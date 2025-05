Les détenteurs de licences perpétuelles de VMware reçoivent des lettres de cessation et d'abstention controversées de la part de Broadcom, visant à les pousser à l'achat d'abonnements coûtant 300 % plus cher

Les lettres sont envoyées immédiatement après l'expiration du contrat

Les risques d'audits augmentent la pression



Depuis l'acquisition de VMware en novembre 2023, Broadcom a en effet radicalement changé sa politique en matière de licences. L'entreprise a mis fin à la vente de licences perpétuelles de VMware , et Broadcom a depuis poussé ses clients vers des modèles d'abonnement.Dans ce contexte, Broadcom envoie maintenant des lettres de cessation et d'abstention aux entreprises qui utilisent VMware sans contrat d'assistance actif. Ces lettres, confirmées par de multiples sources, suscitent une inquiétude croissante parmi les utilisateurs.Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs licences perpétuelles. Toutefois, ils ne peuvent plus acheter de support, à moins d'avoir conclu des accords contractuels préalables à cet effet. L'assistance n'est plus proposée que par le biais de modèles d'abonnement. Cela entraîne parfois des augmentations de coûts de 300 % ou plus.Par conséquent, de nombreuses entreprises, en particulier les PME, choisissent d'utiliser les logiciels VMware sans support. Il s'agit souvent d'une mesure temporaire qui permet d'explorer d'autres solutions. Envisagez une migration vers Proxmox. Ou même un retour à l'infrastructure physique.Broadcom sévit contre cette pratique. Dans ses lettres, elle demande à ses clients de supprimer immédiatement toutes les mises à jour, les corrections de bogues et les correctifs installés après l'expiration de leur contrat. Seuls les correctifs de sécurité de type « zero-day » sont exemptés de cette mesure.Selon Broadcom, l'utilisation de mises à jour après la date d'expiration du contrat constitue une rupture de contrat et une violation de la propriété intellectuelle de VMware. Cela peut donner lieu à des demandes de dommages-intérêts et à des actions en justice. Certains clients ont reçu la lettre moins d'une semaine après l'expiration de leur contrat d'assistance.Les lettres mettent également en garde contre d'éventuels audits. Selon Broadcom, VMware est autorisée à vérifier que les clients respectent les conditions d'utilisation.Les changements de politique de Broadcom se heurtent toutefois à une résistance croissante. Des tensions avaient déjà été observées en Europe bien avant l'envoi des lettres de cessation et d'abstention. Les fournisseurs européens de services cloud, dont le groupe industriel CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), ont dénoncé les augmentations de prix par Broadcom et ses conditions déloyales d'octroi de licences logicielles, ainsi que la vente groupée de produits.Ces critiques se sont intensifiées à la suite de la restructuration controversée des activités de VMware dans le domaine des services cloud de Broadcom. Toutefois, elles contrastent fortement avec le discours de Broadcom à l'intention des investisseurs. Le PDG Hock Tan a en effet annoncé que l'acquisition de VMware s'est avéré être un investissement encore plus rentable qu'espéré , en réduisant de moitié les coûts d'exploitation et en faisant passer les marges bénéficiaires de moins de 30 % à 70 %.Bien que les résultats financiers de Broadcom aient été bons depuis l'acquisition, les clients se sentent mis sous pression et sont de plus en plus nombreux à abandonner VMware. Confrontés à des augmentations de prix allant jusqu'à 300 % et à la perte des licences perpétuelles, les clients mécontents de VMware se tournent vers les concurrents de Broadcom qui proposent des solutions plus souples et plus abordables.Lettres de cessation et d'abstention de BroadcomQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Broadcom crédible ou pertinente ?