le courrier. Susan Johnson déclare dans le courriel qu'après dix ans de partenariat, les deux entreprises semblent se trouver dans une "impasse" en ce qui concerne l'accord avec VMware.Bien que les montants exacts soient également occultés, Susan Johnson semble suggérer que le prix d'un accord de cinq ans serait nettement plus élevé que l'accord actuel, qui suppose toujours la poursuite de l'utilisation des licences perpétuelles résiliées de Broadcom avec une option d'extension jusqu'en septembre 2026. Cela impliquerait une augmentation annuelle du prix de 1 050 %, ce qui, selon Susan Johnson, "".Ce courrier montre clairement qu'AT&T étudie sérieusement les possibilités de s'éloigner de VMware. Ses services sont devenus nettement plus chers depuis son acquisition par Broadcom et la révision fondamentale de son offre de produits qui s'en est suivie. Le courriel de Susan Johnson indique qu'une telle migration coûterait environ 40 à 50 millions de dollars et permettrait de réaliser rapidement des économies.Cependant, un courriel du vice-président d'AT&T, Gordon Mansfield, semble dire quelque chose de tout à fait différent. Le passage à un autre fournisseur prendrait du temps et serait coûteux parce que les systèmes d'AT&T sont étroitement liés à l'infrastructure VMware. Le changement serait en outre rendu plus difficile par Broadcom elle-même, car "".Le dossier comprend un autre courrier électronique émanant d'un des nombreux vice-présidents d'AT&T, David J. Brickhaus. Il y conteste l'affirmation de Broadcom selon laquelle son entreprise utilise toutes sortes de logiciels VMware obsolètes et non pris en charge. Si AT&T utilise effectivement certains logiciels en fin de vie, elle n'exécuterait des charges de travail non critiques que sur 3 % de ses serveurs, sans possibilité de mise à niveau vers des produits VMware plus récents.AT&T poursuit une stratégie de sortie sirupeuse pour VMware. Dans le cadre d'un litige juridique, le géant des télécommunications affirme que Broadcom, propriétaire de VMware, n'a pas respecté sa part du marché. Inutile de dire que Broadcom n'est pas d'accord. En septembre, AT&T a saisi la justice. Elle a poursuivi Broadcom pour rupture de contrat. Récemment, un document juridique donne plus de détails.Dans ce document, Broadcom explique au tribunal de New York qu'AT&T voulait toujours acheter une licence perpétuelle. Une telle licence n'est plus disponible. Néanmoins, AT&T tente de s'assurer qu'elle continuera à bénéficier du soutien de son infrastructure VMware existante par des moyens légaux. Selon Broadcom, les négociations en vue d'un nouvel accord, même avec un prix favorable pour AT&T, n'ont pas abouti.Broadcom a apporté des modifications substantielles à la politique de prix de VMware. La possibilité d'acheter certains composants logiciels à la carte a disparu, seules VMware Cloud Foundation et VMware vSphere Foundation étant les offres restantes qui regroupent les dizaines d'anciens composants de VMware. Selon Broadcom, la suite VMware est ainsi devenue une solution plus compétitive en termes de prix pour les grands utilisateurs, dont AT&T devrait faire partie. Néanmoins, AT&T a accusé Broadcom de pratiquer des tactiques d'intimidation et des prix abusifs. De son côté, le propriétaire de VMware invoque le contrat signé entre les deux parties, qui stipule que VMware peut modifier et résilier l'accord de licence existant à tout moment.AT&T a eu huit mois pour réorganiser sa propre infrastructure informatique. Étant donné que de nombreuses entreprises ont mis en œuvre leur stratégie de sortie de VMware beaucoup plus rapidement, ce délai aurait été plus que suffisant. C'est pourquoi Broadcom considère qu'AT&T l'accuse injustement d'avoir subi un "". L'action en justice n'en est qu'à ses débuts, et il n'est pas encore possible de savoir quand un jugement sera rendu.Fait intéressant, selon une étude, plus de la moitié des clients de VMware envisagent de quitter la plateforme. Parmi ces clients, Computershare, l'opérateur mondial de registres d'actions boursières, semble avoir décidé de faire ses adieux à VMware. Selon son directeur technique, lors de la négociation d'un nouveau contrat, on lui a indiqué un prix futur qui représentait une augmentation d'un facteur de 10 à 15. Computershare disposerait de 24 000 machines virtuelles VMware, mais face à l'envolée des coûts de licence et des changements controversés et incessants mis en œuvre par Broadcom, l'entreprise semble avoir pris la décision de migrer vers le concurrent Nutanix au cours de l'année prochaine.