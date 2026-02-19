Les clients de VMware tentent toujours de se débarrasser de ses logiciels, deux ans après son acquisition par Broadcom, 86 % des entreprises réduisent activement leur utilisation de VMware

VMware est une société américaine spécialisée dans le cloud computing et les technologies de virtualisation. Le 22 novembre 2023, Broadcom a racheté VMware dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'une valeur de 69 milliards de dollars, la division End-User Computing de VMware ayant ensuite été vendue à KKR et rebaptisée Omnissa. VMware a été la première entreprise à commercialiser avec succès la virtualisation de l'architecture x86. Les logiciels de bureau de VMware fonctionnent sous Microsoft Windows, Linux et macOS. VMware ESXi, son hyperviseur logiciel d'entreprise, est un système d'exploitation qui fonctionne sur du matériel serveur.
Depuis l'acquisition de VMware par Broadcom, de nombreux clients de VMware se retrouvent confrontés à des hausses de prix spectaculaires et des changements radicaux dans les offres de produits. Cette augmentation des coûts a incité de nombreux clients à réévaluer leur relation avec VMware. La fin des licences perpétuelles, en particulier, a été perçue comme un coup dur pour de nombreuses entreprises qui comptaient sur ces licences pour leurs opérations à long terme. En regroupant les produits en packages plus chers, Broadcom a créé un environnement où les clients doivent souvent payer pour des fonctionnalités dont ils n'ont pas nécessairement besoin.
En 2026, les clients de VMware tentent toujours de se débarrasser de ses logiciels, deux ans après son acquisition par Broadcom. Selon une enquête, 86 % des entreprises réduisent activement leur utilisation de VMware. CloudBolt Software, leader reconnu dans l'optimisation des coûts du cloud et la gestion du cloud hybride, a publié un nouveau rapport de recherche intitulé « The Mass Exodus That Never Was: The Squeeze Is Just Beginning » (L'exode massif qui n'a jamais eu lieu : la pression ne fait que commencer), qui examine la manière dont les responsables informatiques des entreprises réagissent deux ans après l'acquisition de VMware par Broadcom.
Ce rapport, basé sur une enquête menée en janvier 2026 auprès de 302 décideurs informatiques d'entreprises nord-américaines (comptant plus de 1 000 employés) et faisant suite à une étude de 2024 sur le même sujet, révèle que si la fuite massive prévue de VMware ne s'est pas produite, les entreprises réduisent activement leur dépendance dans le cadre d'une transition mesurée, tâche par tâche, motivée par des préoccupations liées aux prix, à la complexité opérationnelle et à la surveillance accrue des dirigeants.
« Il y a deux ans, le marché était dominé par des spéculations irréfléchies et des projections pessimistes », a déclaré Mark Zembal, directeur marketing chez CloudBolt. « Cette dernière étude fait la part des choses entre le bruit et la spéculation d'une part, et la réalité d'autre part. La peur s'est apaisée, mais la pression reste forte, et la plupart des équipes prennent désormais des mesures concrètes pour renforcer leur influence et leurs options, même si pour certaines, cela implique de réaliser qu'une partie de leur parc informatique ne quittera jamais VMware. »
L'étude de CloudBolt met en évidence trois chiffres qui illustrent le passage du marché de la crainte à une pression soutenue pour agir :
- Crainte pour 2024 : 73 % s'attendaient à ce que les coûts VMware doublent, mais seulement 5 % des personnes interrogées dans le cadre de cette dernière étude ont constaté des augmentations de plus de 100 %.
- Réalité en 2026 : 85 % s'inquiètent des futures augmentations de prix et affirment que cela influence leurs décisions actuelles, alors que la pression commence à se faire sentir.
- Action : 86 % déclarent réduire activement leur empreinte VMware.
D'autres conclusions soulignent pourquoi le « dénouement lent » devient le modèle opérationnel dominant :
- 56 % déclarent avoir modifié leur stratégie VMware deux fois ou plus depuis l'acquisition, ce qui reflète un marché qui continue de se recalibrer et d'expérimenter en temps réel.
- 54 % déclarent rester avec VMware tout en réduisant activement leur dépendance, ce qui indique des transitions partielles et progressives plutôt que des sorties immédiates par « migration complète ».
72 % des charges de travail en cours de migration sont orientées vers le cloud public IaaS, Hyper-V/Azure Stack (38 %) et les remplacements SaaS (34 %) étant également des composants populaires de cette combinaison.
« Les entreprises ne se contentent pas de se demander ce qu'elles veulent faire, elles se confrontent à ce qu'elles peuvent réaliser en toute sécurité », a déclaré Rod Squires, PDG de CloudBolt. « La phase de panique est terminée. Il s'agit désormais de passer à l'action : réduire la dépendance, gérer la double réalité pendant la transition et créer des options avant que la prochaine décision de renouvellement ne réduise la marge de manuvre et ne fasse exploser le budget. »
Pour préciser encore davantage le sentiment général, un participant à l'enquête a déclaré : « Le processus de démantèlement d'une décennie de dépendances aux processus prend entre 18 et 24 mois. Cette abstraction latérale est beaucoup plus complexe qu'un transfert standard vers le cloud, ce qui entraîne une perte de confiance significative dans notre capacité à sortir suffisamment rapidement pour éviter le prochain pic de renouvellement. »
Deux ans après, la stratégie VMware est devenue une décision prioritaire au niveau de l'entreprise, et non plus seulement une décision technique. 41 % des personnes interrogées font état d'une pression accrue de la part des dirigeants depuis l'acquisition, les organisations évaluant la volatilité des coûts, le risque lié aux fournisseurs et la charge opérationnelle des environnements multi-plateformes. Il en résulte un marché qui passe de la panique à l'exécution, souvent par le biais de transitions progressives, charge de travail par charge de travail.
En décembre 2024, Broadcom a déclaré aux investisseurs que son intégration de VMware était pratiquement terminée, en avance sur le calendrier, et qu'elle avait transformé le géant de la virtualisation en une machine à sous encore plus prolifique qu'elle ne l'espérait. Le PDG de Broadcom, Hock Tan, a déclaré que les coûts trimestriels de VMware étaient passés d'une moyenne de 2,4 milliards de dollars à 1,2 milliard de dollars au cours de ce trimestre, et que les marges étaient passées de moins de 30 pour cent à 70 pour cent. Il a également partagé les plans ambitieux de lentreprise pour développer des puces IA sur mesure pour trois grands clients du cloud, avec lintention de les déployer dans des clusters en réseau dici 2027. Le marché potentiel pour ces processeurs IA avancés et composants de réseau pourrait varier entre 60 milliards et 90 milliards de dollars au cours des prochaines années.
Voici les principales conclusions de l'étude de CloudBolt :
L'adrénaline s'estompe
Le choc initial s'est dissipé. En 2024, nous avons mesuré la peur : 99 % des personnes interrogées ont exprimé leur inquiétude, 73 % s'attendaient à ce que les coûts doublent. En 2026, nous mesurons l'exécution. La baisse de « extrêmement/très perturbateur » (46 % → 25 %) n'est pas de l'apathie, c'est de l'adaptation. Les organisations ont franchi les étapes de Kübler-Ross et sont arrivées à l'acceptation... ou du moins à une résignation pragmatique.
